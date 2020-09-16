圖片版權 PA Media Image caption 2019年10月23日，在英國格雷斯（Grays）的一艘冷藏拖車中發現了數十名男女老少的屍體。

去年10月，39名越南人在英國艾塞克斯（Essex）郡被發現死於一輛貨車中。根據越南官媒報導，越南政府昨日（9月15日）針對此案，將涉案的四人判刑入獄。

此案發生於2019年10月23日，在英國格雷斯（Grays）的一艘冷藏拖車中發現了數十名男女老少的屍體。

根據越南媒體《VnExpress》，在越南河靜省（Ha Tinh）進行了為期一天的審判後，四名被告被以「籌劃和中介非法移民」判刑。這四名被告，年齡在24至36歲之間，被判處兩年半至七年半的徒刑。另外有涉案三人被判緩刑。

越南媒體報導，一名受害者為這次非法偷渡支付了2.2萬美元。

窒息和體溫過高

根據調查，死者都是越南國籍，發現屍體的貨車，是從比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）搭過貨輪進入英國的。死者中有十個少年，其中兩個是15歲的男孩。法院調查稱他們的死因是窒息和體溫過高。

上個月，來自英國莫納漢郡（Tyholland），40歲的搬運工人休斯（ Ronan Hughes）承認犯有過失殺人罪，並與他人密謀籌劃非法移民。

但是，23歲的哈里森（Eamonn Harrison）則否認了39起過失殺人罪。

來自倫敦北部，42歲的努齊（Gazmir Nuzi）在2019年10月11日及2020年4月18日或之前對協助非法移民的一項指控表示認罪。

今年早些時候，現年25歲的貨車司機羅賓遜（Maurice Robinson），對39項過失殺人和共謀協助非法移民認罪。

哈里森與其他三人現在正面臨另一項審判，預計將從10月5日開始，持續五周。現年43歲的尼卡（Gheorghe Nica）則否認了39項過失殺人和共謀協助非法移民的指控。

伯明翰的37歲的卡洛塔（Valentin Calota）和北愛爾蘭，23歲的肯尼迪（Christopher Kennedy），都否認密謀協助非法移民。

英國首相震驚

圖片版權 Family of Pham Tra My Image caption 26歲的范茶梅（音譯 Pham Tra My）的親屬在2019年10月22日晚上收到了她發來的短信，說她正感到窒息。

這起命案發生後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示震驚，並說必須查出幕後黑手。

這起命案讓人聯想起2000年6月發生的多佛爾港（Dover）卡車命案。

當時，英國當局在一輛從南部多佛爾港入境的集裝箱卡車上發現58名中國偷渡客的屍體，另有兩人生還。荷蘭籍貨櫃車司機被逮捕，2005年被荷蘭法院以過失殺人罪判處10年半監禁。

2004年，23名中國非法勞工在英格蘭西北部的莫克姆灣拾貝時在海潮中喪生。

你的器材不支持播放多媒體材料 一些倫敦華人與英國難民關注團體在內政部外集會悼念命案死者。

危機重重

地中海移民危機於2014年爆發後，聯合國開始追蹤並記錄移民在交通運輸過程中死亡之數字。自那時以來，英國先後發現有5名疑似移民死於入境英國的卡車上：

2014年8月——埃塞克斯郡的蒂爾伯裏碼頭（Tilbury Docks）發現一個載有35名阿富汗移民的海運集裝箱，其中一人死亡

2015年11月——斯塔福德郡布蘭斯頓村（Branston, Staffordshire）一座倉庫內發現了一個寄自意大利木箱子，兩名移民死於其中

2016年4月——一名18歲移民在牛津郡班伯裏鎮（Banbury, Oxfordshire）試圖攀爬至一輛卡車車底藏身時被壓死

2016年10月——一輛從法國入境的卡車到達肯特郡（Kent）之後，車上發現了一具屍體

在聯合國開始追蹤之前，此類死亡事件也非從未發生。2000年的英國多佛爾港慘案中有58名中國偷渡客窒息致死；2015年，一輛卡車遭遺棄在奧地利公路旁，車上發現71具移民屍體，警方認為案件與保加利亞至匈牙利之間的跨國人口販賣團伙有關。

用詞說明：BBC在報道中所用的詞語「移民」指所有未完成難民庇護申請的法律程序但在前往庇護國路上的人。這個群體包括因為敘利亞戰亂而流離失所的人——他們可能被歸為戰爭難民，也包括那些為了尋求更好工作和生活的人——他們可能被歸為經濟移民。