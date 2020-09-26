美中聯大交鋒、中國軍機越「台海中線」、任志強被判刑等更多重要故事

2020年9月第四周，在美國紐約召開的聯合國大會，美國總統特朗普發言稱中國應該為新冠肺炎蔓延全球負責；中國國家主席習近平則說，中國無意與任何國家冷戰或霸凌任何國家。此外，涉及共計兩萬億美元轉賬的外洩文件被披露，震驚全球。密件揭露，一些世界最大的跨國銀行曾允許涉嫌犯罪人士將贓款轉往世界各地。

台海情勢方面，美國國務院次卿訪問台灣，中國解放軍在台灣海峽舉行軍事演習，使軍機飛越「海峽中線」成為新聞中的關鍵詞。

最後，北京市法院9月22日針對地產大亨任志強涉嫌貪一案作出一審判決，認定其貪污罪、受賄罪等多項罪行成立，判處有期徒刑18年，引起各界議論。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 聯合國大會期間習近平與特朗普隔空交手

在紐約召開的聯合國大會成為中美緊張局勢的又一戰場。美國總統特朗普在周二（22日）發言時表示，中國應該為新冠病毒蔓延全球負責。中國國家主席習近平則說，中國無意與任何國家冷戰。

特朗普在事先錄製的演講中說，中國應因疫情而被「追責」。

2. FinCEN銀行文件外洩 大銀行允許詐騙者轉帳贓款

涉及共計兩萬億美元轉賬的外洩文件被披露。一些世界最大的銀行曾允許詐騙者通過其銀行將數以百萬美元計資金轉移至世界多地。

文件還顯示，俄羅斯寡頭曾利用這些銀行躲避原本用來阻止他們將錢轉向西方的制裁措施。

圖像來源，Ministry of National Defense, Taiwan 圖像加註文字， 中國空軍的轟-6遠程轟炸機（台灣國防部照片）。

3. 中國軍機連續多日飛越「台海中線」 引台灣抗議

台海情勢方面，中國解放軍軍機據報連續多日「越過海峽中線」。台灣總統蔡英文表示，這是中共對台灣的「武嚇」，呼籲中國自我克制。而中國方面稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的「海峽中線」。

圖像來源，Getty Images

4.任志強一審判決遭判刑18年

北京市第二中級人民法院周二（9月22日）對69歲的中國地產大亨任志強涉嫌貪污受賄一案作出一審判決，認定其貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪成立，判處有期徒刑十八年，並處罰金420萬元（人民幣，下同）。

任志強也是中共著名的「紅二代」。今年早些時候，他曾撰文嚴厲批評中國領導人習近平。他的友人曾表示，中共對任志強的處理是「政治迫害」。

圖像來源，Bi-Khim Hsiao

5. 台灣駐美外交官蕭美琴 推特改稱自己「大使」

台灣駐美代表蕭美琴上周末（9月20日）突然在私人推特帳號，將個人簡介改為英文「Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美國大使）」，引起各界熱切討論。