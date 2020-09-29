羅馬教宗方濟各可能拒絶會見到訪梵蒂岡的蓬佩奧

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羅馬教宗方濟各

據意大利媒體報道，羅馬教宗方濟各拒絶在美國國務卿蓬佩奧到訪期間與之會面。

蓬佩奧將於當地時間9月29日至30日到訪意大利首都羅馬和梵蒂岡，據信將再次就中國與梵蒂岡續簽主教任命臨時協議一事向梵蒂岡施壓。

一周前，蓬佩奧罕見發表文章和貼文警告，與中國繼續接觸將危及教廷的「道德權威」。

拒見蓬佩奧的原因

據意大利報紙《共和報》（La Repubblica）報道，教宗辦公室告訴美國外交官，因臨近美國大選，教宗方濟各將不會親自接待蓬佩奧。

有分析認為，教宗方濟各此次拒絶會見蓬佩奧與他訪問前的言論有關。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蓬佩奧本周開始對歐洲四國進行訪問。

上周，蓬佩奧發貼文嚴厲警告羅馬教廷，稱「如果梵蒂岡延長這項協議，將危及自身的道德權威。」他還說，羅馬教廷兩年前與中共達成協議，希望以此讓中國的天主教徒受益，然而，中共踐踏宗教信仰的情況卻越來越嚴重。

梵蒂岡方面沒有公開回應蓬佩奧的言論。但有高級官員表示，羅馬教廷對蓬佩奧的「干預」感到「驚訝」。

中國與梵蒂岡在2018年9月22日簽署有關主教任命的臨時協議，目前協議期限已滿。據報道，教宗方濟各已經批准將該協議延長兩年，預計將在10月舉行續簽儀式。

英國《每日電訊報》援引居住在羅馬的梵蒂岡專家傑拉德·奧康奈爾（Gerard O』Connell）稱，「我認為蓬佩奧的言論部分是針對美國國內的觀眾，他的戰略既有地方性的，又有全球性的。」

奧康奈爾表示，蓬佩奧的評論「讓梵蒂岡大為震驚。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國務卿蓬佩奧出訪希臘期間，有人在美國領事館外示威。

中梵協議之爭

外界普遍認為，有關中國區主教任命臨時協議的核心內容是，承認中國政府與梵蒂岡在任命中國區主教問題上均有發言權。

一些觀察者說，該協議偏向中國的比重太大，並認為梵蒂岡可能會嘗試對其進行修改。修改可能包括要求對牧師和主教提供更好的保護。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在中國的大城市，家庭教會多由公共知識份子建立。

支持者認為，該協議幫助羅馬教廷與中國建立了更好的關係。在中共建政後兩年，1951年，梵蒂岡和中國中斷了外交關係。今年2月，梵蒂岡外長加拉格爾大主教與中國外長王毅會面，這是兩國幾十年來最高級別的官方接觸。

批評者稱，該協議是對數百萬中國天主教徒的背叛，其中很多人在未得到官方認可的教堂做禮拜，面臨遭到打壓的巨大風險。

除了中國天主教徒的困境，中梵關係的另一大徵結在於梵蒂岡對台灣的認可。中國一直認為，台灣是其領土不可分割的一部分；而梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一邦交國。

其他不獲教宗接見的人

蓬佩奧並不是近期唯一一個不獲教宗接見的到訪者。

據香港媒體《立場新聞》報道，今年88歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機曾於9月23日就香港主教繼任者一事到訪梵蒂岡，未獲教宗接見。

陳日君在到訪期間對梵蒂岡媒體表示，若教區任命港區副主教蔡惠民作主教，會帶來一場持續十多年的「災難」。他斥責因北京喜好而任命蔡是「荒謬」之舉，並稱教廷將與北京續簽主教任命協議的想法「瘋狂」，如同「附和魔鬼」。

「你不應該附和魔鬼，而是要與魔鬼對抗；教會不接受政府的命令，這適用於所有地方，」陳日君說。

香港教區的主教一職已空缺超過一年半，最初曾建議讓教區輔理主教夏志誠接任，但陳日君說，「現在他們卻說，需要一個得到北京祝福的人，並建議蔡惠民神父。很多人並不滿意，我們的團體已分裂。」

蓬佩奧歐洲之旅

英國《每日電訊報》透露，蓬佩奧此次訪歐旅程安排了多次高級別會議，其中包括與梵蒂岡外長加拉格爾（Paul Gallagher，蓋拉格）大主教會面。

蓬佩奧本周開始對歐洲四國進行訪問，包括希臘、意大利、梵蒂岡和克羅地亞。他在到訪前通過推特表示，此行意在與四國外長在貿易、安全和宗教自由問題展開討論。