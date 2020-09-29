英國太空外交努力：為什麼與我們每個人都有關係

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外層空間的可持續發展關係到生活在地球上的幾乎每一個人。

太空可能將演變成一個沒有紅綠燈的十字路口，為什麼會關係到生活在地球上的幾乎每一個人？

也許你會想：在地球上已經有沒完沒了的問題需要解決，我為什麼還要關心太空的事情？

因為，在那個遙遠的、大氣稀薄甚至是真空的地方發生的變化，影響著你我他的日常生活。

這就是為什麼在2020年聯合國大會召開之際，英國開始外交努力，呼籲世界各國合作，為太空中負責任的行為制定新規則，以維護太空和平。

太空對我們每個人的重要性

生活在4G時代的今天，環繞地球的數千顆衛星塑造著我們的生活。未來它們對我們將越來越重要。

不論是因地球上的衝突還是誤解，一旦這些衛星受到任何破壞，都可能對數以百萬計的人產生毀滅性影響。

你可能沒有意識到，你今天可能已經在使用太空空間。

當你撥打移動電話時，衛星很可能用於聯接你的呼叫。

當你去銀行自動提款機提取現金時，交易時間、甚至更多有關信息已經通過衛星完成，比如基於衛星校凖的交易時間。

當你在網上訂購送貨時，快遞員用衛星地圖找到了你的家。也許你上互聯網或看電視，都需要衛星通訊。

圖像來源，Copernicus Data/ESA/Sentinel-2 圖像加註文字， 天氣預報，地球災害觀測和救援等活動都需要衛星。

還有，外面的公交、火車和飛機等等生活中長長的一串事物都離不開衛星。

現在我們生活中幾乎所有的基本服務和經濟運行離不開衛星。天氣預報員依靠衛星收集數據；空中交通管制員需要衛星來管理擁擠的飛行空間；緊救救助人員需要衛星指導、知道去哪裏。

在國家層面，軍隊高度依賴衛星進行偵察、監視、情報收集、武器瞄凖、通信、預警、指揮和控制。

太空越來越擁擠繁忙

但是，如果這一切被太空衝突破壞，很多國際體系和國家經濟都可能陷於停頓。人們擔心，由於太空日益擁堵，緊張關係不斷升級，這種情況可能會成為現實。

現在，漂浮在太空中的衛星和碎片比以往任何時候都多。

就在近期，國際空間站不得不緊急調整方向，以避開被一個日本老火箭的殘骸撞擊。

此外，商業火箭像出租車一樣，也被用作運送宇航員前往空間站，還有計劃讓富有的遊客脫離地球引力到太空旅行，一些商業公司還在構思上小行星採礦。

華盛頓安全世界基金會提倡太空的可持續利用。該基金會的主任維多利亞·薩姆森說：「太空正變得越來越擁擠。」

她說，目前僅約有3千顆運作衛星，但如果看看未來10年人類計劃發射多少顆衛星呢？可能還要出現10.7萬顆。

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， 私人商業火箭發射越來越多。

在地球外層空間越來越商業化的同時，也有人擔心它正在變得越來越軍事化。2020年7月，俄羅斯被指在太空試驗反衛星武器。

美國總統特朗普則宣佈「太空是世界新的戰場」，並成立了一支太空部隊來捍衛美國的利益。

英國的外交努力

在所有這些未來諸多不確定因素的大背景下，英國開始了一場外交努力，呼籲制定新規則，規範在太空中的行為。

英國駐聯合國軍控大使艾丹·利德爾（Aidan Liddle）為聯合國大會起草了一份決議，旨在就此促成新的國際共識。

他對BBC記者說：「隨著外層空間變得越來越擁擠，發生事故、誤判或誤解的可能性也在增加。」

他說：「制定某種條約框架，用來規範國家和軍隊在太空中的行為，這實際上符合每個人的利益。」

他表示，各國可能暫時不能就這些規則的細節或應該涵蓋的範圍達成完全一致，但實際上，符合各方利益的是，「我們需要填補有關外層空間的法律中存在的空白，並且我們要共同努力，制定一種管理這些威脅的方法，這樣我們就不會加劇地球上各國之間的緊張關係。這是符合各方利益的。」

目前面臨的主要問題是涉及外層空間的有關國際法非常有限，而且過時。冷戰時期制定的規則禁止在外層空間試驗核武器和彈道導彈，但沒有多少具體內容。如今，衛星也可能受到電子干擾、網絡攻擊和激光武器的威脅。

分歧與合作

英國外交努力面臨的困難在於，有關太空規則的國際談判已經陷入僵局多年。

各國的分歧主要在於，一些國家希望制定有條約保障的法律，禁止特定武器；而另一些國家傾向於制定原則性的規則和規範，用以指導國家的有關行為。

現在的問題是，如何提高透明度，如何使有關活動更加可以預測，如何避免報復，以及如何確保和平的衛星不用於敵對行動，甚至還包括，如何界定什麼是、什麼不是敵對行為。

圖像來源，Gemini Observatory/ NSF 圖像加註文字， 天文學家們越來越擔心因為外層空間物體太多，從地球上觀測太空可能變得困難。

但維多利亞·薩姆森說，英國的外交舉措可能會獲得支持，因為各國開始意識到，它們重要的國家基礎設施有多麼依賴於外層空間。

但並非每個人都這麼自信。

智庫「政策交流」的空間政策問題負責人加布裏埃爾·埃勒夫特裏奧說，最好的結果可能是有意願的各方聯合起來，圍繞行為凖則團結到一起形成聯盟。

但他認為，在太空技術即將發生革命性進步之際，英國發起外交努力、推動制定規則是正確的。

他說：「所有人都應該關心的一個問題是，我們否真的在認真考慮未來30年的太空？」