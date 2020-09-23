金斯伯格病逝：美國大法官最令人難忘的名言警句

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金斯伯格：「幾乎所有的權力在極致狀態下看來都有危險」。圖為2015年大法官金斯伯格出席「女性歷史月」活動

美國最高法院大法官魯斯·巴德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日因癌症去世，終年87歲。她的去世在美國政界和司法界引發震蕩，不僅因為大法官補缺提名將影響三個月後的總統選舉，甚至有人認為會影響美國國運，還因為她本人在美國法制、民權和女權歷史上的地位。

作為美國歷史上第二位最高法院大法官，金斯伯格個性鮮明，人生多姿多彩，不時爆出接地氣的幽默之語令人莞爾，更留下不少流傳廣泛的名言。

這位生前有「聲名狼藉」的RBG綽號的美國最高法院大法官說過不少令人難忘的名言警句，下面摘選部分：

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 1993年8月3日，金斯伯格被任命出任最高法院大法官時在白宮與時任總統克林頓在講台上，出語令人忍俊不禁

關於性別平等和性別歧視：

- 仔細察看便會發現，婦女被置於其上的至尊寶座實際上是個囚籠。

- 我不要求給女性特權。我要求的只是男同胞們把自己的腳從我們脖子上挪開。

- 有時候我被問到什麼時候是個夠（美國最高法院女性大法官人數），我會這樣回答：「九個就夠。」人們會非常吃驚。可是，一直以來就有九個男性大法官，對此從未有人提出任何質疑。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金斯伯格（後排右一）說，她將盡一己之力履行大法官職責。圖為1993年美國最高法院大法官合影

- 所有決策場合都應該有女性在場。不應該把女性的存在當作例外。

- 當男性分擔培育下一代的責任時，女性就獲得了真正的平等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2009年2月24日，金斯伯格在國會山參加國會兩院聯席會議時受到鼓掌歡迎。時任總統奧巴馬在那次聯席會議上發表講話。

- 女性獲得權力時，壁壘就會崩塌。當社會目睹女性的能力所及，當女性目睹女性的能力所及，就會有更多女性各盡其能，而我們所有人都將因此受益。

- 我祈願自己能像（我母親）能夠成為的一切，如果她生活在一個女性可以有追求並能實現理想、女兒和兒子受到同樣的珍愛的時代。

圖像來源，Collection of the Suprem Court of USA 圖像加註文字， 金斯伯格上哈佛大學攻讀法律專業時，校園裏女生還是鳳毛鱗角。她說後來成為她丈夫的男生是當時唯一在意她的思想和智慧的約會對象。

關於法律和她的職業：

- 我當律師是出於自私的理由。我覺得自己在律師崗位上可以出類拔萃。

- 仔細思量，幾乎一切權力在極致狀態下看來都有危險。

圖像來源，David Hume Kennerly/Getty Images 圖像加註文字， 2002年8月7日，金斯伯格在華盛頓特區美國最高法院辦公室

- 憲法固然重要，但民眾如果不渴求民主和自由，則憲法毫無意義。

- 我生活的每一部分都提供了不同的喘息反思的機會，使我有分寸感，而這種分寸感是只受過法律研習教育的同班同學所缺乏的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2004年，紐約城市大學約翰傑刑事司法學院授予金斯伯格榮譽學位

- 異議著眼於未來。異議並不是簡單地表達這個意思：「我的同事們錯了，我會這麼做。」最偉大的異議終將成為法庭的意見，而隨著時間推移，他們的觀點將佔據主導地位。

關於給人的鼓舞和留給人的記憶：

- 為你在意的事拼搏，但要採取一種能夠引領他人與你併肩作戰的方式。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金斯伯格喜愛歌劇。2015年，她為美國歌劇女高音愛麗森·坎布里奇當證婚人

- 我只不過是儘自己的能力做好本職工作，真的沒有想過自己是不是在鼓舞別人。我只是盡一己之力而已。

- 閲讀為我打開了通往人生中無數美好事物的大門。閲讀造就了我的夢想，更多的閲讀助我實現自己的夢想。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金斯伯格不無驕傲地展示許多象徵異議的法官袍褶皺花邊領

- （我希望留在人們記憶中的是）一個竭盡全部智慧、才能盡職工作的人。還有，為修復她所處的社會的撕裂助助力，儘自己的一切所能促成些微的改善。