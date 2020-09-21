FinCEN外洩文件：你需要看懂的幾個關鍵點

涉及共計2萬億美元轉賬的外洩文件披露，一些世界最大的銀行曾允許犯罪者將贓款轉往世界各地。

文件還顯示，俄羅斯寡頭曾利用這些銀行躲避原本用來阻止他們將錢轉向西方的制裁措施。

過去五年當中，多次出現外洩文件披露秘密交易、洗錢和金融犯罪，這是當中最新的一次。

FinCEN文件是什麼？

美國金融犯罪執法網文件（The FinCEN Files）有超過2500份文檔，當中大多數是各家銀行在2000至2017年間發送給美國當局的文件。銀行以此來表達它們對客戶行為的擔憂。

這些文件是國際銀行體系當中其中一些最嚴格保密的資料。

銀行用它們來報告可疑行為，但這些資料不是任何不當行為或者犯罪的證據。

文件被洩露給了Buzzfeed新聞網站，並共享給了一個全球調查記者的團體，進而被分發給了88個國家裏的108個新聞機構，當中包括BBC《廣角鏡》（Panorama）欄目。

數以百計的記者一直在仔細查閲這些厚重而技術性很高的文件，這裏面記載的是一些銀行不會願意讓公眾知道的活動。

Getty 美國金融犯罪執法網文件（FinCEN Files） 2657 份文檔

2121 份可疑活動報告 資料來源：ICIJ

兩個你需要知道的簡寫

「FinCEN」是「US Financial Crimes Enforcement Network（美國金融犯罪執法網）」的英文縮寫。這是美國財政部裏那些專門打擊金融犯罪的人。用美元進行的轉賬若引起擔憂，就要報告給FinCEN，即使轉賬可能發生在美國境外。

可疑活動報告（Suspicious activity report），簡稱SAR，則是表達這種擔憂的一種紀錄方式。銀行如果擔心它的客戶可能從事不當活動，銀行就必須填報這些報告。報告會被發送至有關當局。

圖像加註文字， 可疑活動報告（Suspicious activity report）樣本，簡稱SAR

此事件為什麼如此重要？

如果你有計劃從一個犯罪團隊那裏獲得金錢利益，那麼最重要的事情之一就是要有地方洗錢。

洗錢就是將贓款——比如販毒或者腐敗所得的錢款——存放到一個受認可的銀行帳戶裏，使它不會與犯罪相關聯。

如果你是一個俄羅斯寡頭，西方國家已經通過制裁阻止將錢轉西方，這樣你也是需要做同樣的操作。

銀行本應該確保自己不幫助客戶洗錢，或者以非法的方式將錢轉移。

法律上，他們必須知道他們的客戶是誰——提交可疑活動報告之後，又繼續從客戶那裏接收贓款同時等候執法部門處理問題，這是不足夠的。如果他們有犯罪活動的證據，他們應該停止轉移資金。

國際調查記者同盟（Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ）成員弗格斯·席爾（Fergus Shiel）表示，「FinCEN文件」是一次「深入洞察，看看銀行對於全球各地大量流通的不乾淨的錢」。

他還說，文件也凸顯出當中涉及的巨額金錢。FinCEN文件裏的文檔，覆蓋了大約2萬億美元的轉賬，而這只是在這段時間裏提交上去的可疑活動報告當中涉及金額的很小一部分。

披露了什麼？

匯豐銀行（HSBC）即使是在從美國調查人員那裏得知項目是詐騙之後，仍然允許詐騙者將數以百萬美元計的贓款轉向世界各地。

摩根大通（JP Morgan）在不知道戶主是誰的情況下，允許一家企業通過倫敦一個帳戶轉移超過10億美元。該銀行後來發現，該公司可能被一個美國聯邦調查局（FBI）通緝名單前十名內的人所擁有。

有證據指俄羅斯總統普京其中一個最緊密的合作者曾經利用倫敦巴克萊銀行（Barclays）來躲避原本用來阻止他轉錢去西方的制裁措施。其中的現金被用來購買藝術品。

一名向英國執政的保守黨捐款170萬英鎊的女性，其丈夫受到了一名與普京總統有密切關係的俄羅斯寡頭秘密資助。

英國被美國金融犯罪執法網的情報部門稱作一個「較高風險的司法管轄區」，被認為與塞浦路斯不相上下。這是因為英國註冊公司在可疑活動報告中出現的次數。在FinCEN文件中有超過3000家英國公司被點名——比任何其他國家都多。

阿聯酋中央銀行收到警告指一家當地公司在幫助伊朗逃避制裁，而阿聯酋央行卻未就此作行動。

在約旦阿拉伯銀行有帳戶曾被用於資助恐怖主義之後，渣打銀行仍然為該銀行轉移現金超過10年。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 倫敦金融城的中心地帶金絲雀碼頭

這次外洩有什麼不同？

近年有過多次大規模外洩金融信息的事件，包括以下：

金融犯罪執法網的文件與上述事件不一樣，是因為這次不是來自一兩家公司的文件——而是來自多家銀行。

文件重點顯示了一系列涉及企業和個人的潛在可疑活動，也提出了問題：發現這些活動的銀行為什麼沒有就這些狀況採取行動。

美國金融犯罪執法網稱，這次文件外洩可能會影響美國國家安全，影響調查，並對發送報告的機構和個人帶來人身安全威脅。