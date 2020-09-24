印度新冠疫情直逼美國 實地情況或比想象更糟

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度新冠病例仍在繼續猛增，但9月中旬重開了泰姬陵，希望恢復旅遊業。

印度新冠病毒疫情繼續爆長，確診病例正迅速逼近目前世界最多的美國。而實地的疫情可能比想象的情況更糟糕。

印度近日又一次曝出政府高官感染新冠肺炎的新聞，而且這次是致命的：當地時間9月23日，印度鐵道部國務部長蘇雷希·安加迪（Suresh Angadi）因患有新冠肺炎搶救無效去世。安加迪9月11日在議會開會，新冠病毒樣本檢測結果呈陽性，當天就住進新德里醫院治療。

早在8月份，印度政府已經有包括衛生部、內政部等重要部門16名省部級高官感染了新冠。但65歲的安加迪是第一位感染新冠肺炎搶救無效去世的現任高官。

印度新冠疫情報告死亡病例已經超過9萬例，經濟重啟面臨無法預測的風險。

截至2020年9月24日，印度新冠病例確診總數已經超過576萬例，但隨著每天約8萬至10萬例確診，印度的總確診人數已經迅速逼近目前是700萬例的美國。按目前速度增長，有可能即將成為世界上新冠病毒感染人數最多國家。

對這一局面的出現，世界各地的專家們似乎並沒有多少意外。

檢測增加

一位印度政府科學家告訴BBC記者，感染病例數字正在「階梯式螺旋上升」，在整個印度激增。

唯一「令人安慰」的是死亡率較低：目前大約為1.63%，這個數字低於許多病例數量較高的國家。

印度確診病例大幅增加與增加了檢測有關，但病毒傳播的速度之快令專家擔憂。

原因在於：印度新冠用了170天才達到第一百萬例病例。但最後增加的一百萬例只用了11天。平均每天的病例從4月份的62例，增加到9月份的約8.7萬例以上。在9月中旬，印度每天記錄了大約8萬到9萬多例病例和每天大約1千例死亡。

目前印度七個邦受新冠疫情影響最嚴重，約佔印度人口的48%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度的工作場所、公共交通、餐館、健身房都在重新開放，試圖修復遭受數十年來最嚴重創傷衰退的經濟。

經濟重啟與疫情增長同行

但是，即使感染人數激增，自進入9月以來，印度卻宣佈開始其第4階段的疫情解封政策，進一步放開各方面的限制措施。

印度的工作場所、公共交通、餐館、健身房都在重新開放，試圖修復遭受數十年來最嚴重創傷衰退的經濟。

全世界最嚴厲的封鎖迫使人們呆在家裏，關閉企業，導致數百萬非正規工人的返鄉，他們失去了在城市的工作，步行、乘公共汽車和火車回家。

但野村印度商業恢復指數（NIBRI）顯示，儘管感染確診人數螺旋式上升，經濟活動的恢復也暗示人們對疫情封鎖「產生了厭煩疲勞」。

實際感染人數可能高得多

到目前為止，已有5千多萬印度人接受了病毒檢測，每天有1百多萬樣本接受檢測。但該國仍然是世界上測試率最低的國家之一。

因此，有流行病學家認為，印度的實際感染率要高得多。

印度政府對全國隨機抽樣人員進行的抗體測試估計，5月初估計已經有640萬人感染，而當時記錄的確診病例數僅為5.2萬例。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度數百萬人因為疫情失業。

密歇根大學生物統計學和流行病學教授布拉馬爾·慕克吉（Bhramar Mukherjee）一直密切跟蹤研究這一流行病。她說，她的模型指出，目前印度約有1億例感染病例。

她對BBC記者說：「我認為印度已經選擇順其自然發展出群體免疫力的道路。我無法確定是否每個人都遵循預防措施，比如嚴肅對待戴口罩和保持社交距離等」。

群體免疫是當有足夠多的人對病毒產生免疫力足以阻止病毒傳播時，即實現群體對病毒的免疫力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 密歇根大學生物統計學和流行病學教授慕克吉的模型顯示，目前印度約有1億例感染病例。

她說：「這可能是由於習慣化，（對新冠病毒）脫敏，疲勞，否認，聽天由命或兩者的組合。感覺好像每天一千人死亡已經變得很正常了。」

但只要感染病例數仍在大幅度上升，經濟的完全復蘇就會被推遲，醫院和護理中心可能繼續被激增的病例所淹沒。

總部設在德里的智庫印度公共衛生基金會主席K·斯利納斯·雷迪（K Srinath Reddy）將目前感染的激增描述為「第一波大潮，而不是第一波浪」。

他說：「一波波浪正從最初的原點向外移動，傳播時間和上升水平不同。它們共同構成了一個大高潮，它尚未顯示出退潮的跡象。」

為什麼感染率還在飆升？

慕克吉教授說：「隨著人群活動增加，對社交距離、戴口罩和個人衛生的限制遵守減少，病毒感染率將再次飆升。」

拉賈斯坦邦喬德普爾一家大醫院的一位醫生告訴BBC記者，他們看到住在多成員大家庭的重病老年患者激增。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度官方數據顯示，印度已有9萬多人死於新冠病毒。

早在3月份，著名病毒學家T·雅各布·約翰博士就曾警告說，印度正面臨一場「大雪崩似的疫情」。

到了9月份，他說，從很多方面來說，在一個公共衛生體系難以應付的大國，出現大量病例是「不可避免的」。但是，他補充說，即便如此，本來仍然是可以避免目前如此之高的感染數量，他指責防疫封鎖時間不當。

大多數衛生專家認為，假如印度政府當初在少數幾個發生疫情的城市實施部分且管理良好的防疫封鎖的話，現在的情況會好得多。

世界銀行前首席經濟學家考希克•巴蘇說：「印度之所以失敗，是因為它恰恰做了封鎖時不應該做的事情。印度實施的封鎖反而導致了大規模的人員流動，大批民眾因別無選擇，不得不徒步回到在全國各地的家鄉。結果，不僅印度經濟遭到破壞，新冠病毒也繼續傳播。」

但也有印度公共衛生專家認為，防疫封鎖拯救了生命，而判定鎖定的時機並不容易，因為即使是英國等發達國家也有批評指責政府封鎖不夠及時、更早的封鎖可以挽救更多的生命。

死亡數字

流行病學家認為，不論印度採取的封鎖效果如何，它確實有助於該國獲得時間，更多地了解病毒，並建立了3月份時還不存在的治療方案和監測系統。

隨著冬季的臨近，印度目前擁有超過1.5萬處新冠治療醫學設施和100多萬張專用隔離病牀。

到了9月份，印度媒體上已經不再有像3月份那樣缺乏口罩、防護設備和呼吸機的報道。然而，近幾周來醫用氧氣供應一直不足。

慕克吉醫生說，加強醫療保健和新冠治療設施有助於印度保持了低死亡率。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情的流行已經使印度本來薄弱的公共衛生體系已近崩潰。有限的醫護人員疲憊不堪。

然而，新冠疫情的流行已經使印度本來薄弱的公共衛生體系已近崩潰。有限的醫護人員疲憊不堪。

政府敦促人們在公共場合戴口罩，以遏制病毒的傳播。