美國大選：十個基本問題和關鍵信息

圖像來源，Reuters/Getty 圖像加註文字， 特朗普與拜登，兩位美國總統候選人將進行三場電視辯論賽。

美國，作為世界第一經濟、軍事大國，每四年一次的總統選舉吸引全世界的目光，因為美國總統對全世界如何應對戰爭、疫情、氣候變暖等等問題將有重大的影響力。

周二（29日）美國兩位總統候選人民主黨的拜登與共和黨現任總統特朗普將展開首場電視辯論，主題將圍繞新冠疫情、最高法院、種族抗議、經濟以及各自的政績等。

兩位競選人將一共舉行三次電視辯論，副總統競選人也將展開一次電視辯論。

雖然關注這些電視辯論的美國觀眾人數在減少，但如此重量級的人物還是會吸引數以百萬計的美國人觀看。

對許多選民來說，總統候選人之間的辯論將幫助他們決定最終如何投票。

美國如此重要的選舉究竟是怎麼進行的呢？BBC中文梳理有關選舉的十個基本問題和關鍵信息。

1.選舉投票日是哪天？

美國總統選舉日總是設定在11月第一個星期一後的第一個星期二，因此今年的投票日是11月3日。

與西方許多多黨制民主國家稍有不同的是，美國政治由民主黨與共和黨主導，因此美國總統必定出自其中之一。

共和黨是美國保守政治黨派，今年的候選人是現任總統唐納德·特朗普。他將爭取連任。

民主黨是美國自由政治黨派，今年的候選人是喬·拜登。他曾經在奧巴馬總統的八年任期中一直擔任副總統。

特朗普與拜登都年過70。如果特朗普成功連任，他將在74歲時開始第二屆任期；拜登現年78歲，如果當選他將成為美國歷史上開始第一屆任期時最年長的總統。

2. 勝敗如何決定？

獲得最多公眾選票的候選人不一定在大選中獲勝，2016年希拉里·克林頓在全國獲得的公眾選票雖然超過特朗普，但特朗普仍然當選。

美國大選採取的是選舉人團（electoral college)制度。根據人口每州有一定的選舉人票數，總計為538票。因此要贏得大選成為總統，候選人必須至少獲得270張選舉人票。

在那些傳統上支持某個政黨的州，選舉結果比較容易預測，因此在美國大選中，候選人必爭的是所謂「戰場州」（Battleground States），或者「搖擺州」（Swing States）。 只有贏得這些州內的選舉人票，候選人才更有勝算。

3.什麼是選舉人團？

美國總統不是由一人一票直接選舉產生的，而是由各州選舉人團根據普選結果選出。因此決定大選勝負的，不是候選人所獲的選民票數多少，而是看得到的選舉人票數。

選民在選票上雖然看到的是選舉人的名字，但他們的選票實際上投給了承諾支持這些候選人的選舉人。

「選舉人」由各州政黨選出。每個州所擁有的選舉人數目等於該州的美國聯邦眾議員人數再加兩名參議員人數。

人口較多的州有更多的眾議院議席，但是人口較少的州則與人口較多的州一樣都有兩個參議員議席。

4. 誰可以投票？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 據估計2020年總統大選有8000萬選民選擇郵寄投票。郵政部門能否承擔如此重大的責任令人擔心。

年滿18歲的美國公民就有總統選舉的投票資格。不過很多州通過了法律，要求選民在投票之前出具身份證明。

此類法律通常由共和黨人提出，他們表示驗明選民身份是為了防止造假舞弊。但是民主黨人指責共和黨用此方法壓迫選民，因為通常貧窮和少數族裔的選民拿不出像駕駛執照之類的身份證明文件。

不同的州對囚犯的投票權也有不同的規定。絶大部分的犯人在判刑時被剝奪政治權利失去投票權，但在刑期結束後投票權也恢復。

5. 怎麼投票？

絶大部分的選民會在選舉日到投票站投票。但是近年來，用郵寄方式投票的人數不斷增加。2016年，21%的選民郵寄投票。

今年由於新冠肺炎疫情，申請郵寄投票的人數之多前所未有。據預測，今年郵寄投票的人數將有約8000萬，是2016年的一倍，也是有史以來的最高紀錄。

這引發了廣泛的擔心：除了要確保如此多的郵寄選票凖時寄送到選民手中，還要保證選票在各州設定的期限之前再寄回給選舉點票部門。而美國郵政局（USPS）在承擔這一重大責任之時卻深陷財務危機，正在推行一系列削減開支的措施。

6.大選只選總統嗎？

不是。

雖然外界關注的焦點在特朗普與拜登之爭，但實際上本次美國選民還將投票選出國會議員。

目前民主黨已經控制了眾議院多數席位，因此這次民主黨將力爭保持在眾議院的優勢，同時希望能在參議院也拿下更多席位。

如果民主黨在美國參、眾兩院佔多數議席，那麼即便特朗普總統成功連任，他提出的計劃也將在國會受阻。

本次眾議院全部435個席位和參議院100個席位中的35個席位都將展開選舉。

7. 什麼時候知道選舉結果？

要清點所有選票可能需要幾天時間，不過通常在選舉日第二天凌晨，誰勝誰負基本已經清楚。

2016年，特朗普凌晨三點在紐約登台發表勝選演說，台下是歡聲雷動的支持者。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：美國總統選舉中的選舉人團制度

不過今年的情況或許會有些不同。官員們已經警告說，本次的選舉結果可能需要等待幾天甚至幾周時間才能揭曉，因為今年的郵寄投票人數大幅飆升。

2000年的那次選舉，結果就未能在幾小時內宣佈。投票日過後一個月美國最高法院才確認了勝選者。

8. 如何清點郵寄投票？

美國各州對郵寄投票有不同的規定，其中包括設定郵寄投票最後截止時間。

賓夕法尼亞州的郵寄投票截止時間是投票日當天當地時間晚上8點，而加利福尼亞州只要有投票日當天的郵戳就合規，即便投票一周之後才郵寄到。這也是加州點票總是需要很長時間的原因。

清點郵寄投票更加費時的原因還包括每張選票都必須有選民的簽名，而且必須與該選民選舉登記卡上的簽名一致。

由於郵寄投票人數預計將增加一倍，僅核對簽名一項就將增加點票時間。

佛羅里達等州在投票日之前就開始處理郵寄投票，核對簽名等，在選舉日當天的早晨開始點票工作。

但是很多州以及首都華盛頓特區要等到投票日當天所有票站投票結束關閉之後才開始清點郵寄投票。

9. 有人監票嗎？

有。

今年的選舉可能不會很快出結果的另一個原因是對點票過程的監督比往屆更加重視。

每張選票的凖確程度都可能受到「監票員」的質疑。這些志願者在計票員身後查看每張選票，確認每張都合規合法。

被「監票員」提出問題的選票都將重新檢查，作廢或者計入票數。

監票員是民主選舉中的合法部分，但是專家警告這一監票功能可能被競選團隊操縱從而拖延正常點票。

10. 選舉又將引發法律糾紛嗎？

本次選舉中的不同情況和困惑意謂著法律糾紛在所難免。

2020年已經有190多個涉及選舉的法律案件，涉及的問題從郵寄選票身份要求到因新冠疫情造成修改初選投票日是否合法等。

誰也不知道可能會出現哪些法律糾紛，從而導致事前投票或者事後報道最終結果被推遲。不過加州大學歐文分校的法律學者理查德·哈森（Richard Hasen）認為，2020年選舉將成為美國歷史上法律糾紛最多的一次選舉。

2000年的美國大選中，戈爾最初承認落選，隨後又認定他在佛羅里達州以微弱票數輸給對手應該重新點票，而不肯認輸。