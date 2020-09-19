中國外交挑戰、科技公司發展的阻礙、「末日冰川」和本周更多好故事

九月的第三周，中國在外交上遭遇多重挑戰：歐洲領導人就香港新疆問題等全面向北京施壓、被中方形容為「中國人民的老朋友」的美國駐華大使布蘭斯塔德宣佈離任、中印衝突也繼續發酵。

這個星期對中國科技巨頭華為也不易，美國對華為的芯片禁運令正式生效。另一間中國科技公司抖音就有望與美國公司甲骨文達成協議，讓甲骨文成為「合作伙伴」，令抖音本身在美國的業務不致完全出售。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

圖像來源，EPA

中國國家主席習近平9月14日與歐盟領導人進行視頻會晤。雖然投資、貿易與氣候變化是會議的主題，但新疆、香港等人權問題少見地擺上了桌面。

路透社消息稱，歐盟領導人在會上向習近平表示，希望中國放開市場准入、尊重少數群體，並停止鎮壓香港，他們同時強調，歐盟不會在貿易上繼續被中國利用。

印度方面，雙方關係自六月在邊界爆發衝突以來變得緊張，雖然中印外長早前在莫斯科同意兩國需要「快速」地結束對峙，印度國內輿論對中國仍然保持強硬態度，堅持新德里政府需要更積極地應對「來自中國的威脅」。

美國駐華使館布蘭斯塔德（Terry Branstad）透露向中共黨報《人民日報》投稿被拒絶後，近日宣佈將會離任。布蘭斯塔德在美國駐華大使館官方微博發表的聲明說，「我們正在重新平衡美中關係，以使其公平、對等，並能在兩國都推動積極增長，這一努力會繼續。」

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美國特朗普政府在9月15日的大限手起刀落，切斷了華為從商業渠道獲得芯片的能力。對這家中國科技巨頭而言，這天無疑是個黑暗的日子。

華為旗下的產品，從手機、5G基站，再到服務器，甚至各種物聯網設備，無不仰賴芯片。對於一家硬件為主的科技企業而言，沒有芯片就沒有產品，沒有產品，企業也不復存在。

至於另一家中國科技公司抖音，離9月20日大限僅數天前，劇情突然出現反轉。

首先發聲的是美國財政部長姆努欽，本周一（9月14日）他對美國媒體透露，周末時接到提案，甲骨文作為TikTok「值得信賴的技術合作伙伴」，解決與TikTok相關國家安全問題。而如果交易最終敲定，姆努欽稱將會誕生以美國作為總部的「TikTok Global」，為美國創造2萬個工作崗位。

緊接著，甲骨文跟進確認姆努欽的說法，稱其將在該提案中成為值得信賴的技術提供商。 TikTok的回應則做實了雙方的合作，「可以確認，已向財政部上交了一份提案，相信可以解決美國政府的安全顧慮」。

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多家英國、印度、澳大利亞等地的傳媒早前報道，一家中國國有公司利用自動化技術，在網絡上搜集全球各國政界、商界等知名人士的資料，範圍更覆蓋他們的親友和關係密切人士，引起外界對中國情報搜集的關注。

但同時有專家指出，資料庫內收錄的絶大多數都是公開資料，而編寫搜集網絡上公開資料的電腦程式也不是什麼難事，質疑事件是否如外界所言這樣敏感。

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有「末日冰川」之稱的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）正在以驚人的速度融化，提高海平面，令人擔憂更令人困惑。

現在，英美科學家宣佈他們找到了答案，元兇是潛入冰川底部和基岩之間的暖流，水溫攝氏2度。而且，借助最新勘測儀器，科學家繪製出暖流在冰下逡巡的路徑。

最新研究結果發表在《冰凍圈》（The Cryosphere）雜誌上。

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英國德比郡的一名建築工人新冠疫情期間閒來無事清理車庫，意外發現一件罕見的中國葡萄酒壺。這個酒壺看上去像一個茶壺，小巧精緻。所以， 家裏人一直管它叫茶壺。

據當地漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）估計，它有可能是中國古代帝王的一件古玩，已有數百年歷史，而且可能會賣到10萬英鎊（約等於90萬人民幣）的高價。