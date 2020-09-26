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特朗普向逝世美國大法官致意被喝倒採
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特朗普向逝世美國大法官致意被喝倒採
1 小时前
美國最高法院大法官金斯伯格早前逝世，她的遺體目前放在最高法院大樓外，供民眾吊唁。美國總統特朗普日前到訪法院大樓致意，卻被一些民眾喝倒採，聲言要用選票把他趕出白宮。
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