中美關係：聯合國大會期間習近平與特朗普隔空交手

聯合國早前舉行大會，多國領導人透過錄影方式發表講話。

美國總統特朗普發言期間繼續指控中國需就新冠肺炎疫情負責，中國國家主席習近平就認為各國應繼續以談判化解爭端。