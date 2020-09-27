巴西聖保羅州長希望中國疫苗12月在該國上市

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巴西新冠疫情泛濫之際，該國政客寄希望於盡快採購疫苗，以保護本國國民。

截至目前巴西新冠確診感染數超過了460萬，死亡人數超過了13萬。

周三（9月23日），巴西人口最多的聖保羅州州長若昂·多利亞（Joao Doria）稱，希望中國製造的疫苗能從12月開始在巴西被使用。

若昂·多利亞表示，北京科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的500萬劑疫苗將於下個月運抵巴西。他還表示，希望整個聖保羅州人口能在明年2月底前通過注射疫苗的方式實現免疫。

若昂·多利亞稱，有讓人興奮的跡象表示，科興生產的這款疫苗是安全的，它在中國已經進入第三期試驗，有5萬名志願者進行了注射。如果巴西當局批准這款疫苗，它將很快在該國上市。

目前全球進入臨牀試驗的新冠疫苗約有40種。世界衛生組織（WTO）9月中旬稱，全世界共有9例疫苗進入最後臨牀第三期試驗階段，其中中國疫苗佔4例。

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疫苗採購升溫

美國宣佈向阿斯利康與牛津大學合作研究的疫苗項目採購3億劑疫苗，同時還向強生等公司進行採購。

中國官媒人民網稱，中國生產的3款疫苗相繼在巴西、印尼、阿聯酋等10個國家進行三期臨牀試驗，印尼等亞非拉多國已提出疫苗採購意願。

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香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始透露，政府擬採購相當於至少全港兩倍人口的新冠疫苗劑量，以確保供應充足。但沒有透露採購的具體方向。

中國媒體9月中旬還引述菲律賓總統杜特爾特的話稱，菲律賓會優先購買中俄疫苗。加拿大高官也表示，不排除從中國及其企業採購新冠疫苗的可能性。