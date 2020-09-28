亞美尼亞和阿塞拜疆爆發衝突導致23死，1990年代領土之爭中數萬人喪生

圖像來源，EPA/NKR DEFENSE ARMY 圖像加註文字， 有坦克車遭焚毀。

亞美尼亞與阿塞拜疆之間存在領土爭端多年，最近再次爆發了近年最嚴重的衝突。

這兩個曾屬於前蘇聯的國家周日（9月27日）在納戈爾諾-卡拉巴赫地區交戰，至少有23人被殺。該地區在國際上被視為阿塞拜疆領土，但受亞美尼亞人控制。

1990年代初爆發戰爭的時候，成千上萬人在戰鬥中喪生。

圖像來源，EPA/NKR DEFENSE ARMY 圖像加註文字， 該區當局發佈了片段，顯示衝突帶來的損毀。

阿塞拜疆總統伊拉姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）周日表示，他有信心重新獲得對該地區的控制。

阿塞拜疆和亞美尼亞的某些地區以及納戈爾諾-卡拉巴赫地區宣佈實施戒嚴。

高加索山脈的衝突在過去的30多年中一直沒有解決，而且每隔一段時間便會爆發衝突。

7月的邊境衝突導致至少16人喪生，引發了多年來在阿塞拜疆首都巴庫最大規模的示威活動，呼籲重新奪回該地區。

暴力衝突的出現可能使市場動蕩，因為南高加索地區是從裏海向世界市場輸送石油和天然氣的走廊。

土耳其總統埃爾多安承諾支持阿塞拜疆，敦促世界各國與阿塞拜疆站在一起，進行「反對入侵和殘酷對待」。阿塞拜疆人主要是土耳其裔，與土耳其有密切聯繫。

傳統上被視為亞美尼亞盟友的俄羅斯呼籲立即停火並進行談判，以穩定局勢。

美國總統特朗普表示，美國正在尋求制止暴力。擁有大量亞美尼亞社區的法國呼籲立即停火和對話。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯表示「極度關切」，並呼籲雙方停止戰鬥。與阿塞拜疆和亞美尼亞接壤的伊朗願意幫助雙方進行和談。

圖像來源，Reuters/Foreign Ministry of Armenia 圖像加註文字， 有人受傷。

土耳其的支持會不會火上澆油？

BBC駐高加索地區記者 雷漢·德米特裏（Rayhan Demytrie）

周日在控制線上使用重型武器戰鬥是近年來最嚴重的升級。

在這場長達數十年的衝突中，雙方通常互相指責對方開槍，我們看到的不僅是軍事行動，還包括信息戰，但外界卻很難獨立驗證官方信息。

阿塞拜疆稱已「解放」了亞美尼亞人控制的領土，但遭亞美尼亞當局否認。同樣地，亞美尼亞聲稱對阿塞拜疆軍隊造成重大損失的說法，也被巴庫駁回。此外，阿塞拜疆當局限制了該國內部的互聯網使用，特別限制了接觸社交媒體。

土耳其的大力支持可能會鼓舞阿塞拜疆。早在8月，阿塞拜疆國防部長就表示，該國將在土耳其軍方的幫助下，履行其"神聖職責"，換言之，奪回其失去的領土。

圖像來源，EPA/ARMENIA DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE 圖像加註文字， 有坦克車中彈。

戰鬥如何蔓延？

亞美尼亞國防部表示，對納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）平民定居點的襲擊，包括地區首府斯捷潘納克特，於周日上午開始。

納戈爾諾-卡拉巴赫持分離立場的當局說，有18人喪生，包括16名軍人、一名婦女和一名兒童，另外有100人受傷。

阿塞拜疆說，一個家庭的五名成員被亞美尼亞炮擊殺死。

亞美尼亞政府宣佈戒嚴和全面動員軍隊，納戈爾諾-卡拉巴赫當局此前也作出類似宣佈。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 亞美尼亞當局號召人民參軍。

戒嚴法是一項緊急措施，根據這種措施，軍隊將接管平民政府的權力和職能。

亞美尼亞總理尼古拉·帕辛揚（Nikol Pashinyan）指責阿塞拜疆「有計劃侵略」，強調「凖備捍衛我們的神聖家園。」

他警告該地區正處於「大規模戰爭」的邊緣，他敦促國際社會團結起來，防止進一步的動蕩。

亞美尼亞方面稱，它已經擊落兩架直升機和三架無人機，並在周日的衝突中摧毀了三輛坦克。

阿塞拜疆國防部證實損失了一架直升機，但稱機組人員存活下來，並報告說已摧毀了12個亞美尼亞防空系統，否認亞美尼亞所稱的其他損失。

阿塞拜疆總統阿利耶夫說，他已下令對亞美尼亞軍隊發動大規模反攻行動。

他說，「我相信，我們成功的反攻行動將令不公義和長達30年的佔領步向終結。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿塞拜疆公開悼念在衝突中身亡的人。

亞美尼亞軍方最初否認之後，納戈爾諾-卡拉巴赫不被承認的總統阿拉耶克·哈魯特尤揚揚（Arayik Harutyunyan）確認，阿塞拜疆軍隊取走了一些陣地。

納戈爾諾-卡拉巴赫山區面積約4400平方公里（1700平方英里），傳統上由基督教亞美尼亞人和穆斯林土耳其人居住，在蘇聯時期，它成為阿塞拜疆共和國內的一個自治區，目前國際認為這是阿塞拜疆一部分，但大多數人口是亞美尼亞裔人。