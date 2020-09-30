中印邊境衝突：經濟因素「降低中印大打出手的可能」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中印邊界部隊指揮官本月就克什米爾拉達克山區有爭議邊界不增派兵力達成協議，但在讓地面部隊脫離接觸方面進展甚微

中印加勒萬河谷衝突造成雙方傷亡，令中印邊界對峙空前緊張。但分析認為，經濟和發展的需要降低了中印開戰的可能。

7月中印在邊界正義地區拉達克的加勒萬河谷發生的衝突導致多人傷亡，令中印邊界局勢發展到1962年邊界戰爭以來最嚴重的水平。

在那次山地衝突中，中印雙方軍隊使用了棍棒，匕首等武器，許多人掉下山崖，至少20名印度軍人死亡。有報道引述美國的情報報告說，多名中國軍人死亡，其中包括一名高級軍官。但北京政府至今仍未確認中方的人員傷亡情況。

與此同時，在克什米爾地區印度和巴基斯坦的邊界爭端也仍在繼續。據印度媒體報道，今年以來克什米爾經發生了多達2,730起違反停火事件，24名平民死亡，100多人受傷。巴基斯坦也指責印度軍隊多次違反停火協議。

印巴衝突

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析認為印度和巴基斯坦在克什米爾爆發戰爭的可能性高於印度同中國的戰爭可能，圖為巴基斯坦控制線一側的被毀民房

美國霍普金斯大學南亞問題專家馬基教授（Daniel Markey）認為，儘管中印在邊界緊張對峙，但印度和巴基斯坦爆發戰爭的可能性高於印度同中國爆發戰爭的可能。

馬基對英國《每日快報》記者說，「印巴雙方都凖備應對戰爭，而印中邊界衝突中主要是使用棍棒和其他冷兵器。」

他說，「印度和中國到目前為止保持了避免衝突的良好記錄，也許他們之間有更多理由避免發生像印巴那樣的衝突。」

他還注意到，「印巴衝突一般動用火炮，炮擊，去年底還發生過空襲，」

馬基認為，印巴發生常規戰爭的前景大於印中戰爭。

國際因素

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周二中國外交部發言人表示反對印度在爭議地區增加基礎設施建設，加強印軍陣地

中國的印度問題學者龍興春在中國官媒《環球時報》發表評論說，印度以為得到了「國際社會」的支持，認定中國不願意讓邊界衝突升級，發生戰爭，因此繼續在邊界採取冒險，刺激中國的政策。

新德里在同美國，澳大利亞，法國，韓國，新加坡和日本簽訂了軍事合作協議後，最近又和英國簽訂了防務合作協議。

英國《每日快報》記者奧斯本（Simon Osborne）周三（9月23日）在報道說，在中印邊界緊張對峙的時候，英國同印度簽訂防務協議。英國國防部門的的消息人士透露，印度和英國將加強在軍隊裝備，後勤和訓練方面合作。

英國國防部消息人士說，英國同印度的協議旨在加強兩國防務合作，確保兩國能夠應對出現的威脅。

對印度的國際合作，中國現代國際關係研究院南亞研究所所長胡仕勝發表文章，指責美國政要借機煽風點火和國際社會「不明真相」。

戰爭意圖？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析認為，莫迪清楚印度的未來取決於他和其他高級官員動員經濟的能力，在這方面他需要中國

印中雙方在加勒萬谷地發生衝突後都在實際控制線加強了兵力部署，但是美國學者馬基認為中國並不想同印度開戰，印度方面也認為中印仍然在經濟和發展方面存在依賴。

他在《每日快報》的報道中說，「為了經濟增長，從中國投資和商貿中受益，印度必須要同中國維持合理的關係」，「他們不希望完全把事情搞砸了」。

馬基認為，印度領導人莫迪很清楚，印度的未來取決於他和其他高級官員發展經濟的能力，「沒有中國，那會變得越來越困難，所以他（莫迪）不想毀掉這點」。

從中國角度來看，馬基這樣解釋：雖然中國人為印度是個「製造問題的鄰居」，「即使他們（中國）沿實際控制線對印度施加壓力，但我認為中國並不特別想讓戰火發生。」

中國的南亞問題專家胡仕勝提出了類似的看法。他認為，由於存在經濟依賴性，印度並不能完全實現「去中國化」以及「同中國經濟脫鉤」，例如，印度「國貨」並不能完全代替「中國製造」，在電訊服務和原料供應鏈方面也是如此。

「拖延消耗」

霍普金斯大學南亞問題專家馬基教授認為，中國在邊界爭端中的姿態是希望向印度傳遞某種信息，即中國不會在有爭議的克什米爾地區容忍印度推行的一些政策，「印度在克什米爾爭議地區印度一邊修改政治現狀令中國不滿」。

馬基認為，「中國對印度克什米爾政策的反應部分上是要在雙方接壤的敏感地區把印度拖住，顯示中國能夠讓印度很難過。」

中印邊界部隊指揮官9月間就克什米爾拉達克山區有爭議邊界不增派兵力達成協議，但在讓地面部隊脫離接觸方面進展甚微。

9月29日日，中國外交部發言人汪文斌表示反對印度在爭議地區增加基礎設施建設，加強印軍陣地。與此同時，他也否認在爭議邊界中國一側中國增設軍營和其他設施。