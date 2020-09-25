朝鮮「槍殺並焚屍韓國官員」 金正恩罕見致歉

圖像來源，Reuters

韓國國防部稱，一名韓國官員被朝鮮軍隊開槍打死並燒屍，譴責朝鮮「殘酷行徑」。朝鮮領導人金正恩罕見致歉，但否認燒屍。

首爾方面表示，這名韓國漁業部工作人員在邊境附近的一艘巡邏船上失蹤，後來在北部水域被發現。韓國國防部稱，朝鮮士兵開槍打死他，隨後在他身上倒油放火燒屍。朝鮮方面認為這是一種抗擊新冠病毒的措施。

韓朝邊界有重兵把守。外界認為，為防止新冠病毒進入朝鮮境內，朝鮮實行了「格殺勿論」政策。

該事件是朝鮮軍隊第二次槍殺韓國平民。 2008年7月，一名朝鮮士兵向一名韓國遊客開槍。

圖像加註文字， 韓國官員被射殺的位置位於兩國邊境線以西的海域。

韓國怎麼說？

韓國國防部稱，這名官員星期一（9月21日）從位於朝鮮北部離延坪約10公里（6英里）​​的巡邏船上失蹤。這名47歲的父親有兩個孩子，他的鞋子留在船上。韓國方面還表示，他最近剛剛離婚，並且遇到了財務上的問題。

首爾方面補充說，當地時間星期二（9月22日）大約15:30分，一艘朝鮮巡邏船在海上發現這名穿著救生衣的男子。他們戴上防毒面具，並在遠處詢問他。在「（上級）命令」到達之前，該男子在水中被槍殺。

韓國國防部官員說，朝鮮軍隊隨後在海上燒燬這具屍體，並補充說，他們認為這可能是朝鮮抗擊新冠病毒的措施。

韓國總統文在寅（Moon Jae-in）稱這是無法容忍的「震驚」事件。他敦促朝鮮對這次襲擊採取「負責任」的措施。韓國國家安全委員會說，朝鮮「無法為射擊並焚燒沒有任何抵抗跡象的無武裝公民的屍體的行為進行辯解」。

韓國國家安全委員會秘書長徐柱錫（ Suh-Choo-suk）說：「這種軍事行動違反國際法規。」他說：「我們將堅決回應朝鮮威脅韓國人民生命安全的任何行動。」

在較早的新聞發佈會上，韓國國防部表示「強烈譴責這種野蠻行徑，並強烈敦促朝鮮提供解釋並懲處肇事者」。

2020年6月，朝韓之間的軍事熱線被切斷，為協助雙方交流而建立的朝韓聯絡辦公室被朝鮮摧毀。但據法新社報道，眾所周知，韓國軍方會攔截朝鮮的無線電通信。

金正恩道歉

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國國防部稱，這名官員星期一（9月21日）在朝鮮北部離延坪約10公里（6英里）​​的巡邏船上失蹤。

韓國方面稱，朝鮮領導人金正恩已致信韓國總統文在寅。他在信中表示，該事件不該發生，「讓文總統和韓國人民失望」。

朝鮮還向韓國提供了事件調查結果。韓國國家情報院院長徐薰（Suh Hoon）說，據稱這名男子中了十多槍。當時他進入了朝鮮水域，未能表明身份並試圖逃離。

朝鮮澄清說，並未焚燒屍體，而是燒燬了「漂浮物」。

徐薰在通報中說，朝鮮方面在信中解釋稱：「朝鮮軍隊開槍後，在搜查過程中無法找到身份不明的闖入者，並根據朝鮮國家緊急疾病預防措施焚燒該裝置。」

分析：災難性的事件和金正恩的努力

BBC駐首爾記者勞拉•比克（Laura Bicker）

對於希望重啟對話的韓國總統文在寅和朝鮮領導人金正恩來講，這一事件可能是一場災難。

很多韓國人不會輕易寬恕或忘記此事。他們對在朝鮮水域殘酷殺害一名手無寸鐵的平民感到震驚和憤怒。這再次提醒韓國人民，朝鮮無情的政權。

值得注意的是，朝鮮關於殺戮的說辭與韓國官員提供的細節不符。但金正恩這種罕見的個人道歉也許可以降低韓國的憤怒。如果沒有道歉的話，金正恩給文在寅的充滿溫度的信將被浪費。金正恩至少努力讓事情降溫，這可能表明他願意繼續韓朝講話。

背景是什麼

BBC駐首爾記者勞拉•比克稱，朝鮮官員可能會盡一切努力確保朝鮮不受新冠大流行的影響。

外界認為朝鮮當局為紀念執政的勞動黨成立75週年，正凖備10月10日舉行大規模閲兵式。

專注提供朝鮮新聞的機構「朝鮮風險集團」（Korea Risk Group）首席執行官查德·奧卡羅爾（Chad O'Carroll）在推特上表示：「這種閲兵活動存在巨大的病毒傳播風險。對這種風險的偏執似乎對『格殺勿論』起作用。」

為防止病毒入侵，平壤於2020年1月關閉與中國的邊界。朝鮮官方媒體在7月表示，朝鮮已將緊急狀態提高到最大程度。

上個月，美軍駐韓國司令官羅伯特·艾布拉姆斯（Robert Abrams）表示，朝鮮在中國邊境上引入新的長一到兩公里「緩衝區」。朝鮮已根據命令，部署特種作戰部隊「殺死」跨越邊境的任何人。