中印關係：印度警方逮捕自由撰稿記者，稱其向中國提供機密信息

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 拉吉夫·夏爾馬

中印邊境衝突仍未平息之時，印度警方上周表示，他們逮捕了一名自由撰稿記者，稱其涉嫌向中國情報機構傳遞機密信息。

中國當局暫未對此作出正面回應。但有記者權利保護組織表示，沒有確鑿證據證明印度警方的指控，呼籲警方立即釋放該記者。

6月以來，中國與印度的關係因雙方軍人在邊界爆發流血衝突而變得緊張。

自由記者被捕

印度德里警方上周六（9月19日）稱，印度61歲的記者拉吉夫·夏爾馬（Rajeev Sharma）上周四因涉嫌違反《官方機密法》（Official Secrets Act）從事間諜活動被捕。

他被指控自2016年開始向中國情報機構傳遞敏感和機密信息，並通過空殼公司等各種渠道獲取酬勞。

印度警方還表示，30歲的中國女子石青（Qing Shi，音譯）和化名博赫拉（Bohra）的30歲尼泊爾男子辛格（Sher Singh）也被逮捕。

《印度斯坦時報》報道，德里警察局副局長亞達夫（Sanjeev Yadav）稱，夏爾馬與一名叫做邁克爾（Michael）的中國情報官員保持聯繫，並在2019年跟一位化名叫「喬治」（George）的中國人保持聯絡。夏爾馬給邁克爾傳送了機密信息，涉及印度軍隊在中國、不丹和印度邊界的軍事部署。

印度警方稱，夏爾馬每次任務的報酬約為500美元，並稱他自2019年來已經收到約4萬美元報酬。他們沒有具體說明在2019年前夏爾馬得到了多少報酬。警方稱，這些錢是通過哈瓦拉匯款（Hawala）、空殼公司和西聯匯款支付的。

印度警方指出，2010至2014年，夏爾馬還為中國《環球時報》撰稿。亞達夫稱，來自中國昆明的邁克爾通過夏爾馬的領英帳號聯繫了他，並邀請他前往中國昆明接受一家中國媒體公司採訪。這趟行程的費用由邁克爾承擔。在會面中，邁克爾和其下屬Xou請夏爾馬就中印關係提供意見。2016至2018年，夏爾馬曾與邁克爾和Xou有聯絡。

亞達夫說，夏爾馬曾在老撾和馬爾代夫與邁克爾、Xou見過一次。警方稱，除了這些會面，夏爾馬還通過電子郵件、社交媒體與邁克爾和Xou有聯繫。

亞達夫指，2019年1月後，夏爾馬與在中國昆明的喬治有聯絡。夏爾馬到訪昆明見到了喬治，喬治被介紹為一家中國媒體公司的總經理。會面時，喬治請夏爾馬撰寫並告知有關達賴喇嘛的文章，並提供每篇文章500美元的報酬。喬治對夏爾馬表示，他們將通過石青在南德里的一家公司付款。

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亞達夫說，夏爾馬通過空殼公司獲取報酬，外國情報機構運營空殼公司，將資金轉移給夏爾馬。中國人張昌（Jhang Chang，音譯）和妻子張麗雅（Chang-li-lia，音譯）用假名經營兩家公司，這兩人目前都在中國，代表他們的石青和尼泊爾人博赫拉目前經營公司。

夏爾馬的律師否認這些指控。律師阿加瓦拉（Adishi Aggarwala）稱，根據夏爾馬妻子的說法，警方沒有從他們家中找到任何機密和敏感文件，警方拿走了夏爾馬的筆記本電腦、手機、銀行賬單、護照、所得稅有關文件、保險文件等。

阿加瓦拉稱，夏爾馬一直以自由記者身份撰寫文章和專欄並取得報酬，這是記者的工作和權利。

各方回應

中國外交部發言人汪文斌周一（9月21日）在例行記者會上被問到此案時表示，不了解有關情況。

《環球時報》總編輯胡錫進則回應說，《環球時報》在全球都有大量撰稿人，有人從印度撰稿是非常尋常的事情。

胡錫進在社交媒體上稱，無法迅速評論印方對該記者的指控，但印方提到環球時報，「給此案增加噱頭，非常不應該」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國和印度自今年以來在邊境地區爆發多次衝突。

致力於保護記者和新聞自由的非政府組織「無國界記者」周一（9月22日）呼籲印度當局立即釋放夏爾馬，稱沒有確鑿證據支持德里警方指控。