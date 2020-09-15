圖片版權 EPA Image caption 白俄羅斯總統盧卡申科周一在索契同俄羅斯總統普京舉行會談，兩人的肢體語言似乎顯示了明顯的求助關係

白俄羅斯總統盧卡申科會晤普京後繼續得到俄羅斯的支持。克里姆林宮擔心被白俄羅斯政治動蕩波及，同時也希望加強對這個鄰國的控制。

深陷國內政治危機的白俄羅斯總統盧卡申科周一（9月14日）飛往俄羅斯的索契同俄羅斯總統普京舉行會談。俄羅斯同意向白俄羅斯提供15億美元貸款援助以示支持。

在盧卡申科面對國內政治反對派持續抗議和歐美國家譴責壓力的時候，俄羅斯繼續向他提供了盟友般的支持和承諾。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年二月盧卡申科和普京在索契打冰球。在普京眼中，盧卡申科是個出而反而的盟友

白俄羅斯國家媒體報道說，盧卡申科在索契向普京致謝說，「你以高尚和人道方式行事。這就是為什麼我要親自感謝你和所有俄羅斯人，你們在選舉後這段時間一直向我們提供支持。」

英國《衛報》報道指出，支持白俄羅斯遭到民眾反對的統治者，普京有可能面臨激起反俄公眾情緒的風險 。白俄羅斯的反對派人物表明他們並沒有針對莫斯科，他們反對的是他們認為不合法的總統，總統的粗暴政策令他失去了公眾的支持。

官方統計顯示，盧卡申科在8月的總統選舉中贏得了80%的選票，高票當選。但是白俄羅斯政治反對派領導人對此結果提出挑戰，他們認為選舉有舞弊。

選舉後反對派的抗議已經進入第5周，而且沒有減緩跡象。

周日（9月13日）在白俄羅斯首都明斯克總統官邸外，10萬民眾舉行示威抗議。抗議者指責選舉舞弊。他們還舉牌批評俄羅斯支持盧卡申科。

圖片版權 EPA Image caption 周日（9月13日）在白俄羅斯首都明斯克總統官邸外10萬民眾舉行了示威抗議

多米諾效應

盧卡申科上周在採訪中暗示，如果目前的抗議活動「成功」地破壞了白俄羅政治穩定，俄羅斯就會成為「下一個」。普京之前也曾經表示過，為防止白俄羅斯局面「失控」，他會考慮在白俄羅斯部署軍隊。

英國前駐白俄羅斯大使古德•戴維斯（Nigel Gould-Davies）在《衛報》報道中說，「俄羅斯是最友好的鄰邦，現在被視為盧卡申科及其專制的幫兇。」

白俄羅斯戰略研究所的政治研究員謝瑪奇娜（Katsiaryna Shmatsina）對歐洲新聞台說，普京擔心白俄羅斯的動蕩可能對俄羅斯產生多米諾骨牌效應。

謝瑪奇娜說，「普京自己明白…白俄羅斯可能會被當作反對專制領導人成功的範例」。但她認為，這點並不足以保證俄羅斯能夠進行有效干涉，因為「在合併或某種兼併、或加入俄羅斯的問題上，俄羅斯在白俄羅斯社會內部並沒有很多支持」。

她說，「現在白俄羅斯社會抗議勢頭方興未艾，如果普京以強硬方式干預，他會遇到強烈反彈。」

但是謝瑪奇娜說也說，普京凖備抓住會談機會，利用白俄羅斯內部的政治不穩，施加壓力 ，要白俄羅斯「留在俄羅斯的軌道、滿足其地緣政治利益」。

盧卡申科在選舉前做出種種反對俄羅斯的政治姿態，包括扣押俄羅斯的僱傭兵等，這很難令其成為普京眼中可靠的盟友和伙伴。

BBC在莫斯科的記者莎拉•林斯福德（Sarah Rainsford）報道說，盧卡申科現在急於把自己打扮成莫斯科的重要盟友。

「溫水煮青蛙」

圖片版權 Reuters Image caption 許多人擔心俄羅斯會像2014年兼併克里米亞那樣派遣「小綠人」（特種部隊）幫助白俄羅斯解決內部動蕩

索契會談和來自克里姆林宮的經濟支持表明，至少在目前普京仍然決定支持盧卡申科。BBC在莫斯科的記者報道還說，普京再次重申了對白俄羅斯的所有承諾，包括白俄羅斯國內事態嚴重後俄羅斯的增援承諾。

不過莫斯科對盧卡申科的支持已經不是無條件的支持。俄羅斯國際事務委員會總幹事科爾圖諾夫(Andrei Kortunov)對BBC記者說，克里姆林宮明白，盧卡申科在國內遭受的政治損害已經無法修復，他已經成了瘸腳總統。他們可能考慮過渡管控。

明斯克的政治分析員施萊伯曼（Artyom Shraibman）認為，雖然現在不是強迫盧卡申科交出權力的時候，但普京可能會對權力移交做出暗示。

普京之前曾經對盧卡申科憲法改革的承諾表態說，那是個「合乎邏輯」、理性的計劃，似乎顯示莫斯科希望解決白俄羅斯政治危機的方法。盧卡申科也表示過，改革後會提前舉行選舉。

索契會談後，之前被應急部署在白俄羅斯邊界的俄羅斯部隊已經撤回到軍營。一般認為，俄羅斯進行類似兼併克里米亞和入侵格魯吉亞那樣強力干預的可能性大大降低。有分析說，俄羅斯提供支持會重啟動陷入停頓的俄羅斯-白俄羅斯經濟一體化。

美國《外交》雜誌刊登卡彭特（Michael Carpenter）和科別茨（Vlad Kobets）的分析認為，克里姆林宮在白俄羅斯採取兼併克里米亞，部署「小綠人」（特種部隊）的可能性不大，但可能會謀求所謂的「軟兼併」。

所謂「軟兼併」是指某種「溫水煮青蛙」式的策略，即從經濟整合開始，實現共同貨幣，然後通過共同的外交和防務政策實現政治整合。通過幾步走的方案，俄羅斯和白俄羅斯最後實現國家聯合，或者，白俄羅斯被吸收進俄羅斯。