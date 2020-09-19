美國大法官金斯伯格病逝：「一位不知疲倦、堅決捍衛正義的鬥士」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）因癌症去世，享年87歲

美國最高法院消息稱，標誌性女權捍衛者、美國最高法院大法官魯斯·巴德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）因癌症去世，享年87歲。

最高法院聲明稱，患轉移性胰腺癌的金斯伯格於當地時間周五（9月18日）在位於華盛頓特區的家中去世，家人陪伴在身邊。 今年早些時候，金斯伯格說自己癌症復發，正在接受化療。

金斯伯格是一位傑出的女權主義者，後來成為美國自由主義代表人物。

金斯伯格是美國歷史上最年長的大法官，也是最高法院歷史上第二位女性大法官，她在最高法院任職27年。

「我們的國家失去了一位具有歷史地位的法學家，」首席大法官約翰•羅伯茨(John Roberts)在周五的一份聲明中說。「我們在最高法院失去了一位珍貴的同事。今天，我們為她的離去而哀悼，但我們有信心讓後代記住我們所認識的魯斯•巴德•金斯伯格——一位不知疲倦、堅決捍衛正義的鬥士。」

作為最高法院四位自由派大法官之一，金斯伯格的健康狀況受到密切關注。金斯伯格的離去，提高了美國共和黨總統特朗普在今年11月大選之前，提升保守派在最高法院佔多數的機會。

圖像加註文字， 人們在美國高院外悼念金斯伯格。

金斯伯格在去世前幾天表達了對這一舉動的強烈反對。據美國國家公共廣播電台(National Public Radio)報道，她在寫給孫女的一份聲明中寫道:「我最強烈的願望是，在新總統就職之前，我的席位不會替換。」

白宮消息人士告訴BBC合作伙伴CBS新聞，特朗普總統預計將盡快提名一位保守派人士接替金斯伯格。

特朗普在明尼蘇達州（Minnesota）一場競選集會後對金斯伯格的去世做出回應，他說:「我還不知道。她的經歷很棒，還能說什麼呢?」

特朗普後來在推特上發表聲明，稱金斯伯格是「法律中的泰坦」，擁有「精明的頭腦」。

金斯伯格曾患過五次癌症，最近一次復發是在2020年初。近年來，她曾多次住院治療，但每次都迅速返回工作崗位。

她在7月發聲明稱，癌症治療取得了「積極效果」，並堅稱不會退休。

她說:「我經常說，只要還能全力以赴，我就會繼續擔任最高法院的法官。」「我依然完全有能力做到。」

圖像來源，Jeffrey Markowitz/Getty Images 圖像加註文字， 1993年的金斯伯格

為什麼金斯伯格很重要?

美國最高法院大法官擁是終身制任期，或者直到他們選擇退休為止。支持者擔心，金斯伯格的席位可能被更為保守的大法官接替。

美國最高法院通常對極具爭議性的法律、州與聯邦政府的爭端以及暫緩執行死刑的最終上訴擁有最終決定權。

近年來，最高法院將同性婚姻擴大至全美50個州，允許特朗普總統實施旅行禁令，並推遲了美國削減碳排放的計劃，同時還繼續處理上訴。

金斯伯格的去世將激起關於繼任的政治鬥爭，在11月總統選舉前引發有關最高法院之未來的辯論。

特朗普上任以來已經任命了兩名法官，目前在最高法院的大多數案件中，保守派以5比4領先。

美國參議院必須批准由總統提名的新法官。參議院多數黨領袖米奇•麥康奈爾(Mitch McConnell)上周五晚表示，如果特朗普在大選前提名，該人選的任命將由投票決定。

但民主黨候選人拜登說:「讓我明確一點，毫無疑問，選民有權選擇總統，總統有權選擇參議院伸張的正義。」

一場高風險的政治鬥爭迫在眉睫

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

BBC駐北美記者

金斯伯格的去世給數月來異常穩定的總統競選帶來了不可預測性。現在，不僅白宮在11月面臨不確定性，最高法院的意識形態平衡也可能處於危險關頭。

這完全取決於特朗普總統和共和黨人的下一步選擇。無論誰在11月總統大選中獲勝，他們都可以嘗試在年底前填補這個席位，很有可能用一名可靠的保守派人選來取代這位自由派標誌人物。或者可以等待並保留空缺席位，以鼓勵保守派選民為總統投票，尤其是那些看到機會削減墮胎權利的福音派。

填補這個空缺會激怒民主黨人，他們會抱怨，共和黨人在2016年數月裏都沒有給前總統奧巴馬填補該空缺的機會。另一方面，壓後的結果可能是，民主黨總統競選人拜登在2021年提名金斯伯格的繼任者。

所有跡象都表明，共和黨人正嘗試前一個選項。當對法院終身職位任命的較量還在進行時，對虛偽之一點的擔憂就會煙消雲散。

無論如何，這都將引發殘酷的、高風險的政治鬥爭，而此時美國已經充斥著黨派紛爭和心理困擾。

金斯伯格的遺產是什麼?

在長達60年的輝煌法律生涯中，作為知名美國法學家，金斯伯格的地位無與倫比，同時受到自由派和保守派的尊敬。

自由派美國人尤其崇敬她，因為她在最具爭議的社會問題上（包括墮胎權、同性婚姻等）取得了進步人士的認同，這些問題都提交給了最高法院。

金斯伯格於1933年出生在紐約市布魯克林的猶太移民家庭。她曾就讀於哈佛法學院(Harvard Law School)，是該校500名男性中僅有的9名女性之一。

畢業後，儘管金斯伯格是班上第一名，她都沒有收到一份工作邀請。但她堅持不懈，在整個20世紀60年代甚至更長的時間裏，她在法律行業做過各種工作。

1972年，金斯伯格在美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）與他人共同創立了女權項目。同年，金斯伯格成為哥倫比亞大學法學院首位終身女性教授。

1980年，金斯伯格被提名為美國哥倫比亞特區上訴法院的法官，這是美國前總統卡特（Jimmy Carter）推動聯邦法院多元化努力的一部分。金斯伯格經常被稱為自由主義煽動者，但她在上訴法院的日子以溫和著稱。

1993年，總統克林頓(Bill Clinton)任命金斯伯格擔任最高法院大法官，讓其成為歷史上四名獲確認的最高法院女性大法官中第二位。

在金斯伯格生命的最後時刻，她成為美國國家偶像。網絡粉絲稱她是克里斯托弗·金斯伯格（Notorious RBG），即法律界的唱歌手克里斯托弗·華萊士（Notorious BIG），這在某種程度上歸因於金斯伯格的敢言。