中國梵蒂岡續簽主教任命協議之際，美國國務卿蓬佩奧發文警告

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 教宗方濟各

中國與梵蒂岡預計將續簽有關主教任命的臨時協議，而美國國務卿蓬佩奧將在本月底到訪梵蒂岡。蓬佩奧在出訪前發表文章和帖文，批評中國繼續迫害天主教徒，並稱如果梵蒂岡續簽協議，「將危及自身的道德權威。」

教宗方濟各一直在努力修復與中國的關係，但這與美國總統特朗普競選連任中以「宗教自由」反對中國的努力背道而馳。此時美中兩國在包括科技、金融在內的多個領域走向對抗。

蓬佩奧就續簽協議警告梵蒂岡

美國國務卿蓬佩奧9月20日在推特上稱，羅馬教廷兩年前與中共達成協議，希望以此讓中國的天主教徒受益，然而，中共踐踏宗教信仰的情況越來越嚴重。

蓬佩奧說，「如果梵蒂岡延長這項協議，將危及自身的道德權威。」

中國與梵蒂岡在2018年9月22日簽署有關主教任命的臨時協議，目前協議期限已滿。據法新社報道，羅馬教宗方濟各已批准將該臨時協議延長兩年，預計雙方將於下月舉行續簽儀式。

該協議的具體內容從未公布，其核心內容是承認中國政府與梵蒂岡在任命中國區主教問題上均有發言權。這項協議令中梵關係有所緩和，但一定程度上令美國感到不滿。

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蓬佩奧還於9月18日在美國宗教雜誌《第一要務》（First Things）上發表文章，談到羅馬教廷與中國達成的協議，並稱中國對包括天主教徒在內的各種宗教信徒進行了「可怕的迫害」。

蓬佩奧稱，自從梵蒂岡與北京達成協議以來，中國天主教徒的處境惡化了。他寫道，「現在，中國人民比以往任何時候都更需要梵蒂岡的道德見證和權威，來支持中國的宗教信徒。」

蓬佩奧還在文章中說：「梵蒂岡外交官本月將與中共官員舉行會議，商討教廷與中國之間為期兩年的臨時協議的續簽問題。該協議的條款從未公開披露；但教會希望通過與中國政權就任命主教達成協議，改善中國天主教徒的狀況。」

梵方無公開表態

梵蒂岡沒有公開回應蓬佩奧的帖文和文章。

天主教新聞社（Catholic News Service）引述一位前梵蒂岡官員說，「如果羅馬教廷就美國與某個國家的關係發表評論，很難想象蓬佩奧國務卿會高興。」

他還指出，羅馬教廷談判和簽署協議的對象是中國政府，而不是蓬佩奧所說的中共。辯稱兩者為一體，就像聲稱與特朗普政府談判定下的條約「是與共和黨定下的，這毫無意義。」

至於蓬佩奧所稱的中國並沒有在協議簽署後結束對天主教徒的迫害，這位前官員表示贊同。但他指出，天主教徒的遭遇「取決於他們生活的省份。有些人的情況有所改善，有些沒有。不幸的是，對一些人來說，處境變得更糟了。」

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梵蒂岡官員評蓬佩奧「擴音器外交」

蓬佩奧發表批評言論之後，梵蒂岡官員為與中國達成的協議辯護。

路透社引述一位梵蒂岡高級官員說，鑒於蓬佩奧即將來訪，羅馬教廷對他的干預感到「驚訝」。他說，「這不是設定議程的正常方式。通常各部門之間會進行機密交流，以確定哪些內容將被提上議程。」

梵蒂岡的官員曾表示，與中國簽訂的協議並不完美，但在中梵交流中斷近70年後，給予了雙方直接對話的渠道。

針對蓬佩奧提出的梵蒂岡應該對中國採取更強硬立場，其中一名官員表示：「我們可以發表浮誇聲明，但除了可能讓天主教徒的處境變得更糟之外，不會產生任何效果。」

梵蒂岡方面一直堅稱，與中國對話需要經歷一個過程，如果由於對方沒有在一開始就給予一切而離開談判桌，那是在嘗試達成商業交易，而不是雙方對話。

「這項協議是30年工作的成果；我們不會把它撕成碎片，」另一名梵蒂岡官員對天主教新聞社說。他稱蓬佩奧的文章和推特是「擴音器外交」，並表示這對特朗普政府來說也算正常。

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中國未提續簽協議細節

中國外交部發言人汪文斌在9月22日例行記者會上回應有關提問時表示，「中梵關於主教任命臨時性協議簽署近兩年來，在雙方共同努力下，協議得到順利實施，中國天主教事業健康發展。」

他並沒有提到有關中梵續簽協議的任何內容，而繼續說，「雙方將繼續保持密切溝通和磋商，持續推動改善關係進程。中梵之間保持著良好溝通，中方對推進中梵關係是真誠和積極的，對雙方開展交往是開放和歡迎的。」

中國的天主教徒約有1200萬人。受到官方認可的天主教會被稱為「三自教會」，沒有認可的只能秘密運作，被稱為「地下教會」。官方教會的神父都是中共任命的，地下教會則傾向忠於羅馬教廷。