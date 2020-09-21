微信：美國政府禁令受阻緣於憲法修正案，法律較量或變長期

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9月20日，在美國政府的微信禁令生效前數小時，美國法官對該禁令做出裁決，阻止其生效。這讓千萬美國微信用戶暫時鬆了一口氣，但在中美兩國不斷加深的科技與情報對抗中，圍繞這一禁令的糾紛恐將持續下去。

美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院法官比勒（Laurel Beeler）稱，針對特朗普政府的微信禁令，提起訴訟的微信用戶就美國憲法第一修正案的價值提出「嚴重質疑」，法院判定原告方勝訴。

比勒在禁止令中表示，美國政府禁令「實質上對言論施加的負擔多於為照顧政府重要的國家安全利益所需」。

特朗普政府聲稱，微信威脅美國國家安全，會將用戶數據傳送給中國政府。美國商務部此前宣佈，從9月20日起禁止微信與TikTok出現在美國手機應用商店，同時在美國禁止通過微信進行轉賬或付款。

微信與中國政府此前均對美方指控予以強烈否認。

這一裁決作出之前，TikTok剛剛與美國公司甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）達成協議，希望借此得到繼續在美運營。

微信一案判決的意義

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 科技企業成為中美博弈的新戰場。

美國商務部與白宮尚未就裁決結果進行表態。法新社稱，騰訊拒絶評論。

美國司法部稱，阻擋行政令會「挫傷並轉移總統應對國家安全威脅最佳方法的決心」。而比勒則指出，「雖然與中國有關（針對技術與手機技術）的國家安全威脅方面的一般證據大量存在，但與微信有關的具體證據卻較少」。

原告方「美國微信用戶聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）對法院判決結果表示讚賞，稱對於「美國數以百萬計的微信用戶來說」，這是一次「重要且艱難贏下的勝利」。

原告方律師之一麥克·比恩（Michael Bien）表示，即便是在戰爭年代，美國也從未關閉過主要通訊平台，而「針對美國華人群體」的微信禁令存在「嚴重的第一修正案問題」。

比恩稱，特朗普的行政令「踐踏了第一修正案保證他們（美國華人群體）的發表言論、信仰、閲讀及對媒體報道作出反應的權利，以及出於多種目的組織與聯繫的權利」。

比勒指出，政府比起全面禁令還有其他明顯替代選項，比如禁止政府設備使用微信。

裏士滿大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）向法新社表示，法院的禁止令讓原告「暫時鬆了一口氣」。

如果美國政府上訴且勝訴，原告方還可以就裁決結果繼續上訴。「原告方只是想要爭取時間，」托比亞斯稱，「很快總統可能就不是總統了。」

美國CNBC報道稱，美國商務部在9月18日一場電話會議上向眾多記者表示，他們凖備進行一場長期法律較量。

美國政府為何要禁微信？

美國商務部部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）9月18日發表聲明稱，禁止使用微信的決定是為「打擊中國對美國公民個人數據的惡意收集」而作出的。

美國商務部表示，微信從用戶處收集大量數據，其中包括「網絡活動、定位數據以及瀏覽及搜索歷史」。

商務部聲明稱，中國共產黨「已經展示出使用這些應用威脅美國國家安全、外交政策及經濟的手段與動機」。

騰訊稱，微信上的信息是私人消息。

騰訊9月20日在港交所發表公告稱，如果禁令生效，美國現有的微信用戶可能可以繼續使用微信進行交流，但微信可能無法在美國獲得新用戶，目前在美國用戶的持續更新服務可能受到負面影響，且微信提供的服務質量也可能會受到負面影響。

騰訊稱，公司正在進一步評估被禁制交易識別對集團的影響，未來將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。

不只是一個應用

詹姆斯‧克萊頓（James Clayton）

BBC北美科技記者

微信在美國有近2000萬用戶，這些人幾乎全是中國及東南亞的僑民。

很難形容微信對人們生活有多重要。這不僅僅是一個應用，對許多人來說微信就是他們的手機。它就像是亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、WhatsApp、Tinder及其他更多應用集合在一起。

曾經有一位在美國的馬來西亞人告訴我，如果微信被禁，她會「哭」。她說她家人專門花時間教她年邁的母親使用微信，如果禁令生效，她擔心將無法跟母親聯繫。