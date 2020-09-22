FinCEN外洩文件：切爾西老闆阿布拉莫維奇資助的以色列定居者組織

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羅曼·阿布拉莫維奇最為人熟知的身份是英超切爾西足球俱樂部（車路士）的老闆。

埃拉德（Elad），一個東耶路撒冷的以色列定居者組織。他們把錫勒萬（Silwan）街區稱作「Ir David」，希伯來語中的「大衛之城」。

自1986年創辦以來，埃拉德已經幫助猶太人家庭在錫勒萬大約75個安置點實現了定居。這個組織還運營著「大衛之城」，這是當地一個大型旅遊景點，每年有超過100萬訪客。

埃拉德的前市場總監沙哈·席洛（Shahar Shilo）向BBC表示，埃拉德的策略是利用旅遊業「在大衛之城構建一個不一樣的政治現實」。

埃拉德的運作是依靠捐款來資助。其在2005至2018年間接受的捐款當中，有近一半是來自四家英屬維爾京群島（British Virgin Islands）的公司。

這些公司背後的人是誰，一直是個謎——直到最近。

FinCEN文件

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， BBC調查報道發現，阿布拉莫維奇的公司向埃拉德組織捐獻過1億美元。

四家捐款的英屬維爾京群島公司的名字，也出現在了被稱為「美國金融犯罪執法網文件（FinCEN Files）」的一系列銀行文檔當中。在文件中，多家銀行報告了涉及多家公司的金融轉賬和所有權信息。

這些文件被洩露給了BuzzFeed新聞網站，後者又將之共享給了國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）以及BBC。

文件中，亦出現了羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich，阿巴莫域治）的名字。他被點名為三家曾經捐款給埃拉德組織的公司背後的最終受益所有人，同時還控制著第四家公司。

埃拉德的賬目顯示，這些公司曾經向埃拉德捐款的數額，以今天的匯率算是超過了一億美元。這意味著，英超切爾西足球俱樂部（Chelsea，車路士）的老闆在過去超過15年來一直是埃拉德背後最大的捐款人。

古蹟旅遊點

圖像加註文字， 數以百萬計的人到訪過位於東耶路撒冷佔領區，由埃拉德組織開發的大衛之城古蹟。

在佔領區的古蹟開發受到很多爭議性的法律所規管，而以色列允許埃拉德在錫勒萬區進行開發工作，有可能違反了國際法。

除此之外，以色列允許在該地區進行定居活動的做法，亦被認為是有違國際法。

但是，以色列並不認為該地區是佔領區，而且對這一觀點持反對態度。埃拉德組織表示，進行古蹟開發工作，對於保護猶太文化遺產是必要的。

埃拉德向BBC表示，他們一直遵守以色列為非營利組織訂立的法律和法規，包括對透明度的要求。

至於羅曼·阿布拉莫維奇是否埃拉德的捐款者，他們則說，組織的政策是尊重捐款者的隱私。

圖像加註文字， 2005至2018年間，埃拉德組織接收的捐款當中有近一半來自阿布拉莫維奇在英屬維爾京群島的公司。

阿布拉莫維奇的發言人向BBC表示：「阿布拉莫維奇先生是以色列和猶太平民社會忠誠和慷慨的支持者，在過去20年裏，他已經捐出過5億美元，支持以色列以及世界各地的衛生醫療、科學、教育和猶太社區。」

假如沒有那些捐款，埃拉德就不會如此快和成功地在這個與巴勒斯坦人相鄰的街區加強猶太人的存在感。

物權法

圖像加註文字， 據即刻和平組織（Peace Now）的研究顯示，埃拉德在這片土地上擁有並運營著旅遊景點，並且將很多以色列家庭安置在這裏。

埃拉德幫助的定居者所居住的一些房子是從此前的巴勒斯坦業主那裏買過來的，但是另外有一些，則是當中的巴勒斯坦家庭被趕了出來——理由是一條爭議性的以色列法律，叫《缺席財產法》（The Absentee Property Law）。

根據以色列方面的說法，該法律讓以色列有權接收巴勒斯坦人在戰爭中逃離之後留下來的物業。

當中的核心事例就是蘇馬林（Sumarin）一家的房子。它就在埃拉德的訪客中心旁邊。目前有19個家庭成員住在那裏，其中年齡最小還不到兩個月大。

家中的母親阿瑪爾·蘇馬林（Amal Sumarin）說：「我結婚的時候就搬到這裏。我的丈夫當時和他的叔叔哈吉·穆薩·蘇馬林（Haj Moussa Sumarin）住在這裏。」

她回憶說，在叔叔的妻子死後，「我就開始照顧他，給他做飯吃。我丈夫曾經幫他洗澡，還帶他去看醫生。他曾經對我說：『孩子，這房子是你們的。這是給你和你丈夫的。』」

圖像加註文字， 自1991年開始，蘇馬林一家一直在和以色列的驅逐行動作抗爭。

穆薩·蘇馬林在1983年去世，而他的房子在1987年被以色列當局根據《缺席財產法》收歸己有。之後房子被賣給了猶太民族基金會（Jewish National Fund，簡稱JNF）。

JNF宣稱的其中一個目標就是要為猶太人購買和發展土地。

1991年，JNF旗下的赫姆努塔（Hemnutah）公司向法庭申請將蘇馬林一家從他們的房子裏驅逐出去。在非政府組織和巴勒斯坦當局的支持和資助下，蘇馬林的官司一直在持續進行。

為蘇馬林一家當了10年律師的穆罕默德·達勒（Mohammed Dahle）向BBC表示，「一項巴勒斯坦人的物業在被宣告為猶太或者以色列財產之後，它得以維繫的機率……幾乎為零。」

果然，在今年8月，蘇馬林一家在耶路撒冷地區法院的上訴失敗。現在他們正在向以色列最高法院上訴，法院將於2021年4月進行聽證。

法律之爭

圖像加註文字， 埃拉德組織被指與東耶路撒冷錫勒萬街區的多個巴勒斯坦家庭被驅逐有關。

BBC阿拉伯語發現，埃拉德一直在推進完成這次驅逐，方法是同意支付與案件有關的一切法律費用。這是在他們1991年發給赫姆努塔的信中發現的，且與錫勒萬地區的其他好幾宗家庭驅逐案件一致。

赫姆努塔沒有回應有關這宗案件的問題，而埃拉德也沒有確認核實，他們是否有繼續支付這宗案件的費用。

埃拉德表示，他們所有的物業都是以公平合法的手段取得的。「沒有巴勒斯坦人曾經在沒有相應的法庭程序、案件或者沒有提出他們任一方案件立場的情況下，被驅逐出他們在大衛之城的家園。」

但是穆罕默德·達勒說：「這個狀況就是，一個民族團體從自己的利益出發訂立法律，而另一個民族團體則在這些法律之下受苦。」

圖像加註文字， 2007年，大部分的捐款，包括阿布拉莫維奇的捐獻，都被用於資助開發「大衛之城」。

埃拉德組織的影響力是隨著它得到的資助而增加的。美國駐以色列大使大衛·弗里德曼（David Friedman）是以色列定居模式的強力支持者，也出席了大衛之城的開幕儀式。

弗里德曼也是2019年美國承認耶路撒冷為以色列首都時的支持者之一。