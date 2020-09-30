美國大選：互相攻擊揭短的首場辯論戰，到底誰贏了

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統辯論：特朗普狂打斷，拜登嗆其閉嘴

美國總統特朗普和挑戰者拜登周二（9月29日）在首場總統選舉辯論碰頭，被形容為近年最混亂和有火藥味的選舉辯論。兩人在辯論期間多次憤怒地叫罵，又互相就新冠肺炎疫情、白人至上主義和經濟等議題互相批評。

拜登在辯論期間形容特朗普是個「小丑」，又要求對方住口。特朗普就提及拜登兒子的濫藥問題。

最新的民意調查顯示，拜登的支持率目前比特朗普高，但不多於10個百分點，兩人支持率的分別在部份重要州份更小。

這次辯論的焦點主要集中在六個部份：兩人過往的政績、最高法院大法官任命問題、新冠肺炎疫情、種族問題、選舉的公正性和經濟。

種族和白人至上主義話題

辯論由美國資深記者華萊士（Chris Wallace）主持。他在辯論期間詢問特朗普會否批評白人至上主義者的行為，特朗普表示願意，華萊士隨即要求他批評其中一個名為「驕傲孩子」（Proud Boys）的組織，但特朗普拒絶，這成為辯論的焦點。

特朗普補充要求「驕傲孩子」要「退後一步」，同時要「凖備好」，但他隨即又批評各界必須花點精力應對「反法西斯主義和左翼主義」。

拜登在辯論早期形容特朗普會以任何方法，試圖營造「種族仇恨和分裂」。

特朗普反駁指，拜登1994年支持一項增加警察預算的議案時，形容非裔美國人為「超級狩獵者」。拜登當時的確曾經使用「狩獵者」一詞，但他並沒有用這個詞語形容非裔美國人。

特朗普又說拜登甚至不能使用「執法部門」一詞，因為這樣做就會令他喪失支持者。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 特朗普的家人在現場觀看辯論，但都沒有戴上口罩。

新冠疫情的辯論

拜登在辯論期間多次批評特朗普應對新冠疫情的表現，疫情在美國至少已經造成最少20萬人死亡。拜登批評如果特朗普「不快點變得聰明點，很多人都會死去」。

特朗普沒有直接回應，但批評拜登在發言期間使用「聰明」一詞。

「你在學校裏以最低或接近最低的排名畢業，不要跟我使用聰明這個字。」

受新冠肺炎疫情影響，辯論現場只有很少觀眾，傳統上辯論雙方都會握手，但同樣因為新冠肺炎疫情改變做法。當地法例也規定現場所有人都需要配戴口罩，但特朗普的家人都沒有這樣做，除了他自己的夫人。

他們還怎樣互相批評？

兩人在辯論期間也就最高法院法官的提名人針峰相對。特朗普早前提名保守派人士巴雷特（Amy Coney Barrett），接替逝世的大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的空缺。如果成功提名，美國最高法院九名大法官之中，就會有六名被視為立場保守，將影響日後對許多具爭議議題的判決。

特朗普質問拜登自己會否也這樣做，又要求對方公開自己屬意的法官人員，但拜登拒絶，要求對方「閉嘴」。

分析：這場辯論到底誰贏了

BBC北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

這場辯論相等於一場政治上的泥濘戰，勝方就是身上較少泥濘的人。在周二這戰辯論，身上較少泥濘的人應該是拜登。

如果說拜登的目標是向美國人證明他雖然年老，卻仍然可以抵受壓力，也能在面對正面批評時保持冷靜，他周二就成功達成這個目標。

他的成功部份要歸功於特朗普。特朗普多次在拜登談話期間打斷對方，也許令拜登沒有機會說一些會損害自己的話。

在歷時一個半小時的辯論中，我們可以完全看見那個愛在推特發帖、口不擇言、愛侮辱其他人和散播謠言的特朗普。不幸的是，許多美國人，包括他自己支持者都不喜歡這種風格。

根據調查，目前每10個美國選民就有一個表示自己仍未決定投票支持誰，這場辯論似乎不會改變這個事實。辯論期間的互相指罵，令大家都無法就任何議題作具體討論，特朗普似乎是浪費了一個推銷自己的機會。

辯論期間談到拜登兒子時，現場充滿火藥味。

早前有消息人士透露特朗普曾經形容美國士兵是「失敗者」，但特朗普和許多幕僚都否認。

拜登兩名兒子都曾經在軍隊服役，其中一名兒子博·拜登（Beau Biden）在伊拉克服役，回到美國後因為腦癌在2015年逝世。另一名兒子亨特（Hunter Biden）也曾在美國海軍服役，但在2014年因為被驗出尿液含有毒品可卡因被革退。

圖像來源，Reuters

拜登在辯論中說，博·拜登不是失敗​​者，而是一名愛國者。特朗普就反駁說：「真的嗎？你是否在說亨特？」

拜登回擊說：「我在說我的兒子，博·拜登！」

特朗普說自己不認識博·拜登，但知道亨特「被逐出軍隊，因為使用可卡因被開除軍藉」。他又批評，拜登當美國副總統期間，亨特在烏克蘭、中國和俄羅斯等地做生意，賺了許多錢。