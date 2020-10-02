美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭確診感染新冠病毒 正接受隔離

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 醫生表示特朗普與梅拉尼婭將在白宮住所內接受隔離。

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（10月2日）在Twitter上宣佈，他與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）經檢測確診感染COVID-19新型冠狀病毒，正接受隔離。

特朗普是在其幕僚31歲希克斯（Hope Hicks）確診後接受檢測。希克斯近期跟隨特朗普搭乘「空軍一號」專機前往俄亥俄州，出席2020年總統大選的首場電視辯論， 隨後一同到明尼蘇達州出席競選集會，並在當地出現症狀，繼而被隔離。

特朗普年屆74歲，屬美國疾控中心（CDC）認定的高危人群。白宮醫生表示，特朗普夫婦情況良好，總統本人將繼續履行職務。

據報道，白宮內少有人經常性戴口罩。特朗普多場競選集會中，組織者也被發現沒有執行社交距離等防疫措施。

跳過 Twitter 帖子, 1 Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020 結尾 Twitter 帖子, 1