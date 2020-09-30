特朗普還是拜登？擺在中國面前的「兩個美國」

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特朗普，還是拜登？這是個不僅擺在美國人面前的選擇題，也是全世界共同關注的，而中國尤其要面對。

大部分中國人的直覺是「肯定拜登好」，因為特朗普在貿易、華為、TikTok，以及疫情、香港、新疆等問題上，對中國極限施壓，以至於輿論討論從「冷戰的可能」一再升溫，已開始聚焦「熱戰的風險」。

另有一些精英人士則不以為然，拋出「修昔底德陷阱」一說預言，既有霸主面對新興強權的挑戰將敗下陣來，因此中美對抗是系統性和歷史性的，與誰是總統沒有必然聯繫。特朗普或者拜登，對中國來說，殊途同歸。

BBC中文採訪多位專家，解析特朗普或者拜登當選究竟對中國而言意味著什麼，為中文讀者提供觀察美國大選的深度視角。

華盛頓共識存在嗎？

之所以有「誰當選都一樣」的觀點，因為無論特朗普還是拜登，都沒把中國當朋友。

「在美國國會，兩黨爭鬥已經到無以複加的地步，但在中國問題上，共和、民主兩黨卻同仇敵愾。」關注中美關係的智庫網站"中美印象"主編劉亞偉向BBC中文表示，最近國會出台一系列涉台、涉疆、涉港法案幾乎都全票通過，很能體現這種情況。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）認為，當下美國，「對抗中國」是一個堅定的跨黨派議題，共和黨人和民主黨人罕見地統一，這樣跨黨派議題如果不是「唯一」，也是「極少」。

兩位專家都用了「唯一」一詞，凸顯出兩黨候選人對中國共同的負面姿態。激烈黨爭下，所有議題都是戰場，僅僅在面對太平洋對岸中國的崛起時，才能攜手對外。媒體借用一個經濟界詞匯來形容這種吊詭情形——「華盛頓共識」。

「華盛頓共識」如果存在，那麼早在特朗普上台前就已見端倪。曾任特朗普外部顧問的前美國國防官員費爾斯伯裏（Michael Pillsbury）表示，奧巴馬執政的最後兩年裏，就制定了新的中國戰略。而且對北京的立場比特朗普上任之初更為強硬。「很多人認為，這（對抗中國）是特朗普的發明，其實不然。」

彼時奧巴馬將伊拉克和阿富汗的軍事資源逐步轉向亞洲，高調提出「亞太再平衡」；經濟上則團結12個國家簽訂泛太平洋伙伴關係協定（TPP），孤立中國。

那兩年間，拜登作為時任副總統八次會晤習近平，《紐約時報》援引拜登的對習近平的評語——「此人會讓我們有得忙了」。1979年來構建起的中美關係，那時或已悄然轉向。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在任的最後兩年，拜登作為時任副總統八次會晤習近平。

剝開共識 全是分歧

然而，「華盛頓共識」真的存在嗎？

「我們當中許多人認為，以更強硬的方式對待中國的『華盛頓共識』是不存在。」哈佛大學榮譽教授傅高義（Ezra Vogel）口中的「我們」是指一百多位在美國熟知中國和亞洲事務的人士，這些人去年共同發表題為《中國不是敵人》的公開信。

劉亞偉是簽署者中極少數幾位華人之一。他指出，兩黨對待中國的方式不盡相同——民主黨人更願意分清反中不是反華人，而共和黨人則對「中國病毒」「功夫病毒」這樣充滿種族歧視的語言熟視無睹；民主黨若執政，會「團結」更多盟國一起擠壓中國，而不是「單挑」，經濟上改變單靠加徵關稅迫使中國改革經貿結構的方式，而在氣候變化甚至公共衛生問題上則會與中國合作。

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，美國兩黨的共識停留在「與中國是『競爭關係』」，而不是「遏制中國」。他將美國對華的政治譜系劃分為三派：

「懲罰派」——以最強力手段全方位懲罰中國在貿易、南海、人權、新冠疫情等方面對美國利益造成的損失。

「脫鉤派」——謀求在技術、醫療、金融、安全領域與中國脫鉤，縮減對中國市場的依賴，重新確定美國在相關領域的領導地位。

「拯救派」——從務實的角度，他們承認中國依然是美國商品的重要出口市場，是國際供應鏈中不可或缺的環節，雖然兩國分歧明顯，但不妨礙在某些領域有合作。雖然中美關係已經無法回到特朗普之前，但並非只有衝突一條選項。

馬釗表示，目前「懲罰派」聲音最響，「拯救派」最容易被忽視，三派都將中國定位成「戰略競爭者」或「戰略對手」，但是對競爭的方式和結果，尚未達成一致。

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剝去「對抗中國」的一層共識，深挖下去，展露出更多的兩黨分歧，甚至連哪個國家是美國首要對手這個問題上上都不見得一樣。

民調機構蓋洛普剛剛發佈一項調查揭示，民眾眼中誰是美國「最大敵人」。受訪共和黨人中，31%認為是中國，僅9%認為是俄羅斯；民主黨人中則完全反轉，12%認為是中國，高達43%認為是俄羅斯。

換言之，拜登的選民看來，中國是美國的敵人，不過俄羅斯是更大的敵人。蓋洛普的報告據此分析，為了吸引各自選民，只要特朗普越多提及中國，拜登就有動力越多提及俄羅斯，以此塑造各自表述中的「美國利益威脅者」。

另一個有趣的佐證是，上個月美國國家反間諜和安全中心（NCSC）主任威廉·埃瓦尼納（William Evanina）發表聲明說，中國和俄羅斯等國都在使用手段影響美國大選。而兩個國家所謂的「選舉偏好」恰好背道而馳——中國認為特朗普具有不確定性，因而希望他無法連任；俄羅斯認為拜登是「反俄『建制派』」，因而「詆譭」拜登，抬高特朗普。

不過劉亞偉反駁認為，特朗普競選團隊指責中國希望拜登當選毫無根據，中國還在履行第一階段貿易協議，使美國農民和企業獲利，而這些人是特朗普的擁護者，若中國真的要支持拜登，完全可以放棄執行協議。

傳統武術vs自由搏擊

特朗普和拜登，除了都年屆古稀，都是白人男性以外，幾乎沒用共同點。那兩個人有何不同？

馬釗給出一個中文讀者熟悉的比喻，「拜登老謀深算，與他博弈就像傳統武術套路比拼，有一定攻防手段與目標形式，成敗在可預測和可控範圍之內。特朗普則不可捉摸，與他競技更像綜合格斗搏擊，無規則、難以控制輕重，後果有更多偶然性，風險更大。」

自由搏擊沒有禁忌，打起來雙方都不好受。馬釗梳理過去四年中美關係的坎坷，認為「中國應該覺得很疲勞與困惑，美國用組合拳、散打、打破現有共識的方式競爭，中國政府不了解美國的競爭意圖，不明白美國的利益優選項、不清楚美國政策的底線，所以到目前為止完全放棄與特朗普政府溝通，以不變應萬變。」

馬志昂乾脆把特朗普的執政風格總結為一個詞——「飄忽不定」（erraticism），而「飄忽不定」的反面就是拜登的風格。「拜登上任後，一定程度上會將確定性重新注入國際環境，就此而言是個好事。」

劉亞偉也有類似的觀察並認為：「特朗普是apprentice（學徒），還沒『出師』，敢做敢為，不計後果；拜登從參議員到副總統，跟中國打了幾十年交道，是veteran（老手），有點瞻前顧後。」

「但考慮到與中國交惡的後果，瞻前顧後並不是壞事。」劉亞偉補充道，可以想象拜登的外交團隊會更專業化，更注重政策評估及跨部門協商，更多徵求各利益集團反饋，反應在對華政策上，決策過程可能較長，不會突如其來，但政策持續時間也更長。

雖然行事風格不同，一個「飄忽不定」，另一個「瞻前顧後」，但馬志昂認為「根本上拜登還會在相同的議題上向中國施壓」，同時拜登會加強與美國盟友的聯繫，啟動一項更加協同的計劃針對中國，這可能會讓中國感覺被圍攻。如果特朗普連任，估計看不到任何形式的「反華同盟」，對於中國的全球戰略而言，反而是件好事。

馬釗有相似的分析，但得出不同的結論。他同樣認為，拜登更傾向於「多邊主義」，會沿著奧巴馬制定的「亞洲再平衡」戰略，著力聯合盟國與利益關切國，打造對華競爭共識。「但中國經歷過『亞洲再平衡』戰略，有一些應對的經驗，對拜登回歸傳統外交路線有更多凖備，經歷了『不可捉摸』的特朗普之後，中國更願意和『老謀深算』的拜登打交道。」

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第二任期vs過渡總統

無論特朗普，還是拜登，當選後都面臨一個不一樣的四年任期。

特朗普將迎來自己的第二任期。根據以往經驗，沒有了連任壓力，第二任期總統往往會放開手腳，積累更多政治遺產。

拜登則更特別。77歲的他競逐總統，一旦當選，宣誓就職時就已滿78歲，這將打破特朗普創下的70歲就任總統的「最老總統」紀錄，第一任期後將成為美國首位八旬總統。如果再連任，他最終將以86歲高齡卸任，再次刷新紀錄。

美國媒體Politico去年底援引四名拜登競選團隊人士表示，拜登在2024年競選連任幾乎是不可想象的，暗示他不會再連任。但事後，拜登出面澄清，「我還沒有關於一個任期的計劃，我甚至還沒到那一步」，未確認也未否認連任計劃。

此後，美國媒體經常把拜登視為過渡總統，因此，在其競選伙伴的人選上傾注熱情，因為後者很可能成為拜登卸任後的熱門候選人。

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就「過渡總統」拜登而言，專家們的意見比較一致，認為他會專注國內問題，而非中國。

「修復將成為拜登的執政核心。」馬釗認為，當選後拜登面臨的國內壓力遠大於來自於中國的挑戰，因此將集中於修補特朗普任期內造成的國內分裂與國際動蕩，對中國則有限「脫鉤」與有限合作並存，為下任總統執政留出制定戰略策略的時間。

劉亞偉也持相似看法。他表示，拜登當選後，中國並不是重中之重，要保證中美關係不再漸行漸遠甚至滑向武裝衝突，拜登政府需要重新評估過去四十年和四年的美國對華政策，為美中的互動和互惠提出新的框架。

但是至於特朗普在第二任期會如何「放開手腳」，專家們意見則產生分歧。

一方認為，特朗普可能會學習他的偶像里根總統，創造被歷史銘記的經濟成就。「如果特朗普對MAGA（讓美國再次偉大）依然執著，連任後應該理順與中國的經貿關係，造福於美國工人階級，讓美國經濟騰飛。」劉亞偉提醒，但特朗普想做到這點並非易事，需要全神貫注，不能像現在這樣東一榔頭西一棒子，事倍功半。

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另一方則認為，如果特朗普連任，這說明選民對其強硬對華政策的認可，而繼續忽視外交慣例，將中美關係作為自身執政的輔助工具。

特朗普在入主白宮之前，曾在一檔紀錄片中接受採訪，稱他商界生涯的一大法寶就是市場越糟糕，牟利機會就越多，一個穩定的市場，是沒有賺大錢的機會的。馬釗據此估計，「特朗普會進一步充當中美關係中的攪局、顛覆、衝擊者，在混亂和疑慮中謀求最大的政治與經濟利益。」

「特朗普可能會感到膽兒更足了，對中國的政策也可能更激進。」經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）提醒，中美貿易戰還沒完呢，簽署第一階段協議不是因為中美解決了分歧，而是因為特朗普怕關稅會拖累他的選情，威脅自己的連任。這份壓力消失後，沒有什麼能夠阻擋他施行更激進的政策。

「甚至他還會啟動一些更離經叛道的計劃，比如要求美國公司剝離在中國的投資，或者對更多中國金融機構和企業實施更廣泛的制裁。」

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超越大選：誰會改變誰？

三十年河東，三十年河西。如果視線越過本次大選，馬釗總結中美關係歷史有個「週期率」——1900年「門戶開放」，1949年中美對抗，1979年中美建交，2020年的中美競爭，短則30年，長則50年，總要震蕩調整一次，而且每一次調整之後，都要持續幾十年。

面對這樣一個「新的、極其不穩定」的階段，劉亞偉建議，美中兩國應坐下來梳理「剪不斷、理還亂」的兩國關係，確認合作領域，確定各自底線，確保通過協商和交流化解衝突，兩國應該也必須找到和平共處和攜手抗擊全球挑戰的路徑。「這是美中關係今後十年和二十年的發展主軸，任何偏離都會給中美兩國和世界帶來巨大的衝擊甚至災難。」

站在中國的角度上，馬志昂認為，長期來看美國將對華將保持敵意，很大程度上是中國自己的行為造成的，包括新疆、香港和台灣問題，國際社會對這些問題反對聲日益高漲。他建議，修復中美關係，最終取決於中國自身政策改變，不僅是在上述三個議題，還包括經濟改革和「戰狼」式外交等方面。

馬釗的建議則大相徑庭。他認為，從歷史經驗出發，中國的任何改變都源於中國內政的成功或失敗，美國可以加速或阻礙這些改變，但是美國不可能根本地改變中國。同樣的，真正能給美國造成危機的只有美國自己，中國的挑戰不在於中國能替代美國，而是中國發展中的成功的一面恰恰彰顯了美國自身制度的不足，侵蝕了美國「山巔之城」的光環。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紐約時代廣場戴口罩的街頭表演者

8月27日，共和黨代表大會之夜，特朗普的女兒伊萬卡在介紹他出場時說，「華盛頓沒有改變特朗普，特朗普改變了華盛頓」——若干年後，當人們回顧歷史，觀察當前的美國，這句話可能恰如其分。

但分析人士眼中的「改變」與伊萬卡眼中的或許不同。

「特朗普的四年任期很可能成為歷史的分水嶺，在中國脫鉤問題上，他的做法留下的長長陰影將束縛他的繼任者。」布勒哲爾研究所高級研究員讓·皮薩尼-費裏撰文表示，儘管在特朗普當選前，雙邊緊張局勢已時有顯現，但兩個國家經濟金融上緊密融合，很少有人會談「脫鉤」。四年後，從貿易到技術再到投資，脫鉤在多個領域已然開始。