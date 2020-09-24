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中美關係：聯合國大會期間習近平與特朗普隔空交手
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中美關係：聯合國大會期間習近平與特朗普隔空交手
18 分钟前
聯合國早前舉行大會，多國領導人透過錄影方式發表講話。
美國總統特朗普發言期間繼續指控中國需就新冠肺炎疫情負責，中國國家主席習近平就認為各國應繼續以談判化解爭端。
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