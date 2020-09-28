孟晚舟：華為財務總監再度出庭，稱美國「誤導司法」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孟晚舟此前在加拿大溫哥華出庭應訊

華為財務總監孟晚舟周一（28日）在加拿大溫哥華再度出庭，辯方表示，美國的引渡程序存有瑕疵。

孟晚舟的辯護律師辯稱，美國向加拿大執法機關提供的證據，遺漏了關鍵信息、存在誤導。

孟晚舟在2018年12月在溫哥華機場被捕，美國指控其涉嫌銀行欺詐，進而違反美國對伊朗的制裁，要求加拿大政府將其引渡歸案。

本周法庭辯論的重心圍繞一份16頁的PowerPoint展示文檔。

美方稱，孟晚舟在2013年8月與匯豐銀行的一場會議上使用了這個文件做展示報告，掩蓋華為與其子公司Skycom的真實關係，在華為的伊朗業務問題上誤導了匯豐，導致銀行違反美國制裁規定。

孟晚舟一方則辯稱，美方誤導司法，其提供的PowerPoint證據缺失了其中兩頁的關鍵信息，這些信息表明華為並沒有隱瞞其與Skycom的真實關係。

法官將在本周五日聆訊後決定，是否允許辯方使用對其有利的額外證據。

漫長法庭戰的又一回合

被捕以來近兩年內，孟晚舟處於司法監視居住狀態，同時通過法律渠道對抗美加引渡。

今年五月，加拿大法庭裁定，華為高管孟晚舟案符合引渡的「雙重犯罪」標凖。這一裁決對辯方不利，它意味著引渡流程將持續進行，但孟晚舟有上訴權利。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 孟晚舟的辯護律師此前步出法庭

在關於「雙重犯罪」的辯論中遭遇挫折後，孟晚舟辯護團隊本周將聚焦「程序不公」，攻擊美方證據存有瑕疵。

孟晚舟的律師此前表示，美國總統特朗普曾表示願意把此案列為中美貿易談判的籌碼之一，顯示案件存在程序不公。

另一個案件焦點是孟晚舟在溫哥華機場被捕時的遭遇，她的律師辯稱，加拿大執法機關逮捕孟晚舟的過程並不合規。

熟悉加拿大引渡條例的加國刑事律師波廷（Gary Botting）此前曾對BBC表示，類似的引渡案可延宕數年，過程中孟晚舟可多次提出上訴。

地緣政治紛爭

孟晚舟案一石激起千層浪，招致中加關係前所未見的危機。

中國拘押兩名加拿大公民康明凱與邁克爾已超過一年。中方指，他們涉嫌從事危害中國國家安全活動。

外界則普遍認為，北京的舉措是為了報復加國在孟案中配合美國政府的請求。

另一方面，由於匯豐銀行在孟晚舟案中扮演關鍵角色，該銀行處於輿論的風口浪尖上，也可能成為中方報復打擊的首要目標。

美方稱，華為與孟晚舟有意向匯豐隱瞞與伊朗業務相關信息，導致匯豐違反美國的伊朗制裁規定。

不過，香港《南華早報》此前報道，匯豐早前知曉華為、Skycom與伊朗的業務關係。報道指，早在2010年匯豐與華為的聯絡文件中，匯豐就已得知華為與子公司的真實聯繫，以及其與伊朗的業務關係。

多家中國官媒發表評論文章，指責匯豐擔任充當美國政府「特工」，「設計陷害」華為。

中國官媒《環球時報》報道，匯豐銀行曾主動配合美國政府對華為的調查，因此可能被中國政府列入「不可靠實體清單」。這一清單制度由中國商務部建立，用於打擊因政治原因而損害中國公司、機構與個人利益的外國實體。

與此同時，中美關係持續交惡，美國繼續向中國科技公司施壓，中國最大的芯片製造商中芯國際（SMIC）成為最新目標。

圖像來源，SMIC/Getty Images

美國商務部近日致信中芯國際的美國供應商，警告中芯國際產品很可能流向中國解放軍，存在「前所未有的風險」。該公司否認與軍方有關聯。

目前，美國尚未把中芯國際放上貿易黑名單。