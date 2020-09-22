中美關係：緊張氣氛延燒至聯合國大會

圖像來源，Reuters

在美國紐約召開的聯合國大會成為中美緊張局勢的又一戰場。美國總統特朗普在周二（22日）發言時表示，中國應該為新冠病毒蔓延全球負責。中國國家主席習近平則說，中國無意與任何國家冷戰。

特朗普在事先錄製的演講中說，中國應因疫情而被「追責」。當日，新冠病毒在美國導致的死亡人數突破20萬大關。

習近平同日在聯合國大會上發言，他說，中國「無意與任何國家打冷戰熱戰」。

今年的聯合國大會主要以連線方式進行，各國元首以錄製視頻的方式發表演講。

這也意味著各國元首及代表團無法面對面交流。但是，即便缺失了現場的辯論交鋒，中美兩國之間的火藥味依然蔓延。

近期中美關係跌至建交40多年來的歷史冰點，在科技、教育、貿易等多方面互加限制。

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特朗普的發言從往年的40分鐘縮短至6分鐘，他主要談論了其政府的政績與攻擊中國。

「我們必須要求那個把疫病散播到全球的國家負起責任，那就是中國，」他說。

「在病毒起源的初期，中國禁止國內的旅行，但仍然允許航班離開中國、感染全球。中國譴責了我在我國實行的旅行禁令，儘管他們取消了國內航班和把他們的國民鎖在家中。」

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美國大選臨近，特朗普政府的疫情應對飽受外界批評，而他本人則頻繁批評北京掩蓋疫情，並稱中國政府本該可以遏止疫情向外擴散。中國政府則稱這些言論不符合事實。

BBC記者特裏維廉（Laura Trevelyan）分析稱，特朗普在40天後即將面臨大選，他的這一發言面對國內選民，試圖轉移對其政府疫情應對的視線，在責備中國之餘，強調美國在研製疫苗方面的努力。總統稱，美國疫苗研發已抵達最終階段。

在演講中，特朗普再次指責國際衛生組織（WHO）受中國控制，並散播關於病毒的錯誤信息。美國政府早前已宣佈退出國際衛生組織並撤資。

在特朗普發言後不久，習近平在演講中呼籲「摒棄意識形態爭論，跨越文明衝突陷阱」。

在周一的聯合國成立75週年會議上，他表示：「單邊主義沒有出路」；「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普向空蕩蕩的會議室發表視頻講話

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯沒有點名具體國家，但警告「我們必須竭盡全力避免一個新冷戰。」