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領航鯨在澳洲附近擱淺 專家形容數量「有史以來最多」
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領航鯨在澳洲附近擱淺 專家形容數量「有史以來最多」
34 分钟前
一些領航鯨在澳洲附近海域擱淺，數量達200多條。
當局全力救援，但一些領航鯨已經死去。當局決定為一些仍然擱淺的鯨魚安樂死，形容那是最人道的做法。
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