邦德慈善家：把財富全部捐出的美國億萬富翁

圖像來源，NOAH BERGER 圖像加註文字， 89歲的美國億萬富翁費尼

對多數人來說，能成為一名億萬富翁可能是人生成就的最高點，同時也是一個難以企及的夢想。

但查克·費尼（Chuck Feeney）不但通過自己的努力夢想成真，成為了一名億萬富翁，而且他還為自己設定了進一步的目標：在他還在世時捐出所有財富。

這位89歲的美國商人現在已經做到了這一點，他把自己接近90億美元的財富全部捐了出去。

誰是查克·費尼？

圖像加註文字， 費尼靠出售免稅奢侈品致富。

費尼於1931年大蕭條時期出生於新澤西州的伊麗莎白。他的父母是愛爾蘭裔美國人。

過去40年來，費尼通過大西洋慈善基金（the Atlantic Philanthropies）僅向北愛爾蘭就捐贈了將近6億美元。

費尼的母親曾是醫院的護士，父親是保險承保人。

費尼靠向世界旅行者出售奢侈免稅商品致富，但他本人卻不喜歡受財富的制約。

康納·奧克萊利(Conor O'Clery)是費尼的傳記作者。據他介紹，費尼曾讀過卡內基的著名《財富》論文，並對其非常讚賞。

卡內基在文中表示，如果一個人在金錢巨富中死去，那是一種羞恥（to die rich is to die disgraced）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 費尼的許多捐款用於實驗醫學研究

費尼在1982年創立了大西洋慈善基金這個國際組織，旨在把自己的財富分享給他在全世界範圍內支持的有益事業和項目。

費尼慈善機構所支持的領域包括健康、教育、人權與和解。

最初的15年，費尼是以匿名形式捐款，因此被人稱作是慈善業的詹姆斯·邦德。直到1997年人們才知道真相。

多年來，費尼走遍全世界視察他所捐助的項目。

費尼與第一任妻子共有5位子女（4女1男），奧克萊利說，費尼5位子女的錢都是通過他第一任妻子給的。

而現在，費尼和現任妻子赫爾加住在舊金山的一個兩居室公寓中。

北愛接受捐贈最多

BBC北愛記者埃德加（Damien Edgar）說，貝爾法斯特女王大學（Queens University Belfast ，QUB) 是接受費尼捐款最多的一所機構，在1993-2015年期間共得到超過1.3億美元的捐款。

女王大學的特洛特（Nathalie Trott）表示，這些贈款改變了學生們的一生，並為大學提供了最先進的設施。

圖像來源，ROWANDALE IPS 圖像加註文字， 莫伊拉的一所融合小學就是其中的受益者。

融合教育

北愛爾蘭的融合教育（Integrated education）領域是費尼慈善事業的另一個基石，費尼希望通過融合教育來達到北愛各宗教之間的和解與和平。

過去幾十年來，北愛的融合教育領域共收到大約1千萬美元的資金幫助各種融合教育項目。

其中，莫伊拉的一所融合小學（Rowandale Integrated Primary School in Moira）就是其中的受益者。

該校校長休斯表示，如果沒有大西洋慈善基金旗下的融合教育基金的支持就不會有今天的Rowandale小學。

今天，像這樣的融合學校已經有幾十所，學生達到2萬多人。