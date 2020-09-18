美國下令封禁微信和TikTok，微信禁令周日生效

圖像來源，Alamy/EPA/Alamy 圖像加註文字， 特朗普政府宣佈封禁TikTok和微信

美國政府宣佈，中國手機程序微信、TikTok將在周日起從美國應用程序商店中除名。禁令生效後，身在美國的微信用戶將無法使用微信轉賬資金和支付功能。

美國商務部周五（18日）宣佈，在周日9月20日起，針對微信和TikTok的禁令將生效。這兩款手機程序在美國約有一億用戶。

美方還施加了其他限制，包括美國的電信運營商、主機商、互聯網接入服務提供商，不得與微信合作。

這些限制為微信和TikTok定下了不同的生效日期，針對微信的細則從9月20日起生效，而TikTok的則從11月20日生效。

禁令意味著，身在美國的微信用戶可能在下周一零時起就會無法使用微信。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受福克斯電視台採訪時說，禁令最初對微信的影響會大於TikTok。

「實際上，它在美國會被關閉，但只在美國，在周一凌晨的時候，」 羅斯說。

此前，有美國華人在白宮請願網站上發表「微信不應被禁」的訴求，但亦有另一批支持封禁微信與TikTok的華人在網站上請願，雙方都收集了數萬簽名。支持微信禁令的請願書寫道，微信是用於「滲透」、「洗腦」、「威脅」美國華人的工具，微信支付也損害了美國銀行業的利益。

美國認為，上述兩個中國手機應用程序威脅美國國家安全，或將用戶數據上交中國政府，配合北京監視和打壓反對中國共產黨的人。中國政府和兩家中資公司否認這一指控。

「今天的行動再次證明了特朗普總統會傾盡全力，保證我們的國家安全與保護美國人免受中國共產黨的威脅，」商務部長羅斯在聲明中寫道。

TikTok前途未卜

圖像來源，Getty Images

美國商務部下令在應用程序平台上除名TikTok，但在其他限制上又為其延後生效時間，外界仍在觀望美國公司甲骨文（Oracle）與TikTok的合作方案是否能讓其逃過在美國被封殺的命運。

特朗普在8月初曾宣佈，如果TikTok不在9月20日前出售，就會遭到關停。本周一，甲骨文（Oracle）與TikTok母公司字節跳動向美國政府提交方案，在出售和關閉之外開闢出「值得信賴的技術合作伙伴」的新可能，使TikTok不至被全盤出售。

但周三特朗普就事件發聲，反對字節跳動保留TikTok 的多數股權。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 科技企業成為中美博弈的新戰場。

白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)表示，情況仍可能有變化，美國政府仍在評估這筆交易的細節，以及它是否達到國家安全門檻。他表示，如果仍主要由中國企業運營，那麼達不到特朗普總統的目標。