中美關係：世界正在進入新冷戰時代嗎？

聯合國迎來成立75週年紀念之際，當初促使聯合國誕生的二戰後全球秩序根基卻出現了動搖。

就像聯合國前任秘書長潘基文所觀察到的那樣，多邊主義正陷入嚴重的混亂。

美國總統特朗普的「美國優先」外交政策令美國對從巴黎氣候協定到伊朗核協議等各種多邊協議多加藐視，而與此同時，中國卻明顯地將自己擺在了聯合國新後盾的位置上。

但是，中國的影響力增加是有代價的，而如果北京投入更多的資金來資助世界衛生組織（WHO）等聯合國機構，那麼它將希望因此而有更多的話語權。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）提到了聯合國正面臨的一個觸及根本的時刻——他指出，當初建立聯合國的那些人知道團結的價值，因為他們經歷過戰爭和過往的全球疫情。

這次世界各國領導人遠程相聚，當中充滿著焦慮——美中對抗對全球穩定性而言意味著什麼？

法國總統埃曼努爾·馬克龍（Emmanuel Macron）說話時語氣當中的迫切感已經無可掩蓋。他在預錄的講話當中表示，今天的世界不能全由中美對抗來定義。

這場對抗已經令兩國從貿易到科技等每一項事務上緊張較勁，而且正在變得越來越尖銳——特朗普總統的辭令越發升級，用他在世界事務中的平台聲討他口中的「中國病毒」。

圖像來源，Reuters

距離美國大選尚餘不足40天，抨擊北京成為特朗普競選戰役的重心。現在正在進行的看起來是一個編排好的行動，通過敲打中國，指其輸出病毒，來轉移人們對美國總統對疫情爆發處理手法的批評。

一個美中爭奪霸權的兩極世界，會最終走向軍事衝突嗎？很明顯，聯合國秘書長對於前景是憂慮的，他呼籲警惕下一場「冷戰」的到來。

「我們正走向一個非常危險的方向，」古特雷斯說，「我們的世界不能承受這樣一個未來，兩個最大的經濟體將全球撕扯至全面斷裂——各自有自己的貿易和金融規則，以及自己的互聯網和人工智能體系。科技和經濟上的分裂將無可避免地帶來地緣策略和軍事方面的決裂。我們必須不惜一切代價避免這一局面。」

這次有關「大決裂」後果的公開討論，顯示了世界的變化有多快，以及外交人員正如何奮力跟上這個節奏。

中國國家主席習近平在這場線上的大討論當中還宣佈：「中國無意跟任何國家打冷戰熱戰。」

圖像來源，Reuters

這一陳述是很說明問題的。特朗普的總統任期加劇了與中國的緊張關係，以至於外界對這一切將走向何方作出各種猜測。

一名有經驗的外交官員在周二（9月22日）告訴我說，聯合國的一般性辯論一直都被視為是有創造性的混亂場面。

當世界領導人齊聚一堂，私下會面時，真正的外交接觸就完成了。而現在，這位資深外交官悲哀地說，就只是一片混亂，大家在口頭上問誰說了算，以及哪個世界領導人心裏裝著超出狹隘的一己利益之外的東西。

聯合國秘書長觀察到，全球大流行疫情令全世界的不公義浮現出來。他說，人們在受苦，我們的星球在燃燒；他懇求世界各國領袖將2019冠狀病毒病（COVID-19）看作是敲響一個警鐘，以及應對未來挑戰的一次演練。

但是，在古特雷斯這場指出團結就是自利的講話之後不到一小時，特朗普總統就宣稱，全世界領導人應該仿效他的例子，將自己的國家放在最優先位置。

假如他當選連任，他的單邊主義將會更加明確，而聯合國將很可能會被華盛頓進一步邊緣化。

美國對於北約（NATO）的投入度是否也會減弱？假如是喬·拜登（Joe Biden）當選總統，華盛頓與北京之間的緊張關係可能會緩和，但是美中最根本的對抗仍然會存在。