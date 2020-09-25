美國大選：最高法院大法官任命的政治原則與權力爭鬥

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統特朗普希望在大選前填補最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世後留下的最高法院法官空缺，但民主黨人反對

美國總統特朗普堅持在大選前任命最高法院大法官，為大選後可能的司法爭奪做凖備。民主黨擔心特朗普會否認選舉結果。各方對2000年總統選舉後的司法糾紛記憶猶新。

美國總統特朗普再次表示希望填補最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世後留下的最高法院法官空缺。特朗普還說，2020年選舉結果可能要由最高法院裁決，所以，任命新法官很重要。

周三（9月23日）特朗普在白宮同共和黨的州檢察長舉行討論時對記者說，「我認為（總統大選）會由最高法院裁決。我認為需要9個最高法官，這很重要。」在談到最高法官任命時機時，特朗普對記者說，「最好在選舉前」、將會「很快」進行。

與此同時，共和黨人已經保證有足夠多票數在參議院通過特朗普最高法院法官的提名。猶他州的共和黨參議員羅姆尼說，已經有了所需的51票通過接替上周五去世的大法官金斯伯格的人選提名。

「多數制原則」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國媒體評論說， 沒人能夠預料特朗普面對大選失敗會作出何種反應，特朗普可能會指責選舉舞弊拒絶承認選舉結果

美國著名政治評論員羅納德•布朗斯坦在CNN撰文指出，兩黨關於大法官金斯伯格去世後留下的最高法院空缺相爭不下，其實觸及了美國的多數制問題。

因為，如果特朗普選中的候選人在他第一任期最後幾個月內獲得批准，新的大法官僅代表了少數民意。特朗普是憑少數票當選的總統，他在上屆大選中得到的絶對選票數比其民主黨對手要少300萬。

布朗斯坦還說，共和黨參議院中多數代表的選票也比參院中的民主黨議員少1400萬。

在2000年大選中，小布什也是憑借少數票當選。如果這次特朗普的大法官提名被通過，那麼他和小布什提名的大法官將佔美國最高法院9個大法官中的5位。也就是說，最高法院多數大法官都是由少數票當選的總統任命的。

美國《政治人》雜誌的民調顯示，大多數美國選民認為應該由11月總統大選的獲勝者任命最高法院空缺，只有37%的人認為應該由特朗普在選舉前任命大法官。

布朗斯坦說，2000年後美國政治的一個特點是，共和黨人通過重新分配選區和壓制投票等策略，讓共和黨的少數選票打垮了「進步選民」的多數選票。例如，2000年小布什擊戈爾，2016年特朗普擊敗希拉里，以及目前共和黨參議員雖然只代表45%的選民意向，卻成為參議院多數。

保守派法官佔多數

在這種情況下，儘管民主黨反對任何替補法官的提名，但他們在參院佔少數，無力阻止特朗普的大法官提名。

民主黨反對的理由之一是，在2016的選舉年奧巴馬總統曾提名最高法官候選人，也遭到共和黨拒絶。奧巴馬本來提名加蘭德(Merrick Garland)接替去世的保守派大法官斯卡亞利（Antonin Scalia），在參院遭到共和黨反對。

最終特朗普任命保守派法官戈薩奇（Neal Gorsuch）填補了大法官斯卡亞利去世後留下的空位。隨後特朗普在2018年在有溫和保守傾向的大法官肯尼迪退休後任命保守派法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)填補了空缺。

雖然最高法院的首席大法官羅伯茨（John Roberts）也被認為是保守派，但他在多次裁決中站在自由派法官一邊，令特朗普不滿。羅伯茨曾被特朗普稱作「一個絶對的災難」，「保守派的噩夢」。

司法裁決大選結果

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普說，民主黨的所作所為都是"為製造混亂做凖備"，令11月3日的選舉投票更容易發生舞弊

特朗普在白宮對記者說，他認為最好在選舉前選出新的大法官，「因為我認為民主黨人在進行欺騙，這種欺騙最後要由最高法院裁決」。他的評論是針對一些州制定新冠疫情期間擴大郵寄投票的計劃而作出的。

民主黨人以新冠疫情為由在許多州展開活動，要通過郵寄選票擴大投票，放鬆關於有效投票的規定，以及放寬投票的最後期限。

特朗普指責說，民主黨的所作所為都是「為製造混亂做凖備」，令11月3日的選舉投票更容易發生舞弊。

特朗普說，最高法院形成「4-4的局面不好」，不任命第九名大法官，在最高法院面對關於選舉結果的法律挑戰時會僵持不下。

2000年民主黨候選人戈爾和共和黨候選人小布什在佛羅里達州一些被淘汰的選票上爭執不下。結果是，最高法院的裁決讓小布什登上了總統的位置。

現在特朗普的批評者在美國媒體上說，沒人能夠預料特朗普面對大選失敗會作出何種反應，他可能會指責選舉舞弊、拒絶承認選舉結果。他們擔心特朗普會通過激烈的保守派抗議對統計郵寄選票的州官員施壓並威脅。

多家媒體報道，「進步組織」已經開始了協調行動，確保在大選後捍衛投票結果。