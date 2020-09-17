中印邊境衝突：如何看待立場強硬的印度國內輿論

圖片版權 Getty Images Image caption 中印兩國軍人自6月以來，據報多次在有爭議的邊界發生打鬥，造成死傷。

中國與印度的關係自六月雙方軍人在邊界爆發衝突以來變得緊張，雖然中印外長早前在莫斯科同意兩國需要「快速」地結束對峙，印度國內輿論對中國仍然保持強硬態度，堅持新德里政府需要更積極地應對「來自中國的威脅」。

其中，國防部長辛格（Rajnath Singh）周二（9月15日）出席印度國會會議時，指控中國沒有遵守有關印度邊界的協議，大量調動軍隊，又指中方人員做出具侵略性的行為。

辛格9月4日在莫斯科會見中國國防部長時剛剛表示，雙方應努力盡快使一線部隊完全脫離接觸，在包括班公錯區域在內的邊境實現衝突降溫。 雙方應該保持軍事和外交對話的渠道暢通，在實際控制線（LAC）周邊恢復和平。

印度的媒體在此次事件上緊緊跟隨新德里政府的立場，指責中國是挑起事端的一方。情況與中國官方媒體跟隨北京政府，指控印度需要為衝突負責一樣。

分析留意到，印度的媒體在外交事件上，通常都會跟隨印度政府的立場，不作太大的異議，在中印衝突一事上也一樣。而在野黨雖然曾對總理莫迪處理事件的手法提出質疑，對公眾輿論的影響力也不及媒體。

圖片版權 Vikram Misri Image caption 中印兩國外長早前在莫斯科出席上海合作組織外長會議時會面。

統一戰線

印度總理莫迪所屬的人民黨（Bharatiya Janata Party）立場保守，民族主義色彩濃厚。他在6月新一輪衝突後指出，中國軍隊在衝突中沒有成功佔據印度領土。印度媒體在關於衝突的報道中大多依隨這個看法，沒有提出質疑，又多番強調印度軍隊有能力應付「來自中國的威脅」。

BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）駐印度記者戈戈伊（Sachin Gogoi ） 指，中印衝突的地點偏遠，當地媒體無法作實地報道，因此大多依賴官方消息、或在安全部門內的消息來源。戈戈伊形容，媒體無法獨立驗證官方的說法，因此報道內容大多有猜測的成份。「印度媒體普遍將中國，描述成為一個不顧雙邊關係、國際規則和慣例的侵略者。」

圖片版權 EPA Image caption 9月1日，印度軍車在中印邊境附近區域行駛。分析認為，和2017年發生在洞郎地區的衝突不同的是，印度這次增派了軍隊，表現出攻擊姿態，

其中，一些以印地語的報章早前報道衝突時，指控中國軍隊的行動是對峙局面的成因，但沒有提及中方成功佔據印度領土的可能性。

電視新聞大多也沒有提出針對印度政府的質疑。立場被視為親政府的共和國電視（Republic TV）聲稱，中國軍隊在四、五月開始就不斷嘗試在侵佔印度的領土，但都被印度軍人「勇敢地擊退」。以印地語廣播的電視台Aaj Tak就形容，印度軍隊在班公錯的衝突中「螫傷」了中國軍隊。

戈戈伊指出，小部份媒體的確有對莫迪政府提出批評，但這些評價大多是指責莫迪政府處理事件的方式，指責政府無法凖確地預測中國的下一步行動，並加以反制。

圖片版權 AFP Image caption 印度媒體大多持民族主義立場，在外交政策上往往會跟隨政府的看法。

負面角度

印度人口約13億，全國有差不多400家衛星電視新聞台、超過118,000份報章和雜誌期刊，是全球其中一個最大的媒體市場。

BBC國際媒體觀察部駐印度記者戈戈伊指，印度媒體雖然獨立運作，政府不作干預，但它們大多持民族主義立場，在外交政策上往往會跟隨政府的看法。戈戈伊舉例說，印度與巴基斯坦的關係多年都緊張，新德里政府也拒絶參加中國牽頭的「一帶一路」計劃。印度媒體報道「一帶一路」相關的訊息時，普遍採取負面的角度，「與新德里政府的立場一致」。

印度的政壇普遍也支持對中國採取強硬態度。印度在野的國民大會黨（Indian National Congress）與執政的人民黨（Bharatiya Janata Party）在過去許多議題上意見都不合，但在與中國的邊界衝突一事上都統一立場，主張採取強硬行動。

人民黨主席甘地（Rahul Gandhi ） 周三（9月16日）更在社交網站推特上批評莫迪試圖在邊界衝突一事上誤導公眾，質疑莫迪「什麼時候才願意抵抗中國」。

但戈戈伊認為，在野黨在這次事件上的影響力甚少，因為不論在野黨發表什麼言論，都會被媒體描述成「與敵國衝突時損害國家利益」。

他又指出，中國和印度今年稍早時曾經有很好的溝通，最終仍然在6月爆發衝突，造成死傷，印度媒體的評論都曾遍認為，印方必須小心查證，才決定是否接納中國的任何說法。