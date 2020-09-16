圖片版權 Reuters

中國國家主席習近平9月14日與歐盟領導人進行視頻會晤。雖然投資、貿易與氣候變化是會議的主題，但新疆、香港等人權問題少見地擺上了桌面。

路透社消息稱，歐盟領導人在會上向習近平表示，希望中國放開市場准入、尊重少數群體，並停止鎮壓香港，他們同時強調，歐盟不會在貿易上繼續被中國利用。

習近平則指歐盟自身也存在人權問題，中國不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標凖」。

圖片版權 EPA Image caption 德國政府取消了原定的實體會議，會議日程縮短為1天，且只有習近平、歐盟輪值主席國德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩四人出席。

歐洲領導人同時在投資協定問題上加大了對中國的施壓力度。

此次會議原計劃於德國舉行，共持續3天，習近平與歐盟27個成員國領導人均會出席。但受新冠疫情影響，德國政府取消了實體會議，會議日程縮短為1天，且只有習近平、歐盟輪值主席國德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）四人出席。

歐盟立場強硬

圖片版權 EPA Image caption 歐盟委員會主席馮德萊恩在記者會上稱，在獲得進入中國市場的渠道及移除有關壁壘方面，歐盟的態度"十分嚴肅"。

「歐盟是一個競爭者，不是一個競技場，」據路透社報道，歐洲理事會主席米歇爾會後在記者會上表示。他提到，歐洲近來越來越多地感覺到，中國在公平與自由貿易問題上沒有信守承諾。

歐盟是中國最大的貿易伙伴，中國是歐盟第二大貿易伙伴、第一大進口來源地，雙方單日貿易額超過十億歐元。雙方計劃今年年內完成中歐投資協定談判。

歐盟委員會主席馮德萊恩在記者會上稱，在獲得進入中國市場的渠道及移除有關壁壘方面，歐盟的態度「十分嚴肅」。默克爾表示，她與另兩位歐盟領導人在會晤期間向習近平施壓，要求其明確是否真心希望與歐盟簽署投資協定。

歐盟與中國自2014年起啟動投資協定談判，歐盟希望這一協定可以讓歐洲投資者更容易進入中國市場。

「我們施加了壓力……以在投資協定問題上取得進展，」默克爾在記者會上表示。

「總體而言，與中國的合作必須建立在一定原則上——互惠、公平競爭。我們社會制度不同，但既然我們都致力於發展多邊主義，這必須基於規則，」她指出。

據新華社報道，習近平在會上表示雙方要「本著積極務實的態度」，加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。

習近平還稱，中國密切關注最近歐盟方面在5G、外資審查、政府採購、競爭政策等方面的動向，希望歐盟保持貿易和投資市場開放，營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

人權問題針鋒相對

歐盟領導人在會上還就人權問題向習近平施壓。歐盟要求中國允許國際調查員進入新疆，且允許歐盟官員可以到訪西藏，同時還批評中國在香港問題上的政策。

圖片版權 EPA Image caption 歐洲理事會主席米歇爾還要求習近平釋放中國關押的瑞典籍書商桂敏海。

「香港《國安法》帶來的擔憂持續在增加，」米歇爾稱。「歐盟及我們的成員國對此以同樣的聲音做出回應。香港的民主聲音需要被聽到，權利需要被保護，自治需要被保持，」他說。「我們呼籲中國信守他們對香港人民和國際社會作出的承諾。」

此外，米歇爾還要求習近平釋放中國關押的瑞典籍書商桂敏海，以及兩名加拿大人。

新華社稱，習近平指涉港、涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，中方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。

習近平表示，世界上沒有放之四海而皆凖的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。

他還指出，歐盟「自身存在」人權問題，中方不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標凖」。

歐盟的轉變

圖片版權 Reuters Image caption 中國通訊器材製造商華為在歐洲的命運依然受人關注。

分析人士普遍認為，這次會晤成果並不顯著。今年中國因新冠疫情、新疆問題及香港問題持續面臨國際社會壓力，歐盟在這期間對中國的立場也逐漸變得強硬。

中國外交部長王毅8月剛剛前往歐洲訪問，希望可以在中美緊張關係下拉攏歐洲，但期間歐洲多國官員在強調與中國關係的同時，也先後向王毅提出華為、新疆人權和香港示威等敏感話題。

美國之音（VOA）引述歐盟對外關係委員會的亞洲項目主管厄特爾（Janka Oertel）稱，新疆、香港、過去幾年遲遲未得到解決的經濟形勢問題以及新冠疫情，使得歐洲對與中國未來關係的擔憂大幅增加。

米歇爾在六月與習近平的一次通話後曾經表示，「我們必須認識到我們沒有相同的價值觀和政治制度，應對多邊主義的方式也不同」。

雙方在這次會晤上簽署的唯一協議是《中歐地理標誌協定》，這將保護雙方進口的食品與飲料等產品。路透社稱，雖然這項成果「不顯著」，但對於歐洲是一個「貿易政變」，因為之後美國、澳大利亞及新西蘭的供應商在出口至中國的產品中將不能使用受協定保護的地理標誌名稱。