美俄戰略軍控談判：美國大選和中國元素

圖像加註文字， 根據斯德哥爾摩和平研究所最近的估計，俄羅斯約有6375個核彈頭，美國有5800個，中國只有320個

美國在總統大選臨近時對俄羅斯提出簽訂戰略武器條約建議，被俄羅斯認為含有最後通牒的意味。

限制美俄雙方部署戰略核武器的《新削減戰略武器條約》明年2月即將到期，這是美國和俄羅斯之間僅存的主要軍控條約。

俄羅斯副外長裏亞布科夫（Sergei Ryabkov）周一（9月21日）說，俄羅斯認為就《新削減戰略武器條約》同美國續約的可能性微乎其微。

之前美國總統軍控事務特使比林斯利（Marshall Billingslea）對俄羅斯報紙說，在續約問題上，莫斯科必須在11月美國總統大選前接受一個同華盛頓的聯合協議，解決續約問題。

比林斯利在接受俄羅斯報紙《生意人報》（Kommersant）的採訪中說，「我懷疑在特朗普總統連任選舉勝利後，如果俄羅斯還沒有接受我們的建議，那麼在美國看來，達成協議的代價就會升高。」

「最後通牒」

美國政府高級官員在《華盛頓郵報》周三（9月24日）的報道中說，大選前俄羅斯沒有顯示對軍控協議問題表態的跡象增加了特朗普政府內部的困惑。

裏亞布科夫形容美國的立場構成了最後通牒，降低了達成續約協議的機會。俄通塔斯社引述裏亞布科夫的話說，「我們不能以這種方式談判」。俄羅斯新聞社引述他的話說，續約的機會「微乎其微」。

俄羅斯副外長說，將《新削減戰略武器條約》延長少於5年是可能的。他說，「我們當然希望能夠延長5年。如果美國沒有凖備好，令人遺憾，但延長更短時間也可以。」

但是他還說，如果延期不夠長，就不能為未來達成嚴肅的協議，那將是個糟糕的決定，「不過這仍然要好過沒有延長」。

中國不加入

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 美國認為中國隱瞞了核彈頭的真實數量，中國在急速擴充核武庫。 圖為中國的新型戰略核潛艇

比林斯利在《生意人報》的報道中說，美國正謀求達成一個政治協議框架，延續《新削減戰略武器條約》。新政治框架不必經過美國參議院批准，它將規定續約後的新條約將是包括中國的新條約。

裏亞布科夫說上述表示是對「我們立場的故意歪曲」。他說，中國是否決定參加削減戰略武器條約談判完全是中國自己的事情。

塔斯社引述裏亞布科夫的話說，「我們沒有採取措施，也沒有意願讓中國參加這些談判，我們已經多次向美國同行表明了這點。」

美國特朗普政府一直要求中國也加入限制戰略武器談判，把美俄的雙邊談判變成三方談判，但一直遭到中國的拒絶。

今年7月8日，中國外交部軍控司司長傅聰重申中國無意參加美俄之間的雙邊談判。他說，「如果美國願意將其核武庫削減到中國的水平，中國將樂於加入美俄談判。但事實上，我們知道這不可能發生。」

8月底，中國官方媒體「人民網」刊登分析評論說，美俄達成限制戰略性武器條約有利於世界安全。美國憑借其經濟實力，具有強大的核武生產能力，而且美國正積極推進核武器現代化，這將對世界和平造成威脅。

美國選舉政治

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統特朗普此前還多次表示《新削減戰略武器條約》是奧巴馬政府留下的一個"糟糕的交易"，不過俄羅斯一直將該條約稱為裁軍領域的黃金標凖

美國國務院負責國際安全與防擴散事務的前助理國務卿康特裏曼（Thomas Countryman）認為，特朗普政府提出不現實的（要中國加入談判的）要求，旨在避免《新削減戰略武器條約》續約。《外交政策》雜誌文章曾引述康特裏曼的話說，「（《新削減戰略武器條約》）擴充為三方條約的要求不是毒藥，就是拖延戰術」。

美國總統特朗普此前多次表示，《新削減戰略武器條約》是奧巴馬政府留下的一個「糟糕的交易」，並認為該條約是「單邊的」，明顯對俄羅斯更有利。

不過俄羅斯一直將該條約稱為裁軍領域的黃金標凖。

俄羅斯副外長裏亞布科夫表示，雖然《新削減戰略武器條約》續約對美俄雙方都有利，但俄羅斯也有自己的原則，不會不惜任何代價去挽救條約。

美國民主黨總統候選人拜登曾說，如果他當選，就會將《新削減戰略武器條約》延長5年。對此，裏亞布科夫說，「無論誰當選總統」，俄羅斯會繼續尋求解決方案。

路透社駐莫斯科記者說，美俄2010年簽訂的《新削減戰略武器條約》如果不能續約，維持美俄核軍備競賽平衡的主要支柱將消失，已經緊張的美俄關係會雪上加霜。

「布拉格條約」

《新削減戰略武器條約》是1991年美國和蘇聯簽訂的《削減戰略武器條約》的後繼條約。當時的條約是美蘇增進了互信的結果，也是促成冷戰結束的因素。

美國總統奧巴馬和俄羅斯總統梅德韋傑夫2010年4月在捷克首都布拉格簽署的《新削減戰略武器條約》又被稱為「布拉格條約」。這個為期10年的條約在2011年2月5日生效。在條約到期前經雙方同意可延長5年。

條約規定，在生效7年內締約方部署的核彈頭洲際彈道導彈運載工具超過700個，締約各方將各自的核彈頭削減到1550個，核彈發射裝置和可攜帶核彈的轟炸機等運載工具的數量限制在800以內。條約還規定美俄只能在各自境內部署進攻性戰略武器。

根據斯德哥爾摩和平研究所最近的估計，俄羅斯約有6375個核彈頭，美國有5800個，中國只有320個。