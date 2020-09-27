美國大法官之爭：特朗普提名保守派巴雷特的5個問題

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴雷特曾經擔任已故大法官斯卡利亞的法官助理（Credit: Reuters）

美國總統特朗普提名保守派人士艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官一職。

如果提名獲得參議院的確認，巴雷特將遞補日前逝世的自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。

為了在11月3日總統大選以前確認，共和黨佔優勢的參議院將加緊進行確認程序，但預料會遭遇很大的阻礙。

民主黨總統參選人拜登呼籲參議院「在美國人民投票之後再投票確認大法官人選」。

有什麼重要？

如果巴雷特獲得確認，美國聯邦最高法院9位大法官中，保守派對自由派的優勢將擴大為6-3，影響未來數十年整個偏向保守派。

特朗普上任後已經任命兩名保守派大法官，2017年的（Neil Gorsuch）和2018年的卡瓦諾（Brett Kavanaugh），巴雷特則可能成為特朗普任命的第三位大法官。

美國聯邦最高法院的大法官為終生職，只有死亡，辭職或退休，或被彈劾解職（尚未有前例）才會出現空缺。

大法官的判決能影響未來數十年美國公共政策的走向，包括槍支、墮胎、醫療保險、選舉權、競選經費等多項具有爭議性的議題。

近年來，最高法院的判決通過美國所有50個州同性婚姻，允許特朗普對主要是穆斯林國家的旅行限制，並同意推遲美國削減碳排放的計劃。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果在參議院獲得批准認可，巴雷特將成為特朗普總統任命的第三位最高法院大法官

民主黨的難題

BBC北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析：

巴雷特一直是特朗普提名大法官的候選名單之一，她是接替金斯伯格的最佳人選。

金斯伯格上周過世之後，巴雷特獲得提名，在共和黨佔優勢的參議院內，她預料能夠獲得確認。

巴雷特獲得提名對民主黨造成了一個難題，民主黨必須在不影響自己的支持者的情況下，設法阻擋她的確認。

因為如果民主黨過度攻擊她的羅馬天主教信仰，或是她的個人背景，恐怕會造成自己的支持者流失。

民主黨最多只能試圖拖延參議院的確認程序，再來就是等待巴雷特或共和黨人自己犯錯，雖然這並不容易，但卻是民主黨唯一能做的事。

圖像來源，Getty Images

巴雷特是誰？

巴雷特畢業於印第安納州（Indiana）聖母大學法學院（Notre Dame University Law School），曾經擔任已故大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）的法官助理。

2017年，她獲得特朗普提名出任上訴法院法官。

巴雷特被視為是一名虔誠的羅馬天主教徒，根據2013年一篇雜誌文章，她曾經表示「生命從受孕的那一刻開始」，此言論被視為是反墮胎，受到宗教保守派的支持。

巴雷特也是保守的天主教團體「讚美的子民」（People of Praise）的成員，該團體旗下的教會學校主張只有異性之間的結婚的伴侶才能發生性行為，巴雷特作為該保守團體的成員受到同性戀LGBT團體的批評。

在特朗普引起爭議的強硬移民政策上，巴雷特也採取贊成立場，並對擴大槍支權利表達支持，保守派人士還希望她能推翻奧巴馬醫療保險系統。

但是巴雷特在接受提名的時候表示，她擔任大法官只會根據法律來做判決，「法官不是制定政策的人，法官必須將個人所持的任何觀點放到一邊。」

能獲得確認嗎？

有消息指出，白宮已經開始聯繫共和黨參議院辦公室，安排與巴雷特見面。

負責確認大法官提名人的參議院司法委員會安排在10月12日開會，委員會主席格拉漢姆（Lindsey Graham）表示會議可能會耗時三到四天。

最後委員會成員將投票決定是否將提名人交付參議院全體投票確認，如果是的話，參議院所有100名參議員將投票確認或拒絶巴雷特的提名。

共和黨在參議院佔53席的微弱多數，但只要51票贊成，巴雷特的提名就能獲得確認。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 人們在最高法院門前擺放鮮花悼念已故大法官金斯伯格

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已經表示，將推動在11月3日大選前進行確認投票。

如果沒有意外的話，民主黨似乎沒有更多手段阻止巴雷特獲得確認，成為最高法院大法官。

特朗普表示確認程序應該會「很簡單，很快」。

有什麼爭議？

金斯伯格過世後，共和黨參議員主張盡快提名最高法院大法官繼任人選，被批評是「雙重標凖」。

因為在2016年，最高法院大法官也出現空缺，當時正值選舉年，前總統奧巴馬提名人選再參議院遭到退回。

當時距離總統大選還有237天，但是共和黨佔多數的參議院當時主張大法官提名應該等總統選舉之後再進行。