巴西大火：受傷的美洲豹圖片背後 世界最大熱帶濕地遭破壞

圖像來源，Ailton Lara 圖像加註文字， 受傷的美洲豹。這張照片是潘塔納爾大火中被分享最多的照片之一。

野火肆虐潘塔納爾（Pantanal）。這是世界上最大的熱帶濕地，綿延在巴西中部和鄰近的玻利維亞和巴拉圭地區。這場幾十年來該地區遭受的最嚴重的火災對動植物的破壞，引起全世界關注。

巴西當局稱，被大火影響的濕地超過2.9萬平方公里，這是紐約市區面積的三倍，估計佔潘塔納爾地區總面積的19%。

該地區的許多居民經濟困難，健康受到威脅，包括美洲豹在內的瀕危物種也在這場大火中掙扎求生。

成千上萬的人分享了災難照片，其中三張照片在社交媒體上瘋傳。為了解這些圖片背後的故事，BBC採訪了這些攝影師。

一隻燒傷的美洲豹

此圖是安妮頓·勞拉（Ailton Lara）拍攝，她是一家致力於推廣潘塔納爾的動物觀影之旅的公司的老闆。

照片拍攝於9月15日那一周，一隻美洲豹躺在阿瓜斯（Encontro das Aguas）州立公園裏。這個自然保護區是世界上美洲虎最密集的地方。目前公園幾乎完全被大火吞噬，州政府表示，在公園的10.8萬公頃土地中，有超過85%已被燒燬。

勞拉告訴BBC，他和其他志願者在一艘船上尋找受傷動物，試圖營救。他們在靠近保護區時發現了一隻雄性美洲豹。

圖像來源，Jaguar Ecological Reserve 圖像加註文字， 志願者和森林警察正在努力營救被大火困住的美洲豹和其他動物。

勞拉說:「這只豹子本來在河水附近，我們走進後，它移動了三四米，走到河邊的樹蔭下。」

「我們在附近待了一會兒，對美洲豹始終保持一定距離，尊重它。」勞拉給這只美洲豹拍了照片。他告訴BBC，美洲豹把爪子舉向空中，似乎無法接觸地面。

「通常美洲虎會把爪子放在地上。但它的爪子已經燒焦了。」導遊補充道。

勞拉說那只美洲虎看起來很痛苦。「它的頭夾在前爪之間，以一種不同尋常的方式躺著。這引起我的注意，」他解釋說。不幸的是，船上的人沒有設備來營救這只美洲豹。

勞拉和他的同伴聯繫了在該地區工作的獸醫，但後來這只美洲豹回去了森林。「第二天，我們回到同一地區，獸醫在大火留下的灰塵中發現了豹子的蹤跡，但它已經不在附近了。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 燒焦的土地上躺著一隻燒焦的鱷魚。潘塔納爾大火是有記錄以來最嚴重的一場大火。

從那之後，再也沒有這只豹子的消息了。「我希望它已經安全了，」勞拉說。

潘塔納爾河附近還發現過幾次受傷和死亡的美洲豹。

勞拉的照片在社交媒體上被瘋狂轉發，一條推特就獲得近8萬個讚。「我希望這張照片能動員人們保護環境，關心自然，」這位導游說。

燒焦的土地

圖像來源，Gustavo Figueiroa/SOS PANTANAL 圖像加註文字， 菲格羅亞（Gustavo Figueiroa）用無人機拍攝。他說，「我去年去過公園，風景很不一樣，一切都是綠色的，」他說。

另一張被廣傳的照片也是在阿瓜斯州立公園拍攝的。

9月15日下午，來自非政府組織潘塔納爾研究所的生物學家古斯塔沃·菲格羅亞（Gustavo Figueiroa）到現場監測火勢蔓延，用無人機拍下了這張照片。照片戲劇性地顯示了保護區的破壞程度。

這位生物學家告訴BBC：「當我通過無人機攝像頭看到這裏時，感到非常震驚。」

「我去年去過公園，風景很不一樣，一切都是綠色的。現在全是灰色的，」他補充說。對菲格羅亞來說，公園裏的情況很糟糕。

「那個地方是許多動物的家，尤其是美洲豹。除了直接死於大火的動物外，還有一些動物（由於缺乏食物）受到間接影響。」他悲嘆道。

菲格羅亞以前住在潘塔納爾，每年都來這裏。他說，簡直不敢相信通過無人機攝像頭看到的景象。「前幾年我在潘塔納爾看到過很多火災，但從來沒有像現在這樣。真是令人心碎，」他說。

這張照片在社交媒體上引起一陣騷動。其中最受歡迎的帖子在臉書上獲得超過16萬人回應，其中大部分是悲傷的表情。

船夫與「燃燒的河流」

圖像來源，Bruna Obadowski/A Lente 圖像加註文字， 奧巴多夫斯基（Bruna Obadowski）拍攝。泰奧是一名靠捕魚和載遊客穿越潘塔納爾河為生的船夫。

一名男子在船上，背景是大火，這張照片也在社交媒體上引起共鳴。記者兼攝影師布魯娜·奧巴多夫斯基（Bruna Obadowski）在9月5日拍下這一時刻。

這名男子名叫泰奧（Tiao），在這一地區工作多年，用船運送遊客。

「他工作還不到三個月。在現在這種情況下，泰婭奧很孤獨。」 奧巴多夫斯基說。

船夫帶著記者去近距離觀察破壞情況。「他說情況非常嚴重，堅持要帶我們上船，」她回憶說。「直到那時，我才看到大火的規模。」

巴西創作型歌手盧安·桑塔納（Luan Santana）推送了這張照片，他寫道:「我在潘塔納爾長大，看到這樣的照片時心都痛了。政府要採取行動了。野火已經蔓延到世界上最大的美洲虎聚集地。潘塔納爾人求救。」

記者說，泰奧讓他們看到了在Sao Lourenco河岸邊受火災影響最嚴重的地區。

「這條河、這艘船和遊客是他的生計。」奧巴多夫斯基說，一開始她並不打算拍攝在Sao Lourenco河岸邊，但很快改變了主意。「我發現他的故事很有影響力，所以我開始拍攝。」