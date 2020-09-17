威士忌大師：印度獲獎威士忌品後「如同剛做完愛」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 威士忌是非常受歡迎的一種酒精飲料。

來一杯最新獲獎的印度威士忌會是什麼滋味？品鑒大師說，仿似剛做完愛後的那個感覺。

威士忌大師吉姆·默裏（Jim Murray）在他的《威士忌聖經2021》（Whisky Bible 2021）指南中稱讚了來自印度果阿邦(Goa)保羅·約翰（Paul John）酒廠的密荼那(Mithuna)威士忌，形容它酒香濃郁、層次複雜、美不可言。

吉姆表示，飲完此酒就如同剛做完愛，在感覺慢慢恢復到現實中來的時候無法動彈。

吉姆還說，Mithuna威士忌是一款集巧克力、糖蜜、水果以及微妙香料味為一體，能融化你身心的威士忌。

該威士忌在全球最新年度威士忌評分中獲得了100分中的97分，比冠軍只少了0.5分，躋身全球三大威士忌之列。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《世界製造》：威士忌--稱雄世界的奧妙與秘密

加拿大奪得冠軍

獲得冠軍的則是加拿大阿爾伯塔的高端黑麥威士忌（也有譯作阿爾伯塔優質桶強，Alberta Premium Cask Strength Rye）。

吉姆盛讚這款從洛磯山脈汲取水分的加拿大黑麥威士忌獨有的「狂野美麗」，不負為全球威士忌之冠。

美國肯塔基州波旁威士忌，小斯塔格桶強（Stagg Jr Barrel Proof）屈居第二名。

世界頂級威士忌大師吉姆為編寫2021年度的新版《威士忌聖經》指南，品嚐了1252種威士忌。

威士忌消費大國

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度三分之一男子喜歡飲酒

印度已經成為全球最大的烈酒消費國。 據估計，印度人每年大約消費15億升威士忌酒。

BBC印度記者蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）說，在全世界所運送的每兩瓶威士忌中，就有近一瓶是在印度售出的。

在2018年全球酒類消費量下降時，印度卻推動了全球威士忌市場7%的增長。

根據印度政府最新報告，印度三分之一的男子喜歡飲酒。

而這款獲獎印度威士忌雖然由於新冠疫情上市被推遲，但預計將在今年11月抵達商店貨架，售價為200英鎊（不到2000元人民幣）一瓶。

這也是印度在十多年來首次在「年度世界威士忌」獎中躋身前三名。

印度酒廠的調酒大師邁克爾表示，果阿有著宜人的熱帶氣候。當地溫暖潮濕的天氣讓威士忌與酒桶快速發生反應，使產品不僅可以從酒桶中提取香氣，同時也能從周圍環境中吸收風味。

蘇格蘭威士忌

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眾所周知，蘇格蘭是威士忌酒的故鄉。

蘇格蘭的經典格蘭冠（Glen Grant）獲得了年度蘇格蘭威士忌獎，吉姆稱它保持了優異品質。

蘇格蘭威士忌歷史悠久，已經有500年的釀酒歷史。

自從1494年第一瓶威士忌問世以來，一直稱雄世界。

蘇格蘭威士忌不但世界馳名，而且也是當地的主要支柱產業和旅遊資源。