新冠疫苗價格浮現：中國產疫苗高定價Vs 美國政府全球大採購

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隨著全球多款疫苗的初步定價浮出水面，中美兩國的疫苗定價和民眾可負擔程度比較成為互聯網上熱議的話題。全球單劑疫苗的已知定價範圍從20元人民幣（3美元）到300人民幣（44美元）不等。目前的市場吹風價格中，單支最貴的疫苗出自中國國藥集團。

中國目前有三款已經在進行臨牀三期的疫苗，一款由中國軍方和康希諾生物公司研發；另一款是由中國國藥集團和中國疾控病毒所研發的滅活疫苗，最後一款則由中國醫科院和科興中維生物共同研發的滅活疫苗。

除了本土研發外，美國政府亦在全球訂購疫苗，並以「政府協議價」鎖定疫苗採購，以期供部分民眾免費接種。中國目前沒有從國外訂購疫苗的公開信息，也不知道中國自產疫苗是否讓本國民眾大規模免費接種。

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在這場全球重大公共危機中，疫苗定價該按市場供需矛盾讓生產商獲利還是按成本定價？政府是否該讓全員免費接種，費用由政府買單？

目前很難一概而論。但在全球重大公共危機面前，企業顯然面臨定價壓力。

中國疫苗定價再次試探民眾反應

據香港《南華早報》報道，中國國藥集團的兩款滅活疫苗正在申請中國藥監部門的有條件批准，一旦獲得批准，疫苗可能的最高定價為600元（88美元）。目前這兩款滅活疫苗，都需要接種兩針，單針價格為300元（44美元）。

中國國藥集團的一款滅活疫苗此前已緊急提供給一些中國國企的出國人員及高危人群自願使用，據稱目前已經接種數十萬人次。中國國藥集團稱無一例明顯不良反應，無一人感染。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國國藥集團曾經透露其生產的疫苗價格可能在1000元人民幣以內。

兩針600元的價格目前沒有得到生產方的正式確認。但中國國藥集團的負責人曾表示，在正式上市以前，這個產品尚無定價，但會充分考慮其可及性、安全性、有效性和人們的支付能力來確定其價格。

中國網友稱價格還是太貴，有網友質問：「與國外疫苗相比，為何中國的定價更貴？」

此前中國曾承諾一旦中國疫苗研製成功，將優先供於湄公河區域國家。目前尚未知外輸的疫苗定價是否與中國國內價格有別。

目前9月最新的吹風價符合此前中國國藥集團的說法。但上月該集團初次試探市場和民眾反應的定價招來不少批評和質疑。

這已經是中國產疫苗價格引發的第二輪討論。此前中國國藥集團董事長董事長劉敬楨8月18日對中國媒體表示，國藥集團的疫苗將於年底12月上市，年產量將達2億劑。劉敬楨當時表示，兩針價格在1000人民幣以內， 他解釋稱，打一針疫苗的保護率大概是97%，兩周後可以達到抵抗新冠病毒的水平；如果打兩針疫苗，保護率能達到100%。

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在中文社交媒體上，「兩針1000元以內」被廣泛解讀為其價格為900多元人民幣。

這是中國疫苗價格的首次吹風，也迅速引來爭議。網友批評定價太貴，普通人無法負擔。劉敬楨當時表示：「我國14億人不是人人都有必要打，比如居住在人口密集城市的學生、上班族等是有必要的，而居住在人口稀少的農村地區的人們就可以不用打。」

4天後，8月22日，中國國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉接受中國官媒央視採訪時表示，新冠疫苗屬於公共衛生產品，其定價不能以市場的供需矛盾作為定價依據，只能以成本作為定價依據。

目前尚不清楚中國國藥集團的疫苗成本多少，以及中國財政的投入比例。也不清楚中國其它自產疫苗疫苗的定價，而中國軍方牽頭的疫苗也未知是否供向市場。

中國官方尚未表態，疫苗接種是否由政府買單。如果由接種者自己買單，中國國藥集團的初步定價屬全球最貴。

美國政府的大規模採購價

中國國藥集團的疫苗價格風聲受到民眾的關注，其中一個關鍵點是和歐美疫苗價格的比較。

在中國之外的全球市場，多款疫苗的定價浮出水面。其中最便宜的是由牛津大學和阿斯利康公司（AstraZeneca）研發的候選疫苗。這款疫苗出售給美國政府時，每劑疫苗的成本價約為4美元。這屬於阿斯利康與美國政府的協議價。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統特朗普視察一家研發新冠疫苗的實驗室。

今年5月，阿斯利康與牛津大學合作研究的疫苗項目獲得美國政府12億美元的前期資金，研發成功後，將向美國提供3億劑疫苗。

阿斯利康還表示，不會從本次大流行中獲利。路透社援引阿斯利康稱，將會以幾美金的單劑價格大規模量產新冠疫苗。在拉美的定價不會超過4美元一劑，在印度的單劑價格會定於3美元左右。意大利衛生部門稱，這款疫苗在歐洲不會超過2.8美元一劑。

美國公司強生（Johnson & Johnson）將以每劑約10美元出售。但這個價格也是「政府協議價」，強生公司需向美國政府提供1億劑疫苗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 莫德納（Moderna）的疫苗報價則相對較高，每劑價格在32至37美金之間。

美國生物技術公司莫德納（Moderna）的疫苗報價則相對較高，每劑價格在32至37美金之間。莫德納說，價格高是因為產量小。

與美國政府同樣有協議價的美國輝瑞公司（Pfizer）和德國製藥公司BioNTech共同研發的疫苗，將以20億美金的價格提供1億劑候選疫苗給美國政府，即每劑約20美金。每人需接種2劑。

牟利與否

不少製藥公司受到外界壓力，不得不降低定價，避免被指在全球重大公共危機中發大財。

美國衛生及公共服務部(HHS)表示，美國民眾將免費接種，而且不收取接種費。

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專注投資醫療保健板塊的投行SVB Leerink分析師波爾吉斯（Geoffrey Porges）認為，以每人40美金計算，疫苗定價「生產商肯定有利潤」，而且在某些地區，毛利潤在60%到80%左右。

波爾吉斯說，這項交易「將為新冠疫苗的定價提供重要基凖。」他補充說，同一款疫苗的生產商很可能傾向全球統一價格。

路透社報道稱，輝瑞和莫德納等都曾表示，會從疫苗中獲利。

英國牛津大學流行病學教授陳錚鳴此前對BBC中文表示，「公司研發（疫苗）成功了，會帶來利益，這個也合理，因為它在前期也投入大量的資源和成本。」

另一點值得注意的是，牛津大學和阿斯利康聯合開發的疫苗儘管每劑成本價約為4美元，遠低於輝瑞和BioNTech的報價，但政府投資在很大程度上抵消了研發成本，並承擔了疫苗失敗的風險。