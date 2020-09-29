新冠疫情：全球死亡數超過100萬，世衛向中低收入國家提供快速檢測試劑

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 像在印度尼西亞，新冠死者下葬時也要有嚴密措施。

全世界死於新冠病毒的人超過100萬，許多地區的新感染人數仍在激增。美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計顯示，美國、巴西和印度的死亡人數幾乎佔全球死亡總數的一半。

專家警告說，真實的死亡數字可能要更高。專家解釋說，這是因為不同國家記錄感染數和死亡數的方式不盡相同。

世衛向中低收入國家提供1.2億份檢測試劑

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度部分地區的醫護人員挨家挨戶上門調查新冠疫情。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本周一（9月28日）表示，上周該組織公布第一版新冠病毒抗原快速檢測試劑應急使用清單，未來六個月內，將有1.2億份可負擔的檢測試劑被送往低收入和中低收入國家。

譚德塞表示，這批基於抗原檢測的試劑能夠在大約15-30分鐘內提供可靠的檢測結果，將「有助於擴大檢測範圍，尤其是在缺乏核酸檢測實驗室條件的偏遠地區，以及病毒傳染率較高地區」。

世衛組織在隨後發佈的新聞稿中表示，已與兩家檢測試劑盒生產商雅培（Abbott） 和韓國SD Biosensor以及蓋茨基金會達成協議，將在六個月內生產1.2億份這種方便攜帶和使用的快速檢測試劑。

非洲疾控中心與合作伙伴將於十月開始在首批20個非洲國家進行發放。目前這批試劑的定價最高不超過每支5美元。該協議涉及包括拉丁美洲國家在內133個國家。就死亡率和感染率而言，拉丁美洲是目前受新冠大流行打擊最嚴重的地區。

疫苗研究進展如何？

全球約有240種潛在的疫苗處於早期開發階段，其中40種正在臨牀試驗中，有9種在最後的臨牀三期試驗，臨牀三期需要在數千人甚至更大規模人群身上測試。疫苗開發通常需要數年時間，但是由於全球緊急情況，科學家們正以驚人的速度研發疫苗。

牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca ）共同研發的疫苗已被證明可以觸發免疫反應。英國政府和研發者達成協議，如果證實有效，將在英國提供一億劑疫苗。

中國宣稱，其研究的一款疫苗已證實可產生抗體，並已供給中國軍隊。另一款疫苗的研發者中國國藥集團曾吹風稱，該疫苗最快將在2020年12月上市。但人們對疫苗生產速度提出擔憂。

與此同時在俄羅斯，科學家表示對「衛星五號」（Sputnik-V）疫苗進行的早期測試顯示出免疫反應跡象。他們在本月初的一份報告中說，每個試驗參與者都產生抗體，並且沒有嚴重的副作用。

俄羅斯在8月份允許該疫苗的使用，這是全球第一個這樣做的國家。但也有專家表示，早期試驗規模太小，無法證明有效性和安全性。

在美國，總統特朗普曾表示，儘管美國疾病控制和預防中心（CDC) 表示，疫苗不太可能在2021年年中前廣泛普及，但美國人應該最早可以在10月獲得疫苗。