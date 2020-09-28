《紐約時報》調查揭特朗普「避稅多年」 兩年僅繳納750美元稅款
《紐約時報》發佈調查，指美國總統特朗普（Donald Trump）在2016年競選美國總統和入主白宮後的第一年都只繳納了750美元（人民幣約5115元）的聯邦所得稅。
報道稱，該報獲得了特朗普及其公司20年來的納稅記錄。報道還指，特朗普在過去的15年裏有10年沒有繳納任何所得稅。
《紐約時報》表示，這些記錄揭示了「特朗普的財務狀況面臨長期虧損，並多年避稅」。
但特朗普反駁稱該報道是「假新聞」。
「事實上我繳了稅。你很快就會看到我的納稅記錄。他們還在審計，已經審計了很長時間。」
「美國國稅局（IRS）不待見我……他們對我很不好，」他說道。
特朗普因拒絶分享有關其財富和業務的文件而面臨法律挑戰。儘管美國法律並未提出強制性要求，但他是自上世紀70年代以來第一位不公開納稅申報單的總統。
《紐約時報》表示，其報道中的信息是「由合法渠道提供的」。
該報道是在特朗普與民主黨競爭對手喬·拜登（Joe Biden）舉行首場大選辯論的幾天前發佈，距離11月3日的美國大選也僅剩幾周時間。
有哪些關鍵指控？
《紐約時報》稱，它查閲了上世紀90年代以來總統特朗普和特朗普集團旗下公司的納稅記錄，以及他2016年和2017年的個人納稅記錄。
報道稱，特朗普連續在2016年和2017年僅繳納了750美元的所得稅，而在此前的15年裏，他有10年根本沒有繳納所得稅，「主要是因為他上報的虧損遠超他賺的錢」。
在成為總統之前，特朗普是美國著名的商人和地產大亨。
但《紐約時報》表示，特朗普向美國國稅局提交的報告「描繪了一個每年攫取數億美元，但卻不斷積累長期虧損的商人，他積極利用這些虧損來避稅」。
特朗普在一份公開文件中表示，他在2018年至少賺了4.349億美元。該報道對此提出異議，稱他的納稅記錄顯示他反而出現了虧損，數額達4740萬美元。
特朗普集團和總統本人都否認了報道中的指控。
該集團首席法律官艾倫·加滕（Alan Garten）對《紐約時報》說，「大部分事實，如果不是全部的話，看上去都不準確」。
「在過去十年裏，特朗普總統向聯邦政府繳納了數千萬美元的個人所得稅，其中包括自2015年宣佈參選以來繳納的數百萬美元的個稅，」他說。
報道還說了什麼?
《紐約時報》的報道還稱，特朗普旗下的高爾夫球場和酒店等「大多數」大型生意，「年復一年地報告數百萬美元虧損，甚至數千萬美元」。
「這一公式是特朗普生財之道的關鍵要素：利用他名人的收益購買和維持風險企業，然後利用其虧損來避稅，」報道說。
報道還表示，總統個人還肩負著逾3億美元的貸款，這些貸款將在未來4年到期。
該報還稱，總統特朗普的一些企業從「游說團體、外國官員和其他尋求與總統見面、接觸或獲得支持的人」那裏獲得資金。
《紐約時報》稱，該報利用稅務記錄尋得了總統從他的海外公司獲得的收入數額：他在白宮的頭兩年從海外獲得了7300萬美元的收入。
這些錢大部分來自他在愛爾蘭和蘇格蘭的高爾夫球場，但《紐約時報》表示，特朗普集團也從「威權主義領導人或有爭議的地緣政治國的授權交易」中獲得資金。
《紐約時報》稱，這些授權交易使其從菲律賓、印度和土耳其分別淨賺300萬美元、230萬美元和100萬美元。
報道稱，2018年特朗普從美國真人秀節目《學徒》（又譯：飛黃騰達，Apprentice）中獲得4.274億美元收入，此外還有一些機構為使用特朗普的名字付費進行品牌推廣合作。據稱，他當年還投資了兩棟寫字樓，賺取1.765億美元。
然而，《紐約時報》表示，由於特朗普上報說他的企業遭受了重大虧損，他在這些收入上幾乎沒有納稅。
該報道還稱，特朗普總統一直在利用稅法，使企業能夠「進行虧損結轉，以便在未來幾年減稅」。
例如，該報稱在2018年，特朗普最大的高爾夫度假村、邁阿密附近的特朗普國家道爾（Trump National Doral）虧損1.623億美元。類似的是，他在蘇格蘭的兩個高爾夫球場和在愛爾蘭的一個球場總共據報虧損6360萬美元。
外界反應
特朗普的政治對手對此表示譴責。
美國民主黨重要人物、眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）表示，該報道顯示，特朗普採取了「非常措施」，「玩弄稅法，逃避繳納他應該繳納的稅款」。
參議院少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）在推特上呼籲，如果美國人繳納的聯邦所得稅比特朗普多，請他們舉起手來。
民主黨總統候選人拜登目前還沒有發表評論，但他的競選團隊在推特上強調，教師、消防隊員和護士的納稅額都遠超750美元。