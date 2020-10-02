中美關係：美國眾議院報告揭示未來民主共和兩黨強硬的對華政策

圖像來源，EPA

美國眾議院在過去一周先後公布了兩份分別由共和黨和民主黨主導針對中國的研究報告，讓外界窺視了美國在大選過後可能採取的對華策略。

美國共和黨主導的中國工作小組發表的報告全盤審視了面對中國的威脅，形容過往假設擴大美中經濟關係會促使中共發生變化的策略已經失敗，提出幾百項政策建議，建議美國和台灣展開自貿談判，爭取台灣在國際組織有更大的參與，通過一些容許美台更多官方交流的法案，並向受到北京壓迫的香港居民提供安全的「避風港」。

美國民主黨所主導的報告則針對政府的情報機關，認為仍有需要進行改革，促進情報部門與譬如財政部、商務部和衛生與災難管理機構等非國防相關部門合作，加入和培訓更多中國分析人員，加強對中國的情報分析，應對中國的「軟威脅」。

兩份報告內容是什麼？

報告詳細列出美中關係在各領域的競爭與變化，認為中國並沒有如西方民主世界所預期般進入國際體系後成為負責任的成員，並稱美國以前假設美中擴大經濟關係可促進美國的國家利益並促使中共產生變化。但報告說，這種接觸戰略導致以往常對中共「侵犯人權」、「經濟惡行」、「擴張主義侵略」等視而不見。

報告列舉中國在新疆、西藏、香港問題、中印邊境對峙、新冠疫情等事件上的作法，指這些都是一連串的提醒，揭示了中共意識形態正削弱國際系統的核心原則，威脅美國人的安全和繁榮。

報告列出了詳細的建議，包括美方應針對中國軍隊將美國國防預算增長至少3至5%、阻止中國軍工產業獲得所需支持、制定措施應對中國利用「謊言和惡性意識形態」的宣傳機器、阻止中共影響聯合國和世衛、支援民主鬥士的數字安全、減少產業鏈上對中國的依賴、審視中共可能對5G網絡帶來的風險、確保美國納稅人的錢不支持任何中共支持的國營企業。

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針對台灣問題，報告建議把美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，與台灣展開貿易談判，呼籲通過《台灣保證法案》和《台灣主權象徵法案》等多個法案，容許美台之間有更多官方訪問，爭取讓台灣成為世衛觀察員和在國際貨幣基金組織有更大參與，不再阻止台灣在官方活動中展示台灣旗幟。

針對香港問題，工作小組的報告建議要全面執行回應香港鎮壓的制裁法律，並促請美國國會通過《香港如水法案》（Hong Kong Be Water Act），授權行政部門制裁打壓香港言論集會自由的中國及香港政府官員，支持美國為香港被打壓的人士提供避風港，並著手研究相關法律，為香港有需要受保護的異見人士提供人道援助。

美國眾議院中國工作組主席麥考爾形容，中共是美國「最大的長期威脅」，將會是「世代挑戰」，「這份報告是世代文件，它將為國會未來多年政策指引方向」。美國眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則說，這份報告是「一份全面應對中國威脅的真實藍圖」，裏面的建議是「大膽、可實現的」，「要確保未來一個世紀還是美國的世紀」。

報告同時指出，中國未有如西方國家所期待的那樣走向自由化，並似乎想改變國際秩序，推進自己的策略利益而打擊西方國家，報告認為中國透過不公平優勢及竊取知識產權，試圖支配全球市場，繼而把全球經濟及投資轉移到中國，亦透過軍事化南海及東海、以脅迫手段嘗試控制印太地區。

圖像來源，Reuters

報告認為美國情報機關要更凖確地評估中國的動機和行為，如果美中關係繼續惡化，美國領袖們要知道美中雙方日後所作的決定可能會有第二、三層次更深遠的影響。

中港台方面的回應

台灣外交部回應美國共和黨中國工作小組的報告時感謝相關美國議員的關注和支持，強調會繼續與美國行政部門及國會友人積極聯繫，深化台美友好關係。

中國官方媒體環球網報導形容，美國共和黨的中國工作小組報告令台灣不止成為「美國的棋子」，而是所謂「以台制中」手段下的犧牲品，質疑這些政客用"中國威脅"這樣的話題來強化他們本身的政治地位，幫助特朗普在選舉中獲得優勢。