新冠疫情下美國母親的掙扎：「所有事都得靠我」

圖像來源，Jasmine Lopez

美國爆發新冠疫情後，千家萬戶都不得不做出改變來適應。辦公室和學校同時關閉，父母被迫在家工作，同時還得全天照顧孩子，並幫助他們進行遠程教學。

美國各地的父母都因此負擔加重。大多數情況下，額外的負擔落到了母親的身上。

波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）5月對美國、英國、法國、德國和意大利的父母進行的一項調查發現，參與調查的家庭每周在家務、育兒和教育方面額外花費27個小時，這幾乎相當於打第二份工。

女性增加的家務勞動時間比男性多15小時，這反映新冠大流行前的常態。許多其他研究也有類似發現。

BBC與美國的三位母親交談，她們分享如何應對增加的壓力，以及她們對美國恢復正常生活的期望。

凱蒂·舒爾茨（Katy Schultz）

凱蒂和7歲的女兒隆德（Londyn）住在威斯康星州的鄉村地區。凱蒂和兩個兄妹擁有奶牛場，奶牛場剛好在福克斯湖（Fox Lake）外，有400頭牛。

幼兒園開進農場

隆德本打算上一家全日制幼兒園，但三月幼兒園關門。本來應該是暫時性關閉，但到4月初，我們所有人的直覺認為孩子們不可能回去上學。從那時起，我們（的重心）就轉移了。

隆德隨後成為我在農場的小助手，她（的表現）簡直不可思議。

農場也提供了機會。聽起來很荒謬，但我們可以練習數字。檢查奶牛時，她給我讀耳標，在牛圈時，我們做數學題。就像：「我有這麼多牛在牛圈，我只能有這麼多，我必須取出幾只？」絶對不是想象中的傳統幼兒園課程。

調整業務

說得好聽點，像是過山車。當一切剛開始受到衝擊時，餐飲業和酒店業都被關閉，我們的市場陷入停頓。我們意識到，教育系統、酒店業、餐飲業真正佔據我們市場的大部分份額。這是一個簡單的覺醒。

新冠大流行之前，我們討論過在農場銷售牛肉的可行性。因此我們加快步伐，到4月底5月初開始營業賣牛肉。

接地氣

每天早晨，我進行祈禱，讀聖經。我想在每日伊始時保持頭腦清醒，我也意識到自己無需照顧一切。

我不掩飾情緒。我讓孩子看到我的難過、高興和沮喪，以便讓她知道有這些感覺是正常的，並且這些情緒可以被管理。但我也必須知道她正看著我，以及我對此有何反應。我如何處理這些感受？我會健身還是祈禱？這樣簡單的選擇可以教會她如何管理情緒。

這讓自己有預期，某天可能過得很糟。也許經歷糟糕的一天或糟糕的一小時不是件壞事。

奧莉維亞·瑞斯（Octavia Reese）

奧莉維亞，37歲，藝術家，碩士生和單身母親。她和三名分別為7歲、10歲和13歲的男孩一起住在伊利諾伊州的芝加哥，並在一家兒童醫院擔任IT培訓師。

圖像來源，Jasmine Lopez

在混亂中工作

我在外科從事培訓工作，負責麻醉，放射和人口健康方面的醫療記錄軟件教學。但在家教學非常困難，尤其是家裏有三個孩子，一直很混亂。

他們是傳統兄弟姐妹的狀態：奔跑然後刺耳尖叫，但什麼都沒發生。在這樣的背景下，我嘗試工作是非常非常困難的。我對他們感到煩躁，因為真的很難。我要求他們像成年人一樣明白我的話。我必須不斷重覆：「我現在正在上培訓課。我需要你們保持沉默，除非是緊急情況並且有人流血，否則不要打擾我。」孩子們在這方面真的非常乖巧合作。

保持平衡

平衡四人生活真的很艱難。而且我是單親母親，所以沒有人可以幫我。作為單親家庭的母親，所有事全在我身上。我必須管理每個家庭職能，每項雜務，支付每筆賬單，檢查每個人的作業。很多時候我把檢查作業放在第一位。

如果有時間，疲倦的時候我會睡覺，醒來繼續向前。毫無疑問，疲倦將在某個時候向我襲來，但現在我只能繼續向前。我嘗試不要把計劃做得太遠，因為一切都在變化。這一定是暫時的。我經歷了這麼多不舒服的時期，我唯一知道的是一切最終都會結束。因此我只繼續專注眼前的事物。

邁薩維爾·薩爾迪瓦爾（Maisavel Saldivar）

邁薩維爾和丈夫剛搬到得克薩斯州的聖安東尼奧市，他們與5歲和15歲的男孩住在一起。她是一名全職老師，同時還是一名學生。

新冠大流行如何影響我們

我是一位母親，一位老師，一名研究生和一位妻子，新冠大流行導致這些角色全然融合或減少。

在封城之初，丈夫在石油行業的崗位被裁掉。他立即開始學習一項新技能並開始新職業規劃。他白天或晚上的大部分時間都沒空，所以（他的）職責分給了我。大多數情況下，我必須同時向學生和孩子們發佈指令。有時我覺得自己不夠用，我想儘自己最大的努力，但被兩種不同的方式夾擊，我很累。

新冠病毒還帶走了對我們非常特別的人。它引起的恐懼和不確定性幾乎讓生活癱瘓。

「如果我不在怎麼辦？」

我負責做飯和清潔，同時還要備課和讀研究生課程。

我盡力創造機會讓丈夫生活在自己的泡沫中，並專注他的課程。我覺得沒有我，他搞不定。我經常問他：「如果我不在怎麼辦？」