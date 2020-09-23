金斯伯格病逝：美國大法官最令人難忘的名言警句
美國最高法院大法官魯斯·巴德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日因癌症去世，終年87歲。她的去世在美國政界和司法界引發震蕩，不僅因為大法官補缺提名將影響三個月後的總統選舉，甚至有人認為會影響美國國運，還因為她本人在美國法制、民權和女權歷史上的地位。
作為美國歷史上第二位最高法院大法官，金斯伯格個性鮮明，人生多姿多彩，不時爆出接地氣的幽默之語令人莞爾，更留下不少流傳廣泛的名言。
這位生前有「聲名狼藉」的RBG綽號的美國最高法院大法官說過不少令人難忘的名言警句，下面摘選部分：
關於性別平等和性別歧視：
- 仔細察看便會發現，婦女被置於其上的至尊寶座實際上是個囚籠。
- 我不要求給女性特權。我要求的只是男同胞們把自己的腳從我們脖子上挪開。
- 有時候我被問到什麼時候是個夠（美國最高法院女性大法官人數），我會這樣回答：「九個就夠。」人們會非常吃驚。可是，一直以來就有九個男性大法官，對此從未有人提出任何質疑。
- 所有決策場合都應該有女性在場。不應該把女性的存在當作例外。
- 當男性分擔培育下一代的責任時，女性就獲得了真正的平等。
- 女性獲得權力時，壁壘就會崩塌。當社會目睹女性的能力所及，當女性目睹女性的能力所及，就會有更多女性各盡其能，而我們所有人都將因此受益。
- 我祈願自己能像（我母親）能夠成為的一切，如果她生活在一個女性可以有追求並能實現理想、女兒和兒子受到同樣的珍愛的時代。
關於法律和她的職業：
- 我當律師是出於自私的理由。我覺得自己在律師崗位上可以出類拔萃。
- 仔細思量，幾乎一切權力在極致狀態下看來都有危險。
- 憲法固然重要，但民眾如果不渴求民主和自由，則憲法毫無意義。
- 我生活的每一部分都提供了不同的喘息反思的機會，使我有分寸感，而這種分寸感是只受過法律研習教育的同班同學所缺乏的。
- 異議著眼於未來。異議並不是簡單地表達這個意思：「我的同事們錯了，我會這麼做。」最偉大的異議終將成為法庭的意見，而隨著時間推移，他們的觀點將佔據主導地位。
關於給人的鼓舞和留給人的記憶：
- 為你在意的事拼搏，但要採取一種能夠引領他人與你併肩作戰的方式。
- 我只不過是儘自己的能力做好本職工作，真的沒有想過自己是不是在鼓舞別人。我只是盡一己之力而已。
- 閲讀為我打開了通往人生中無數美好事物的大門。閲讀造就了我的夢想，更多的閲讀助我實現自己的夢想。
- （我希望留在人們記憶中的是）一個竭盡全部智慧、才能盡職工作的人。還有，為修復她所處的社會的撕裂助助力，儘自己的一切所能促成些微的改善。
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