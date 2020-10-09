台灣團隊開發反共《逆統戰》遊戲備受關注，《國安法》會讓香港玩家卻步嗎？

圖像加註文字， 遊戲宣傳品畫功精美，吸引不少網民轉載。（圖片由遊戲團隊提供）

台灣一個遊戲製作團隊推出一款名為《逆統戰：致地與海的革命者》的棋盤卡牌類桌上游戲，讓玩家化身中共人員或是台灣、香港、西藏、蒙古、新疆等不同的「反共」組織成員， 互相爭奪資源和據點對戰。

在兩岸政治角力升溫、香港抗議持續、新疆「再教育營」以及內蒙教學語言爭議等多項政治議題的背景下，這款遊戲備受香港和台灣的網民關注。團隊在網上眾籌到約1900萬元新台幣（約65萬美元）製作資金，大大超出預期。

遊戲情景和內容設計涉及各地「反共」陣營互相合作、尋求外國勢力幫助、籌集抗爭資金、擔任公關、間諜、武裝等不同主題，均為北京絶不容忍的活動和意識形態宣傳。中國政府曾多度批評各地的獨派組織，指控他們分裂國家，多年高度警惕各地獨派勢力結盟。

2018年，中國國台辦發言人曾就兩地組織結盟事件批評「台獨」和「港獨」勢力相互勾結，「公然鼓吹所謂的獨立建國」，「妄圖危害國家主權和領土完整」。針對網上討論製作「逆統戰」概念的遊戲，香港親北京媒體亦質疑「台獨」組織把「台獨」包裝成一個遊戲，教壞年輕人。

此遊戲在台灣生產，目前讓買家在網上訂購。遊戲製作團隊稱，未來將由台灣桌遊店家進行零售，並在其它地區尋找代理商。有部分香港桌遊界人士擔心這款遊戲未必能夠順利入境，他們正密切留意這款桌上游戲是否會因《國安法》在香港受到打壓。

圖像加註文字， 這是一款使用紙牌進行地圖版圖爭奪的遊戲。（設計圖片）

誰是遊戲開發團隊？

「逆統戰」這個詞語是幾年前冒起的網絡用語，被用作形容台灣、香港等不同地方，商討對抗中共的現象。

開發遊戲的台灣境外戰略溝通工作小組（又稱ECS團隊）發言人在臉書採訪中對BBC中文表示，這款遊戲設計基於其對現實政治觀察，再「將革命組織進行宣傳、籌款、培養人才、發展組織和武裝的過程表現出來」。

ECS團隊是一個神秘的組織，他們自稱是2017年開始的民間志願團隊，主要工作是「聯絡境外反共組織，以及協助海外盟友推動宣傳與組織工作」。組織沒有公開成員的真實身份，只透露他們大約有50人，以25至40歲的成年人為主，大部分是台灣人，亦有少數香港人和蒙古族人，他們把這團隊的工作視作副業，團隊成員中有退役警員或情報人員、台商、漫畫家、心理學家以及語言專家。

但BBC中文無法獨立查證團隊背後的成員，團隊發言人表示，「我們在不同的議題、不同的場域上，會用不同的名義進行活動」。

《逆統戰》團隊以前曾在網上表示，有關盈利除了用作推出遊戲外，亦會繼續支持盟友，「攻擊中國共產黨」，但近期在網上發起眾籌時，團隊則稱自己「無意傳達什麼教育意義」，只希望設計一款「好玩、擬真」的遊戲。其發言人對BBC中文表示，籌得資金主要用來支持「組織的本務」，其次是開發更多遊戲。

圖像加註文字， 遊戲一些卡牌模仿現實中不同的抗爭角色。

這款遊戲是什麼？

這款可供2至4人參與的遊戲是一款使用紙牌進行地圖版圖爭奪的遊戲，玩法類似廣受全球玩家追捧的桌上游戲《戰國風雲（Risk）》，同樣是要在地圖上爭奪更多的據點來獲取勝利。

遊戲設有一塊參考現實世界的亞洲地圖，玩家可選擇成為中共「紅軍」一方或是化身台灣、香港、蒙古、藏人、維吾爾族人等不同的「反共」抵抗力量的一方。各玩家也有一些有顏色的棋子，代表不同的陣營，用作擺放地圖的據點，代表玩家在該區建立了組織。

圖像加註文字， 遊戲設置一幅參考現實世界的地圖。（圖片由遊戲團隊提供）

遊戲分為20個回合，設有20張「事件卡」和許多張「道具卡」。

每個回合玩家會先一起翻開「事件卡」作為該回合的任務。「事件卡」仿效20個現實事件，比如說「貿易戰」、「一帶一路」、「抗暴事件」、「重大災害」等相關的內容，玩家要按「事件卡」 指示消費「道具卡」完成任務。

每個玩家每回合會抽取若干數量的「道具卡」作為手牌，並輪流出牌進行遊戲。這些手牌分成不同類型，除了是解決任務的資源（資金、宣傳點數），也是行動牌，可以用作在地圖上建立組織的資源，或是強迫對手棄掉手牌或佔據的城鎮。

部分「道具卡」畫成漫畫的抗爭角色，有「資助者（代表玩家有的資金）」、「內應間謀（摧毀對方據點）」、「武裝人員（強行要對手放棄手牌）」等等，與現事中的抗爭相似。

玩家目標是要擴大自己的版圖，在地圖上的城鎮建立組織，例如一個4人局遊戲，1人會成為代表中共「紅軍」陣營，其他3人分別代表台灣、香港、維吾爾，「台灣」玩家打出「武裝人員」卡，「紅軍」玩家要放棄兩張手牌。「香港」玩家可能打出某一張行動卡，在地圖上佔據更多城鎮，然後「紅軍」陣營又打了一張「內應間謀」，摧毀了「香港」玩家原有的地圖據點。

這款地圖把中共統治的部分稱為「牆內」，其他地方稱為「牆外」，「反共」陣營在20回合之內在「牆外」取得14個據點便稱為獲勝。如果20回合之內，「反共」陣營無法取得足夠城鎮，或是中共陣營佔據了台灣14個以上的城鎮，中共陣營便會獲勝。

團隊表示還在整理具體遊戲規則，玩法和卡牌設計和數量可能會作出進一步調整。

圖像加註文字， 遊戲一些卡牌模仿現實中不同的角色。（圖片由遊戲團隊提供）

「希望玩家知道自己有能力抗爭」

團隊稱，一直關注香港、台灣、蒙藏等地的政治事件，認為中共一直持續打壓這些地方的抗爭勢力，例如香港反對派無法透過選舉阻止政權通過「違反民意的惡法」，抗議活動突顯「警暴」等問題，台灣則遇到中共在經濟、外交以及心理上的打壓。

發言人對BBC中文解釋說，目前香港和台灣在抗爭都遇到一些問題，例如香港很多人「誤以為議會、選舉與司法是有效的抗爭手段」，對局勢缺乏判斷能力。而台灣則有一些政府官員擔心軍事或經濟報復而不敢擺明對抗中共，大陸方面的行動讓台灣產生一種「非常壓抑的心理」，結果自我設限，低估了自身可以做的工作。

團隊希望玩家不要消極地把中共視作「只能警告和提防的外來侵掠者」，而是透過遊戲認識到自己也能夠對抗中共，培養其「戰略規劃能力與判斷力」，了解到抗爭不單是依靠宣傳或期待外國介入，而是要有資金、組織和人才進行的持久戰。

遊戲包含了大中華地區不同的民族和地方，設計上參考了當地的文化。他們亦希望玩家不再單以「漢族共產黨的視角」去看中國，而透過遊戲看到「更加多姿多彩的中國」。

圖像加註文字， 團隊在短時間內籌得約65萬美元。（圖片由遊戲團隊提供）

團隊與倡議台灣獨立的組織「島民抗中聯盟（島抗聯）」和香港已解散的組織「香港民族陣線」有盟友關係。遊戲團隊發言人表示，這次桌遊宣傳工作也是委托「島抗聯」負責。

2018年，中國國台辦發言人曾就兩地組織結盟事件批評「台獨」和「港獨」勢力相互勾結，「公然鼓吹所謂的獨立建國」，「妄圖危害國家主權和領土完整」。針對網上討論製作"逆統戰"概念的遊戲，香港親北京媒體亦質疑「台獨」組織把「台獨」包裝成一個遊戲，教壞年輕人。

遊戲備受網民關注

這款遊戲原本在2018年開始研發，但疑因政治敏感性，尋找不到投資者，他們的社交媒體帳號受到檢舉而被封，至近日，團隊決定在網上眾籌，原本只打算籌集10萬元新台幣，但計劃得到不少台灣和香港網民轉發支持，短時間內籌得約1900萬元新台幣（約65萬美元），遠超預期。遊戲預料1月上架，將來可能製作手機或電腦遊戲。

「市面上很直接反對中共的遊戲很少，即使有也大多是採取影射或嘲諷的方式，我們卻毫不諱言反對現實的中共，」發言人說。「台灣和香港人剛剛目睹了香港發生的諸多悲劇，這帶給台灣香港社會一定程度的衝擊，讓民眾對中共的態度從討厭轉為痛恨、報仇，網友基於認同我們反擊中共的理念而自主轉發。」

台灣和香港一些網民在社交媒體表示對遊戲期待，大多稱讚其畫風優秀和遊戲意念新穎。一名網友說，「或許這無法替那些被併吞併和淪陷的各個民族平反到什麼，但是至少能讓世界上的人知道中共都做過些什麼」。

香港網民特別把遊戲與「反送中」抗議作比較，認為這款遊戲正是反映「反送中」抗議時各方的思路。

在中國社交媒體微博上，「逆統戰」是一個不能搜索的詞語。而在推特上，一些中國網民似乎對遊戲感好奇，認為這「有創意」，但相信在大陸應該無法買得到。一些中國網民則形容，這是「反共人士夢幻世界與現實世界嚴重脫鉤」，同時間， 亦有人笑言希望在遊戲中，讓他們成為中共陣營的玩家，實現「祖國統一」。

中國官方媒體《環球時報》則發表了一篇評論文章，點名批評這款遊戲，說這款桌遊傳播歪曲歷史事實、鼓吹分裂主義的訊息，批評遊戲團隊刻意把美術風格和營銷策略迎合當下青少年群體的口味，並在遊戲滲入「台獨」「港獨」思想，可能對青少年造成十分惡劣的影響，最終危害國家安全，形容是「一國兩制」的文化框架在未來的一項長期挑戰。

文章建議，要通過商業模式，深入參與網絡遊戲為代表的數字文化內容的國際生產、協作體系，提升國家在虛擬空間的國際話語權，實現可持續的文化輸出。

遊戲公司也在臉書上發文回應稱，「我們終於『被譴責』了！感謝《環球時報》宣傳與讚美……中共在一個月努力嚴謹的研究與評估後，再也無法壓制『逆統戰』的聲量，只好被迫出手正面譴責，台獨份子分裂勢力在虛擬空間蠢蠢欲動，嚴重危害中國國家安全！哈囉？我們一直在這喔，是現實空間！是你們不敢來？各位支持者！幹得好！你們成功逼出官煤《環球時報》100分！」

圖像加註文字， 團隊預計明年1月，遊戲會正式面世。（圖片由遊戲團隊提供）

香港桌遊界擔心遊戲違反《國安法》

這款遊戲涉及反共勢力的相互合作、武裝行徑以及爭取國際支持等等，這和香港《國安法》有所牴觸。

香港今年6月30日起實施港區《國安法》，懲治勾結境外勢力分裂國家的人，一些主張「港獨」及與外國政府有緊密聯繫的香港政治組織在法例實施前解散，一些活動人士流亡海外，亦有曾提倡「港獨」的人士以及一些攜帶「光復香港，時代革命」標語的人被捕。

「光復香港，時代革命」是過去在香港示威經常出現的口號和標語，但港府在香港《國安法》實施後明確指出這可能有「港獨」的意思，成為了香港現在的一大敏感詞。

這款遊戲的宣傳資料上，也有提及過這句口號。從事香港桌上游戲業界的梁小姐對BBC中文表示，擔心這款遊戲會觸犯香港《國安法》，未知能否順利入境，她只告知熟客自己所在的店鋪將會提供此款遊戲，而不敢高調宣傳。

她認為這種遊戲設計能引發玩家共鳴，會是一款吸引的遊戲，「三國時代的遊戲會受歡迎，就是因為大家對三國歷史較深，同樣地這款遊戲講現代各個勢力的角力，你越了解這背景，越覺得有趣。」

「我是第一次擔心自己會因為售賣遊戲犯法，雖然有好多遊戲其他都講示威，但這款遊戲太直接，實在很難不擔心，」她說，「我不認為遊戲本身是鼓吹港獨或是分裂國家，但現在政權說什麼就算什麼，這就是《國安法》可怕的地方。」

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另一家香港桌遊店老闆陳先生則對BBC中文表示，這款遊戲預購率已超出其他遊戲幾倍，相信一些玩家是對政局有所共鳴而想收藏這款遊戲，他沒有見到親北京陣營高調針對這款遊戲，暫時研判政府不會為了一款遊戲而出手，強調「不應該未被打壓就害怕」。

陳先生說，「雖然遊戲的背景和結構和現實有少許相似，但也是架空設計出來，如果單純談這個故事不算敏感，我又沒有說什麼人要倒台或是倡議獨立，只是一個勢力的對抗，有哪一款遊戲不是在說勢力對抗呢？」