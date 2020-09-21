美國遏制俄羅斯能源出口：從冷戰到北溪2號

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北溪2號工程完成後俄羅斯就有了新的地緣政治工具，即能夠獨立開關的能源出口系統

俄羅斯對西歐供應天然氣面臨的反對壓力增大，其地緣政治含義不在於輸氣本身，而在於輸氣的路徑。冷戰期間，俄羅斯的能源出口曾受到美國的遏制。

最近俄羅斯反對派領袖中毒事件加大了俄羅斯-德國天然氣合作的政治壓力。

通過波羅的海從俄羅斯向德國輸送天然氣的北溪2號項目是目前歐洲自大的基建項目，但是俄羅斯反對派中毒事件令德國和歐洲的反對聲浪再次聚焦到這個110億美元的輸氣項目上。

俄羅斯政治反對派人士納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒引起西方制裁呼聲，克里姆林宮9月16日聲明，不要將此事與北溪2號項目掛鉤。

德國說，納瓦爾尼在俄羅斯被人用神經毒劑投毒。德國總理默克爾也受到更大政治壓力，要她停止同俄羅斯的天然氣項目合作，即停止接近尾聲的北溪2號管道工程。

俄德關係面臨新壓力

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐盟委員會主席 烏爾蘇拉• 馮德萊恩曾經擔任德國的國防部長，她主張對俄羅斯採取更強硬的外交政策

納瓦爾尼中毒事件發生之後，德國議會外交委員會主席羅特根（Norbert Röttgen）本月說，「我們需要用普京能懂的語言作回應，即天然氣的語言。」

與此同時，歐盟委員會主席烏爾蘇拉• 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也對默克爾能源政策中的這個主要項目發出直接質疑。

烏爾蘇拉• 馮德萊恩曾經擔任德國的國防部長，她主張對俄羅斯採取更強硬的外交政策。她反對德國流行的一種觀點，即繼續推進油氣管道項目會改善同普京的關係。

馮德萊恩在聲明中說，「對於那些支持同俄羅斯改善關係的人，我要說的是，高科技的化學劑導致納瓦爾尼中毒不是孤立事件」。她還說，「這種狀況並沒有改變，修建什麼管道都無法改變這一點。」

德國總理默克爾一直是天然氣項目的主要支持者，但是最近她似乎軟化了立場。彭博社報道，在發生普京批評者中毒事件之後，默克爾在放棄俄羅斯-德國天然氣管道項目問題上也開始持更開放態度。

不過，俄羅斯媒體援引智庫國際事務委員會的季莫菲耶夫（Ivan Timofeev）說，歐盟和德國仍然對完成天然氣管道項目感興趣，最終結果要取決於商界。

莫斯科國際關係學院的索科洛夫（Artyom Sokolov）也表示，德國各方政治勢力都能看清北溪2號的經濟好處。

德國《時代周報》9月16日報道，8月初，德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)先向美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）做過口頭建議，後來又遞交了書面建議，表示德國可撥款10多億美元在波羅的海沿岸修建進口美國液化天然氣的港口，作為交換條件，德國要求美國解除對北溪2號的制裁。

「輸氣路徑是關鍵」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國加大制裁力度後，許多參加北溪2號天然氣管道工程的公司退出

《紐約時報》駐莫斯科記者克萊默（Andrew E. Kramer）的報道認為，北溪2號工程完成後俄羅斯就有了新的地緣政治工具，即能夠獨立開關的能源出口系統。問題的關鍵不在於多少天然氣輸往歐洲，而是如何輸往歐洲。

報道引述了在莫斯科的復興資本銀行(Renaissance Capital)的分析。分析顯示，北溪1號管道和通過烏克蘭和白俄羅斯的管道都有剩餘能力。

新管道每年輸送550億立方米，通過烏克蘭現有管道有770億立方米的餘量。北溪2號完工後，所有來自俄羅斯的天然氣都可以通過北溪2號，和經過南邊黑海土耳其的「土溪」輸送到歐洲。

克萊默說，對於東歐和前蘇聯國家，當地的精英如果執行親俄羅斯政策，就能分享能源利潤的好處；如果親西方，能源價格就會上漲，甚至供應被切斷，就像在烏克蘭發生過的那樣。有了新管道，掐斷對烏克蘭供氣就不會影響對西歐的供氣。

《紐約時報》的報道說，北溪2號會讓烏克蘭失去20億美元的過境費收入，令烏克蘭更加受制於俄羅斯。

「擾亂蘇聯天然氣出口」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冷戰中蘇聯同西歐的天然氣供應合作具有戰略意義，勃日烈涅夫時期的蘇聯急需出口換取外匯，以資助對美國的軍備競賽和阿富汗戰爭

俄羅斯向西歐輸送能源始於冷戰的蘇聯時期。當時蘇聯在西伯利亞探明瞭大量油氣蘊藏，超出了蘇聯自用，因此計劃向歐洲發達國家出口能源換取外匯。

在1960年代蘇聯主導的蘇東陣營的經濟合作組織經互會修建了「友誼」（Druzhba）管道工程，一條從俄羅斯通往德國，另外一條通往捷克和匈牙利。

1968年蘇聯通往奧地利的天然氣管道開通，之前不久的蘇聯入侵捷克事件並沒有影響到該天然氣管道工程。

美國喬治城大學的俄羅斯專家塞恩•古斯塔夫森（Thane Gustafson）在他的新書《橋樑：再分裂歐洲的天然氣》中說，蘇聯同西歐的天然氣供應合作具有戰略意義，勃日烈涅夫時期的蘇聯急需出口換取外匯，以資助對美國的軍備競賽和阿富汗戰爭。

冷戰期間，美國就曾對蘇聯和西歐的天然氣合作不滿，但直到1982年美國才開始採取行動。當時的中情局局長凱西說服時任總統里根對蘇聯天然氣管道建設公司實行制裁。不過古斯塔夫森說，制裁取得相反效果，蘇聯隨後建立了自己的管道和壓縮行業。

2004年《每日電訊報》駐華盛頓記者阿歷克•拉塞爾（Alec Russell）曾報道說，中情局使用反間計讓蘇聯間諜盜取了美國軟件，該軟件被使用到蘇聯的天然氣管道工程中後造成西伯利亞天然氣管道大爆炸。