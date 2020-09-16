圖片版權 Getty Images Image caption 金·卡戴珊·韋斯特周三（9月16日）凍結其臉書等社交媒體賬戶24小時。

金·卡戴珊·韋斯特（Kim Kardashian West）和其他數十位名人宣佈凍結其社交媒體帳戶，以抗議「仇恨、宣傳和錯誤信息」在社交媒體的傳播。

在周二的一份聲明中她寫道：「社交媒體上分享的錯誤信息有極大影響力。」

此舉是#StopHateforProfit （停止借著仇恨獲利）運動的一部分，該運動是由民權活動家發起。

許多名人將在周三（9月16日）凍結其賬戶24小時。

卡戴珊說：「在這些平台繼續允許仇恨，宣傳和錯誤信息傳播的過程中，我不能袖手旁觀。這是播散分裂並分裂美國的組織造成的。"

她又補充說：「社交媒體上分享的錯誤信息嚴重影響了我們的選舉，破壞了我們的民主。」

圖片版權 Getty Images Image caption 凱蒂·佩瑞「當這些平台對散佈可惡及虛假信息的組織和貼文視而不見時，我無法袖手旁觀。」

同意參加抵制活動的其他名人包括演員李奧納多·迪卡普裏奧（Leonardo DiCaprio）、薩莎·巴倫·科恩（Sacha Baron Cohen ）和珍妮弗·勞倫斯（Jennifer Lawrence,）以及歌手凱蒂·佩瑞（Katy Perry）。

佩瑞在社交媒體Instagram上寫道：「當這些平台對散佈可惡及虛假信息的組織和貼文視而不見時，我無法袖手旁觀。」

擁有數百萬追隨者的演員艾希頓·庫奇（Ashton Kutcher）也加入了抵制行動。他說：「這些工具不能用來傳播仇恨和暴力。」

你的器材不支持播放多媒體材料 社交媒體推薦算法構造信息繭房 如何突破？

#StopHateforProfit活動於2020年6月開始，指責臉書和Instagram沒有採取足夠行動阻止仇恨言論和虛假信息散播。

該組織針對臉書，因為後者還擁有Instagram和WhatsApp等社交媒體，去年吸引了近700億美元（567億英鎊）的廣告收入。

美國成千上萬的企業和主要的民權組織，包括全國有色人種協會（NAACP）和反誹謗聯盟（AD）都簽署了這項運動。

這個組織在一份聲明中稱：「我們正在迅速接近美國歷史上最重要的選舉之一」； 「臉書不受控且模糊不清的『改變』聲明，遠未達到保護我們民主所需要的必要條件。」

臉書回應

臉書公司在6月份稱，將給有新聞價值的文章貼上卷標，也會標識「潛在有害」或「誤導性」的文章。

臉書CEO馬克•扎克伯格（Mark Zuckerberg; 又譯祖克柏）還說他的公司將「禁止宣稱來自特定種族、民族淵源、國籍、宗教信仰、社會地位、性傾向、性別認同或移民身分的人們，會對其他人的人身安全、健康或生存條件構成威脅。」

他在一份聲明中寫道：「2020年的選舉已經開始升溫……在此刻，臉書將採取額外的預防措施，以幫助所有人保持安全並知情。

圖片版權 Getty Images Image caption 臉書還擁有Instagram和WhatsApp等社交媒體，去年吸引了近700億美元（567億英鎊）的廣告收入。

但是#StopHateforProfit廣告活動要求臉書做更多預防措施，隨後有90多家公司暫停了在臉書刊登廣告以支持這個抵制行動。

由於這一抵制行動，臉書的股價急劇下跌。美國媒體報導稱，扎克伯格的個人淨資產縮水了72億美元。

全世界的監管機構和決策者都在關注仇恨言論之增長。不僅針對臉書，對於所有社交媒體平台上，許多國家以及相關科技公司都在研究如何處理這些問題。