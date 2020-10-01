美總統大選：首場辯論淪為口水戰，「閉嘴，伙計！ 」

唐納德·特朗普（Donald Trump）和喬·拜登（Joe Biden）在剛剛結束的首場美國辯論中毫不留情。 雙方出言不遜，甚至進行人身攻擊，令整場辯論變的混亂、個人化及醜陋不堪。