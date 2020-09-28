特朗普TikTok禁令被美國法官叫停

圖像來源，Getty Images

9月27日本是美國總統特朗普（Donald Trump）要求TikTok在全美應用商城下架的最後期限，但這道行政令在即將生效時遭到了美國聯邦法官的阻擋。

美國當地時間周日晚間（9月27日），身處華盛頓的聯邦法官卡爾·尼古拉斯（Carl Nichols）裁定，他將對特朗普政府針對TikTok的行政令下達全國範圍的初步禁制令。

美國政府此前表示TikTok威脅美國國家安全，擔心其位於中國的母公司字節跳動（Bytedance）會收集用戶敏感數據並與中共政府分享。

跳過 YouTube 帖子, 1 視頻加註文字， 告知：協作方內容可能包含廣告 結尾 YouTube 帖子, 1

法庭交鋒

TikTok於上周三（9月23日）就行政令提起訴訟。在周日舉行的聽證會上，法官尼古拉斯質疑，TikTok在特朗普簽署行政令後是否得到了足夠的機會為自己辯護。

據《華盛頓郵報》報道，尼古拉斯稱，「這似乎很大程度上是一個單方面決定，幾乎沒有機會聽到原告的聲音」。

但同時，尼古拉斯拒絶向另一截止日期為11月12日的TikTok禁令下達禁制令。TikTok方面表示，11月12日禁令會讓該應用程式在全美無法使用。

尼古拉斯的書面裁決意見將最早於美國時間周一公布。

TikTok方面聲稱，在特朗普在任期間，中美緊張局勢不斷升級，這種情況下這道禁令「並非出自真正的國家安全隱憂，而是與即將到來的大選有關的政治考量」。

圖像來源，Reuters/TikTok

據路透社報道，TikTok律師在聽證會上表示，美國政府的禁令「史無前例」且「不理智」。

「在現在談判正在進行的情況下，今晚這道應用商城禁令有什麼意義呢？這會讓談判變得沒有必要，」TikTok律師約翰·霍爾（John Hall）在聽證會上稱。

「這純粹是懲罰性的，這只是一種破壞這個公司的生硬的方式……這個問題上完全沒有任何緊迫性可言，」他說。

美國司法部稱，初步禁制令會「干擾總統對國家安全鄭重判斷、改變正在進行的CFIUS（外資投資委員會）談判的格局、放任所有新用戶的敏感及有價值的信息流向字節跳動」。

字節跳動和美國的甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）此前稱，就TikTok交易達成協議。然而21日，雙方就新公司所有權等幾個方面的表述卻不一致。字節跳動稱，其擁有TikTok Global80%的股權，而甲骨文與沃爾瑪則稱美國公司擁有新公司的多數股權。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普打擊抖音TikTok，維護國家安全有效性受質疑

TikTok與美國政府回應

TikTok在聲明稱，該公司對法庭周日的裁決表示「高興」。「為了我們團體和員工的利益，我們將繼續捍衛我們的權利。」

「與此同時，我們將繼續保持與政府正在進行的對話，將總統上周末給予初步許可的提案變為一份協議，」聲明中稱。

美國商務部在裁決結果出爐後發表聲明表示，政府將遵守法官的禁制令，但在法律挑戰下將「大力捍衛」總統行政令及商務部落實行政令的努力。