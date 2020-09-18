TikTok前途再生變數 特朗普反對字節跳動保留多數股權

圖像來源，Getty Images

特朗普8月6日一紙禁令，把TikTok推入不出售就關停的境地，並設下45天的期限。9月20日是期限的最後一天。彭博社消息稱，美國政府在這一天將發佈《聯邦公報》，公布禁令的具體細則。

距離9月20日禁令大限越近，TikTok事件的變化越頻密。

本周一美國財長姆努欽剛披露，甲骨文與TikTok向美國政府提交方案，在出售和關閉之外開闢出「值得信賴的技術合作伙伴」的新可能，使TikTok不至被全盤出售。

但周三特朗普就事件發聲，反對字節跳動保留TikTok 的多數股權。隨即白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)表示，情況仍可能有變化，美國政府仍在評估這筆交易的細節，以及它是否達到國家安全門檻。如果仍主要由中國企業運營，那麼達不到特朗普總統的目標。

圖像來源，Getty Images

周四，路透社援引知情人士稱，如果與甲骨文合作的方案獲得批准，TikTok Global公司將在美國上市。另有消息人士表示，包括甲骨文和沃爾瑪在哪的美國投資者將持有TIkTok美國業務至少60%的股份。

一年內IPO

使TikTok在美上市，一定程度在回應特朗普不希望中資控股的要求。

一位參與過類似案件的法律專家向BBC中文表示，對於字節跳動而言，把非中國業務在美國進行首次公開募股（IPO），可以大幅降低中資持股比例，打消美國監管層的顧慮。此外，把IPO當作未來選項，可以提高目前出售股份的溢價。

路透社消息稱，TikTok可能會選擇在一年內向美國證交所提交上市申請。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 字節跳動在2018年收購了Musical.ly平台，將它關停，進而開始了TikTok的全球擴展。

根據此前融資的估值，目前TikTok的估值高達500億美元，這一數字也是微軟與TikTok進行收購談判的最初報價之一。

按照這一估值，如果上市流通股份在50%左右，募資規模可能成為美國有史以來最大的IPO，超過2014年阿里巴巴在紐交所上市時募資250億美元的紀錄。

然而，上述法律專家警告，TikTok尋求上市的目的是進一步降低字節跳動持股份額，以保全在美業務，但帶著「主要股東將在上市後大幅降低持股比例」的目標上市，將非常不利於股票發行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普近期對中國的立場趨於強硬。

特朗普的難題

甲骨文與TikTok聯姻，也使特朗普陷入難題。

看好這筆交易的聲音認為，甲骨文董事長拉里•埃裏森（Larry Ellison）是硅谷極少數公開支持特朗普的人之一，與特朗普關係密切，特朗普也公開支持甲骨文參與TikTok案，這層關係有利於交易達成。

而且根據目前披露的信息，雙方提交的方案中安全措施力度較大，包括所有數據儲存在美國，甲骨文將獲得檢查TikTok源代碼的權利，並在董事會設置一名得到美國政府批准的國家安全董事，以及一個負責監督用戶數據安全的委員會等。

此外，還有經濟上的利好。姆努欽稱，字節跳動提出在美國設立TikTok總部，為美國創造2.5萬個工作崗位。與此同時，TikTok背後諸多美國投資者也不至於在這輪禁令下蒙受損失。

但詬病這一方案的聲音也此起彼伏。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普打擊抖音TikTok，維護國家安全有效性受質疑

密蘇里州共和黨參議員（Josh Hawley）本周一公開要求阻止甲骨文和TikTok的合作提案，「除非使TikTok完全擺脫中共的潛在控制，目前任何合作伙伴關係都不可接受，而且與特朗普總統8月6日簽發的行政令也完全不一致。」

「在美國外資投資委員會（CFIUS）向總統提出建議並由總統發佈要求出售業務的行政命令之後，各方協商一個並非完全出售的解決方案，這是前所未有的情況。」梅爾（Aimen Mir）曾在2014年至2018年期間擔任美國財政部主管投資安全的副助理部長，監督CFIUS審核工作。