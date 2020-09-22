紐約市警局藏族警員被控為中國進行間諜工作

圖像來源，Getty Images/AFP

美國紐約市警察局（NYPD）一名警員涉嫌為中國進行非法間諜工作而被起訴。

出生出西藏的昂旺（Baimadajie Angwang）被指控對在紐約的中國公民活動情況進行報告，並對藏族人社區潛在的情報來源進行刺探。

昂旺是一名歸化的美國公民，供職於紐約市警察局的社區事務部門。他於周一（9月21日）被捕。

一旦定罪，他將面臨最高55年的監禁。

據檢控官稱，昂旺還受聘於美國陸軍預備役，是一名民政事務專家。

他被指與中國領事館的兩名官員有聯繫。

除了報告在紐約市的藏人生活情況，他還被指協助領事館通過受邀出席官方活動而接觸到紐約市警察局人員。

昂旺還被指從事電信詐騙，作出虛假陳述以及妨礙官方程序。

法庭文件指，昂旺接收了「來自PRC（中華人民共和國）多筆金額豐厚的轉賬」。

美國聯邦調查局（FBI）反情報部門的助理主管阿蘭·E·科勒（Alan E. Kohler）稱，昂旺是在「代表一個境外勢力，即中華人民共和國」，背叛了他的社區和紐約市警察局的信任，「這一類行為完全是不可容忍的。」

「這一宗案件又一次提醒，中國是美國最大的反情報威脅，FBI和我們的合作伙伴將會積極調查並阻止我們國內的這些活動。」

據法庭文件所指，他的父親是中國軍方的一名退役人員，也是中國共產黨員。他的母親亦為黨員，也是前政府官員。

紐約市警察局局長德莫特·謝伊（Dermot F Shea）在一份聲明中稱：「如這一次聯邦申訴所指，昂旺違背了他在這個國家作出的所有宣誓。一個是對美國，另一個是對美國軍隊，還有一個是對警察部門。」

西藏位於以藏傳佛教徒為主的偏遠地帶，以自治區形式由中國管治。北京聲稱，該地區在其管治下取得了巨大發展。