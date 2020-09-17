巴巴多斯宣佈將取消英女王國家元首地位 成立共和國

圖像來源，Reuters

加勒比海島國巴巴多斯宣佈，凖備取消英國女王伊麗莎白二世作為其國家元首的地位，正式成為一個共和國。

巴巴多斯政府表示：「完全擺脫過去殖民歷史的時候到了。」

巴巴多斯計劃，將在2021年11月紀念脫離英國獨立55週年之前，完成這個程序。

巴巴多斯總理莫特利表示，巴巴多斯要讓自己人擔任國家元首。

「這麼做是對我們自己的身份認同，以及我們對自己能力所展現的無比信心。」

英國白金漢宮表示，這是巴巴多斯政府和人民自己的事。

BBC王室事務記者戴蒙德說，白金漢宮的消息來源透露，這並非突然而來的消息宣佈，此前已經公開討論過很多次。

巴巴多斯基本資料：

是人口較多、比較富庶的加勒比海島國

1966年脫離英國獨立

女王伊麗莎白二世仍其是立憲君主

經濟上過去嚴重依賴糖出口，但近年來多方發展觀光旅遊業和金融服務業

總理莫特利2018年當選，是第一名女性總理

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴巴多斯總理莫特利支持改制共和

巴巴多斯政府在新一期的議會宣佈政府政策和施政計劃的時候，做出上述宣佈。

施政計劃引述了巴巴多斯獨立後第一任總理巴洛（Errol Barrow）的話說，「巴巴多斯不應該再留戀殖民時期。」

這不是巴巴多斯唯一主張脫離君主制的聲音。1998年，憲法改革委員會就建議巴巴多斯改變為共和國。

該國前總理斯圖亞特也贊成從君主制改為共和制政府。

巴巴多斯也不是加勒比海第一個成為共和國的前英國殖民地。圭亞那在1970年成為共和國，當時脫離英國獨立還不到四年，特立尼達和多巴哥，多米尼克分別在1976和1978年改為共和國。

但這三個國家仍然是英聯邦的成員國。

BBC外交事務記者蘭德爾（James Landale）分析

取消女王作為國家元首的地位其實是很少發生的事，上一次是在1992年的毛里求斯。其他加勒比海國家，多米尼克、圭亞那、特立尼達和多巴哥都是在1970年代改為共和國的。

目前以英女王為國家元首的15個英聯邦王國當中，許多國家都認同與英國和女王維持這種關係對他們帶來的價值。

當然，其中也有一些國家多年來討論要脫離和英女王的這種關係，選出自己的國家元首。但這種改變並不容易，其中還涉及許多政治因素。

巴巴多斯政治人物宣佈要將國家改制為共和國並非第一次，問題在於其他國家是否會跟進做出相同的改制宣佈。

牙買加過去就曾經表示過，改制為共和國可能會是未來的方向。

這次巴巴多斯宣佈改制還有一個特別的地方，就是突出強調「擺脫過去的殖民歷史」。

在「黑人的命也是命」的反種族歧視運動的當下，其他加勒比海國家是否會呼應這樣的號召是值得觀察的一點。