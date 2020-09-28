《紐約時報》調查揭特朗普「避稅多年」 兩年僅繳納750美元稅款

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普指責紐約時報的報道是「假新聞」。

《紐約時報》發佈調查，指美國總統特朗普（Donald Trump）在2016年競選美國總統和入主白宮後的第一年都只繳納了750美元（人民幣約5115元）的聯邦所得稅。

報道稱，該報獲得了特朗普及其公司20年來的納稅記錄。報道還指，特朗普在過去的15年裏有10年沒有繳納任何所得稅。

《紐約時報》表示，這些記錄揭示了「特朗普的財務狀況面臨長期虧損，並多年避稅」。

但特朗普反駁稱該報道是「假新聞」。

「事實上我繳了稅。你很快就會看到我的納稅記錄。他們還在審計，已經審計了很長時間。」

「美國國稅局（IRS）不待見我……他們對我很不好，」他說道。

特朗普因拒絶分享有關其財富和業務的文件而面臨法律挑戰。儘管美國法律並未提出強制性要求，但他是自上世紀70年代以來第一位不公開納稅申報單的總統。

《紐約時報》表示，其報道中的信息是「由合法渠道提供的」。

該報道是在特朗普與民主黨競爭對手喬·拜登（Joe Biden）舉行首場大選辯論的幾天前發佈，距離11月3日的美國大選也僅剩幾周時間。

有哪些關鍵指控？

《紐約時報》稱，它查閲了上世紀90年代以來總統特朗普和特朗普集團旗下公司的納稅記錄，以及他2016年和2017年的個人納稅記錄。

報道稱，特朗普連續在2016年和2017年僅繳納了750美元的所得稅，而在此前的15年裏，他有10年根本沒有繳納所得稅，「主要是因為他上報的虧損遠超他賺的錢」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普集團旗下擁有多項業務，包括高爾夫球場和酒店。

在成為總統之前，特朗普是美國著名的商人和地產大亨。

但《紐約時報》表示，特朗普向美國國稅局提交的報告「描繪了一個每年攫取數億美元，但卻不斷積累長期虧損的商人，他積極利用這些虧損來避稅」。

特朗普在一份公開文件中表示，他在2018年至少賺了4.349億美元。該報道對此提出異議，稱他的納稅記錄顯示他反而出現了虧損，數額達4740萬美元。

特朗普集團和總統本人都否認了報道中的指控。

該集團首席法律官艾倫·加滕（Alan Garten）對《紐約時報》說，「大部分事實，如果不是全部的話，看上去都不準確」。

「在過去十年裏，特朗普總統向聯邦政府繳納了數千萬美元的個人所得稅，其中包括自2015年宣佈參選以來繳納的數百萬美元的個稅，」他說。

報道還說了什麼?

《紐約時報》的報道還稱，特朗普旗下的高爾夫球場和酒店等「大多數」大型生意，「年復一年地報告數百萬美元虧損，甚至數千萬美元」。

「這一公式是特朗普生財之道的關鍵要素：利用他名人的收益購買和維持風險企業，然後利用其虧損來避稅，」報道說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在競選總統前，特朗普還是電視真人秀節目的嘉賓。

報道還表示，總統個人還肩負著逾3億美元的貸款，這些貸款將在未來4年到期。

該報還稱，總統特朗普的一些企業從「游說團體、外國官員和其他尋求與總統見面、接觸或獲得支持的人」那裏獲得資金。

《紐約時報》稱，該報利用稅務記錄尋得了總統從他的海外公司獲得的收入數額：他在白宮的頭兩年從海外獲得了7300萬美元的收入。

這些錢大部分來自他在愛爾蘭和蘇格蘭的高爾夫球場，但《紐約時報》表示，特朗普集團也從「威權主義領導人或有爭議的地緣政治國的授權交易」中獲得資金。

《紐約時報》稱，這些授權交易使其從菲律賓、印度和土耳其分別淨賺300萬美元、230萬美元和100萬美元。

報道稱，2018年特朗普從美國真人秀節目《學徒》（又譯：飛黃騰達，Apprentice）中獲得4.274億美元收入，此外還有一些機構為使用特朗普的名字付費進行品牌推廣合作。據稱，他當年還投資了兩棟寫字樓，賺取1.765億美元。

然而，《紐約時報》表示，由於特朗普上報說他的企業遭受了重大虧損，他在這些收入上幾乎沒有納稅。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2018年，特朗普在蘇格蘭的兩個高爾夫球場和在愛爾蘭的一個球場總共據報虧損6360萬美元。

該報道還稱，特朗普總統一直在利用稅法，使企業能夠「進行虧損結轉，以便在未來幾年減稅」。

例如，該報稱在2018年，特朗普最大的高爾夫度假村、邁阿密附近的特朗普國家道爾（Trump National Doral）虧損1.623億美元。類似的是，他在蘇格蘭的兩個高爾夫球場和在愛爾蘭的一個球場總共據報虧損6360萬美元。

外界反應

特朗普的政治對手對此表示譴責。

美國民主黨重要人物、眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）表示，該報道顯示，特朗普採取了「非常措施」，「玩弄稅法，逃避繳納他應該繳納的稅款」。

參議院少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）在推特上呼籲，如果美國人繳納的聯邦所得稅比特朗普多，請他們舉起手來。